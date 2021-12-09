跟著俗女養成記去旅行 走闖拍攝場景發掘台南新風貌

【圖／文：行遍天下】

《俗女養成記2》熱鬧播送完畢，帶著輕鬆與家庭成長描述的輕喜劇帶著觀眾一起穿梭在陳嘉玲一家人的成長時光。而劇中許多好玩又賺人熱淚的場景都是在台南市各大景點拍攝，一起安排週末時光，悠悠哉哉跟著劇中場景，「養成」一下吧！





探索遊逛陳嘉玲她家

近來台南掀起一股影視拍攝場景風潮，從過去的《花甲男孩轉大人》到近期《斯卡羅》場景以及《俗女養成記》都在台南取景拍攝，尤其是剛剛播映完畢的《俗女養成記2》全劇場景貫穿台南各區，也興起了一股「追俗女小旅行」的熱潮。

《俗女養成記2》重要拍攝場景陳嘉玲老家、新家，通通都是在後壁區拍攝。地點就在菁寮老街周邊的場景，也在劇組刻意保留以及地區發展規劃中保留下來，在地發展協會更將俗女場景結合菁寮老街周邊特色，組成了俗女導覽活動，只要事先預約，就會有「俗女姊姊」也就是在地導覽人員展開菁寮老街的探索。其中拍攝場景陳嘉玲老家「金德興藥舖」與生活的三合院都被規劃成俗女3號店，可在裡頭一一找到拍攝時大廳、廚房、餐廳等場景。老街外則有爺爺與好朋友常去聚會的冰店和興冰菓部，窄小的藍色小桌椅可是當年村落裡約會好處去。

▲陳嘉玲的老家「金德興藥舖」。

▲目前已經對外開放的嘉玲家內部，都還看得到擺設。





走進仙氣飄飄場景中

《俗女養成記2》裡，陳嘉玲、表姐育萱、媽媽秀琴三人被感情生活所傷，療傷小旅行的劇情，劇組把拍攝地點拉到了「174翼騎士驛站」以及「仙湖農場」裡。174翼騎士驛站在寬廣的山林間架起12公尺長的天空步道，可以俯瞰東山地區綠意山巒風景。仙湖農場傳承百年製作龍眼乾造寮文化近來備受矚目，而最上端無邊際泳池，是三人被送「迷魂布朗尼」之後，一起快樂泡水享用的地方，擁有270度的絕佳風景還能喝到來自台南東山的咖啡香，甚至還能在山林小木屋住上一晚感受漫天星星的驚喜感。

▲擁有無敵景觀天空步道的174 翼騎士，也在劇中出現。

▲三人一起出去散心住宿的小木屋就是仙湖農場。

▲嘉玲與表姐、媽媽一起在池畔享受衝浪帥哥給的大麻巧克力，就是在仙湖農場無邊際泳池拍攝。





拜訪海岸與濕地的黃金夕陽

造訪《俗女養成記2》裡三人療癒旅行的拍攝景點再繼續，當失落的三人漫遊在一片紅樹林裡乘船遊河，以及在海邊遇到衝浪外國男生與浪漫夕陽的地點，就在「雙春濱海遊憩區」，位在北門有著紅樹林觀察區豐沛生態，網羅台灣珍貴的4種原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等特色濕地風貌，更設有南北兩條木棧道能走入防風林與紅樹林之間，細細觀察到招潮蟹、彈塗魚與水鳥的蹤影。更迷人的是日落時分漫步到海岸沙灘旁，廣大遼闊的平面海岸能看見即將落下的夕陽火紅照應海灘，在沙灘上漫遊或者奔跑遊走，晃著盪鞦韆悠悠哉哉的時光最愜意。

園區內也設有星空露營區，一座座可愛小白帳篷沿著河道架設，每帳都設有可以自動打開的天窗設計與室內衛浴，天氣好的夜晚就可以直接在帳篷內看見滿天星空。

▲雙春濱海的夕陽，甚至有日本遊客說是台灣最美落日。

▲雙春濱海遊憩區的帳棚內，設有可以自動打開的玻璃屋頂，晚上就可躺著看星星。





在純白水光之間與藝術相遇

場景拉回台南市區內，同樣也有許多特色地點不斷出現在劇中，當陳嘉玲失魂落魄遊走在城市間穿梭，走過一道道白色斑駁的牆壁與白欄杆前，拍攝地點就是在台南新興的河樂廣場。這座免費的親水區域前身是運河盲段，過去是住商混合的熱鬧商城「台南中國城」區域，沒落18年後進行都市再造，台南市府邀來荷蘭籍團隊MVRDV首席建築師Winy Maas設計，他們保留下老牆構的斑駁與不規則，刷上白色與打開下層區域試著還原水道風光意象，2020年3月以河樂廣場重新亮相，走在十字白柱與台南特有的藍天相稱，或躲在地下水岸邊沉思休息，都是台南人最喜歡的好處去。

另一處也是在市區的重要場景，是嘉玲爸爸與學妹相遇學舞、媽媽秀琴頂著颱風雨發現心碎的地方，這重要的場景是「台江文化中心」，開幕於2019年，台江文化中心是結合演藝廳、社區大學教室、圖書館的多功能場域。左右兩棟建築藉由不規則的建築設計象徵著安南區水域河流的意向，光影透過結構式樑柱映照而下，真有種漫遊藝術美感裡的愉快感受。

▲河樂廣場已成為年輕人最新最潮去處。

▲台江文化中心三樓的空間，利用許多三角形與光線折射，成了好美的風景。





景點資訊

後壁菁寮老街

地址：台南市後壁區菁寮里229號

電話：0979-169-012

FB：後壁俗女村

時間：俗女1號店（義昌碾米廠）週一至日09:0017:00、俗女2號店（沐爾）見成傢俱內週一至日上午09:00-17:00、俗女3號店（金德興後院小嘉玲的家）週四至一10:00-17:00、俗女4號店（斑花農田）見成傢俱內週六日11:00-17:00、俗女5號店（古夜天工坊）見成傢俱內週六日上午10:00-17:00





地址：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號

電話：06-686-3350

時間：10:00-19:30

FB：174翼騎士驛站- 私人招待所





地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號

電話：06-686-3635

時間：09:00-21:00

網址：www.senwho.com





地址：台南市北門區雙春村35-5號

電話：06-786-5355

時間：09:00-18:00

門票：150元

網址：swcoast-nsa.travel/zh-tw/attraction/details/94





地址：台南市中西區中正路343-20號





地址：台南市安南區安吉路一段205、207號

電話：06-255-8135

網址：tkcc.tnc.gov.tw

時間：09:00-17:00（每週一、二休館）

消費：圖書館免費，其他展演依照館方公佈為準



