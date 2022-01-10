走訪阿塱壹原味山海感官洗禮 品嚐安朔部落不煎炸料理體驗原鄉情懷

聯合新聞網 / 行遍天下
▲漫步山海相依的阿塱壹古道，美麗的海岸景色讓心變寬了。（圖片提供：邸Tai Dang-創生基地）
▲漫步山海相依的阿塱壹古道，美麗的海岸景色讓心變寬了。（圖片提供：邸Tai Dang-創生基地）

【圖／文：行遍天下】

阿塱壹古道位於南迴公路終點，這條長達八公里且沒有公路經過的原始海岸健行路線，過去是原住民族打獵、商貿和遷徒的路徑，又因為軍事管制得以保留原始風貌，現已被列入自然保護區，為台灣南端留下最美的海岸步道。

　

阿塱壹古道入口聽故事很療癒

一行人帶著部落邵姊特製的「伊途慢活」點心盒，飲過迎賓小米酒，跟著阿塱壹古道導覽員走一小段古道，即使只短短散步一小時，卻已深刻感受古道對於排灣族人的意義，以及族人守護這片石頭海岸、壯麗頁岩的用心。

一眼望去綿延無盡的南田海岸，布滿大大小小被海浪拍打侵蝕後的鵝卵石，山上掉落與海上漂來的枯木點綴，輔以石頭滾動、海風聲響，成為最療癒的感官體驗。古道一邊望海，另一側是林投簇擁的山景，竹柏、恆春福木、臨海植物草海桐沿岸遍佈，樹蛙、陸蟹、綠蠵龜皆蘊藏其中，自然萬物在此交會縫合，旅人的心也與原味山海緊密融合。

▲喝一杯迎賓小米酒，跟著導覽員走訪阿塱壹古道。
▲喝一杯迎賓小米酒，跟著導覽員走訪阿塱壹古道。

　

安朔部落串珠　部落料理親近土地

阿塱壹(Aljungic)是達仁鄉安朔部落的舊稱，短暫的阿塱壹古道入口導覽結束後，透過職人工藝與原鄉美食，旅人繼續感受安朔部落的美好。位於安朔村復興路的「馬古少工作室」，是麗萍姐將兒子的飲料店重新改裝的排灣族串珠體驗教室，「馬古少」在族語中代表「渴了嗎？」，幽默風趣的麗萍姐和愛說故事的Vuvu，透過串珠教學傳遞排灣琉璃珠的深刻含意，無論選擇獵人需要的勇士之珠或是象徵守護的眼睛之珠，每個旅人都能在此完成自己專屬的琉璃手鍊。

▲參加安朔部落「馬古少工作室」的體驗課程，有蕭麗萍老師親自傳授排灣族串珠技藝。
▲參加安朔部落「馬古少工作室」的體驗課程，有蕭麗萍老師親自傳授排灣族串珠技藝。

阿塱壹古道的導覽員羅貝雯，也是「阿塱壹部落廚坊」的主廚，擅長以排灣部落的農作物入菜，藉由水煮、煙燻等「不煎炸」的方式，烹調排灣風味的健康料理。無論小米包裹醃肉的a-bai， 8小時柴燒小火燻烤的燒肉，鮮脆爽口的蔬果沙拉配菜，都十分美味。來這裡用餐，還能認識排灣農作三寶：俗稱勇士豆的「樹豆puk」、富含礦物質與蛋白質的「紅藜djulis」、排灣族人的主食「小米vaqu」，感受取之於大地、珍惜土地的部落情懷。

▲位在安朔部落的阿塱壹部落廚坊以花環迎賓。
▲位在安朔部落的阿塱壹部落廚坊以花環迎賓。

▲以排灣部落農作物入菜的「阿塱壹部落廚坊」，從主食到配菜都兼具美味與健康。
▲以排灣部落農作物入菜的「阿塱壹部落廚坊」，從主食到配菜都兼具美味與健康。

　

景點資訊

縫迴山海旅遊平台

地址：台東縣達仁鄉復興路9鄰14號

電話：089-702-249

網址：ttdaren.rezio.shop

遊程：「阿塱壹入口尋訪五感饗宴與創作—加碼藜饗市集」1,300元起；「走讀土坂部落野菜料理教室—加碼紅藜饗宴」1,100元起；「山中秘境巡禮排灣獵人體驗—加碼藜饗市集」1,300元起

　

馬古少工作室

地址：台東縣達仁鄉安朔村復興路76號

電話：089-702-050（體驗串珠請先預約）

FB：馬古少工作室

時間：09:00-17:00

　

阿塱壹部落廚坊

地址：台東縣達仁鄉安朔村116之1號

地址：0958-090-180、089-702-135（用餐請先提前一天預約）

時間：11:30-13:30、17:30-19:00（週一公休）

FB：阿塱壹生態旅遊-農產眠宿風味餐文化體驗

消費：個人套餐350元起

　

《虎年走春》1&2月合刊號2022第351期

　

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