冬遊雨港聞書香 廢棄國小變身坐擁港景第一排看海書店

聯合新聞網 / 行遍天下
▲由廢校的太平國小轉型的太平青鳥，被形容是擁有港景第一排風景的看海書店。
▲由廢校的太平國小轉型的太平青鳥，被形容是擁有港景第一排風景的看海書店。

【圖／文：行遍天下】

今年冬天基隆很潮，不是陰雨潮濕，而是引領風潮。斗大的KEELUNG地標旁進駐了太平青鳥書店，讓廢校後的太平國小煥然一新；選一本好書面對大海閱讀，多麼愜意。

▲廢校的太平國小如今已煥然一新。
▲廢校的太平國小如今已煥然一新。

　

太平青鳥書店　盡攬最美港灣風景

在基隆看大船入港，絕佳視野之一，就在基隆地標KEELUNG旁的小公園，現在，港景第一排的太平青鳥書店開幕後，只要從基隆港眺望虎仔山，就能同時望見太平青鳥，因為，這是一間山海回望的書店，有了港灣美景的相伴，在此閱讀、買書、品茶，也多了詩意。

▲從太平青鳥書店旁即可俯瞰基隆港。
▲從太平青鳥書店旁即可俯瞰基隆港。

▲閱讀座位使用學校課椅饒富趣味。
▲閱讀座位使用學校課椅饒富趣味。

書店前身，是創建於1959年的太平國小，當年的基隆碼頭工人和港務人員子弟多就讀於此，2017年廢校後，透過舉辦活動讓空間保溫，2019年啟動整建計畫，由建築師郭旭原、黃惠美進行改造，部分作為書店，其餘空間是基隆城市設計、都市整合與地方創生的交流平台。樓高三層的書店，一樓為選書和閱讀空間，加上台灣茶品牌京盛宇設點，可以品嚐紫砂壺現泡好茶；二樓用於舉辦座談，開幕推出的基隆攝影家鄭桑溪、林官賢、賴鐸洋《基隆時光詩》聯合攝影展，呈現不同的基隆風貌；三樓視野遼闊，可觀賞《流轉的島嶼記憶》檳城 基隆 馬尼拉—與海共讀的特展。置身書店，可回味小學教室風貌，窗戶的兩側，一邊望海、一側倚山，經過建築設計師的巧手，既懷舊又新穎，昔日學校知識傳遞的精神，能以新的方式傳承，極好。

▲書店一樓規劃選書和閱讀空間，挑選了許多探索基隆海港城市發展的專書。
▲書店一樓規劃選書和閱讀空間，挑選了許多探索基隆海港城市發展的專書。

▲位在虎仔山山腰處的太平青鳥，一側依偎綠意盎然的樹林，另一側可眺望基隆港灣。
▲位在虎仔山山腰處的太平青鳥，一側依偎綠意盎然的樹林，另一側可眺望基隆港灣。

　

景點資訊

太平青鳥書店（基隆）

地址：基隆市中山區中山一路189巷135號

電話：02-2427-6323

時間：10:00-18:00（週一、二公休）

　

《單車漫遊私房秘境》12月號2021第350期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

跟著俗女養成記去旅行 走闖拍攝場景發掘台南新風貌

《俗女養成記2》熱鬧播送完畢，帶著輕鬆與家庭成長描述的輕喜劇帶著觀眾一起穿梭在陳嘉玲一家人的成長時光。而劇中許多好玩又賺人熱淚的場景都是在台南市各大景點拍攝，一起安排週末時光，悠悠哉哉跟著劇中場景，「養成」一下吧！

騎轉蘭陽平原與巨大龜山島相遇 在廢墟餐廳品嚐時尚法餐

冬日暖陽煦煦照射蘭陽平原，不過熱、不寒冷的這段日子裡，適合乘著風，用低速的角度看蘭陽風景。從冬山出發開始的單車小旅行，是一段與自己對話、和朋友好好相處的找秘境之旅。

貼近風土bean to bar味覺體驗 再品嚐一杯獨家氮氣巧克力

「TERRA」源於拉丁文意指大地，而中文名稱「土然」則是結合土地與自然的意思，店名中透露出創辦人楊豐旭Danny心繫風土，想要帶領大家透過巧克力感受土地與自然的美好。

彩色外殼下蘊藏絕妙好滋味 獲獎夾心巧克力宛如精品

熱愛藝術畫作，想做什麼都難不倒他的主廚莊凱宗Kevin在日本學習甜點製作時，發現巧克力是種十分有趣，但難以捉摸的食材。小小一顆可可豆承載著不同風土所賦予的豐富滋味，而透過職人的研製、創作，將它的風味推升至另一個層次，讓他深深著迷。

冬遊雨港聞書香 廢棄國小變身坐擁港景第一排看海書店

今年冬天基隆很潮，不是陰雨潮濕，而是引領風潮。斗大的KEELUNG地標旁進駐了太平青鳥書店，讓廢校後的太平國小煥然一新；選一本好書面對大海閱讀，多麼愜意。

兜遊生態並存鋼筋單車道 遊歷靜謐山城慢時光

從雙溪區好寧靜的牡丹車站前出發，即將在2022年初展開試營運的「三貂嶺隧道、三爪子隧道」是將舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30年荒廢的重新「打開」後，在嚴守著設計師修舊、仿古、不破壞生態的堅持之下，倚著已經自然長成的林相、流水與山林生態，建造出全台第一條「鋼筋自行車道」，騎乘穿梭在裡頭直到隧道盡頭在幽暗中，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印成讓人驚艷的鏡面反射倒影，幸運的話還能跟對岸火車相遇呢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。