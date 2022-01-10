化身時空旅人一探民主進程 漫遊眷村回味光陰的故事

聯合新聞網 / 行遍天下
▲老眷村轉型為創業青年的夢想基地。
▲老眷村轉型為創業青年的夢想基地。

【圖／文：行遍天下】

霧峰區是早期的文化重地，孕育台灣民主的重要場域，由昔日台灣民主殿堂重新打造的立法院民主時刻館、眷村轉型的花園城市光復新村、一釀成名的霧峰農會酒莊，都是文化底蘊豐富的景點。

　

化身時空旅人探索民主場域

霧峰之旅首站來到立法院民主議政園區的「立法院民主時刻館」，展館前身是臺灣省議會議事堂，費經兩年修建後啟用，除了在「民主劇場」坐於前省議員座位觀賞投射於議事堂圓形穹頂的影片，還能互動式主題展區「時光之環」、「民主浪潮」、「選舉擂台」六大空間，化身時空旅人，一探臺灣民主進程。

▲開幕不久的「立法院民主時刻館」透過互動式主題展區，讓旅人走進時光隧道，探究台灣民主進程。
▲開幕不久的「立法院民主時刻館」透過互動式主題展區，讓旅人走進時光隧道，探究台灣民主進程。

▲坐在前省議員的座位上，仰頭欣賞議事堂圓形穹頂的影片投影，感受特別。
▲坐在前省議員的座位上，仰頭欣賞議事堂圓形穹頂的影片投影，感受特別。

午餐時間，「茉莫La monmon」是不錯的選擇，主理人蔡依霖將餐廳打造成美拍空間，還請來法餐茉芮料理廚房主廚親自研製菜單，將霧峰農特產品，和進口優質鮭魚、牛肉完美結合，不僅透過美食傳遞霧峰的美好，也滿足旅人視覺、味覺雙重享受。

▲「茉莫La monmon」的後院是霧峰美拍熱點，也適合享用午茶餐點。
▲「茉莫La monmon」的後院是霧峰美拍熱點，也適合享用午茶餐點。

　

酒藏見學添知識　眷村濃濃年味最溫馨

以清酒釀造聞名的「霧峰區農會酒莊」，擁有清酒酒藏、萬豐穀倉咖啡、阿罩霧柑仔店設施，同時保留具農村意象的舊碾米機，參加農遊、品酒遊程，可試飲多款清酒，感受霧峰的好水好米。擔任導覽解說的釀酒師林博楷，曾赴日本新潟酒鄉武藏野酒造實地見學，並與數十家酒窖技術交流，為酒莊引進絕佳釀造技術，承襲日本杜氏引以為傲釀造工藝的清酒「初霧」，是酒莊暢銷極品，新春想喝好酒，霧峰好酒不能錯過。

▲以清酒釀造聞名的「霧峰區農會酒莊」套裝遊程，一次可品嚐多款頂級清酒。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障）
▲以清酒釀造聞名的「霧峰區農會酒莊」套裝遊程，一次可品嚐多款頂級清酒。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障）

國旗飄揚的光復新村，轉型為結合藝術、創作的青年夢想基地，各式各樣的風格小店，帶領旅客探索光陰足跡，感受老派生活的迷人氛圍。

▲二戰後台灣第一個新市鎮光復新村，過年期間國旗飄揚年味濃。
▲二戰後台灣第一個新市鎮光復新村，過年期間國旗飄揚年味濃。

▲光復新村有各式各樣的青年創業小店，「散水さんすい」冬天也供應美味的沖繩冰品。
▲光復新村有各式各樣的青年創業小店，「散水さんすい」冬天也供應美味的沖繩冰品。

　

景點資訊

立法院民主時刻館

地址：台中市霧峰區中正路734號

電話：04-2217-2900

時間：平日09:0012:00、14:00-17:00；假日09:00-16:00

　

茉莫La monmon

地址：台中市霧峰區民生路156-11號

電話：04-2330-1441

時間：09:45-17:20（週一、二休）

消費：煙燻鮭魚290元、牛肉蓋飯320元、透抽義大利麵250元

　

霧峰區農會酒莊

地址：台中市霧峰區中正路345號

電話：04-2339-9191

時間：09:00-17:00

消費：套裝體驗遊程，平日5,500元、假日7,000元，10人成團

　

《虎年走春》1&2月合刊號2022第351期

　

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