彩色外殼下蘊藏絕妙好滋味 獲獎夾心巧克力宛如精品

【圖／文：行遍天下】

熱愛藝術畫作，想做什麼都難不倒他的主廚莊凱宗Kevin在日本學習甜點製作時，發現巧克力是種十分有趣，但難以捉摸的食材。小小一顆可可豆承載著不同風土所賦予的豐富滋味，而透過職人的研製、創作，將它的風味推升至另一個層次，讓他深深著迷。

▲獲獎無數的莊式巧克力，主廚堅持用心做好每一顆巧克力。

巧克力職人 莊凱宗Kevin

從小喜歡動手做，赴日學習甜點後一頭栽入巧克力的謎樣世界， 用心創造的每一顆巧克力，不但有寶石般的外表，更受到世界大獎肯定的味道。

▲莊式巧克力—莊凱宗

宛如精品，低調簡約包裝下的莊式BONBON，每個身分可都是獲選世界巧克力大賽獎項加持，一點都不低調！透過日常觀察，將貼近生活的感動與風味包覆在0.1cm薄的巧克力外殼中，從內餡、色彩繽紛炫目的外表到包裝上的腰封，也都出自莊凱宗的精湛手藝。

每顆BONBON巧克力都擁有一個故事，像是獲得2020年世界巧克力大賽亞太區金獎的「二樓陽台」，是從老家陽台所發想出來的，結合灑落在陽台上的日光、媽媽最愛的九層塔盆栽、百香果等，與巧克力相結合，讓人一口咬下，腦海中立刻浮現出老宅、陽光的溫暖感動。

▲明亮精緻的空間加上一些花卉植栽的裝飾，環境舒適而雅緻。

▲糖漬橙片巧克力：糖漬橙片包覆著主廚特別調製的熱帶水果風味黑巧克力。

天馬行空的莊凱宗覺得吃巧克力應該是很有趣、很好玩的事情，不走傳統一整片巧克力bar的方式，特別打造薄薄的貓舌巧克力，有紅寶石巧克力、抹茶巧克力、白巧克力33%、馬達加斯加65%等口味，一盒就可嚐遍世界巧克力的滋味。

▲16隻貓舌巧克力禮盒：將品嚐巧克力變得休閒好玩而打造薄薄的貓舌巧克力，從100%純黑巧克力、馬達加斯加65%，到白巧克力、紅寶石等，口味豐富而有趣。





店家資訊

莊式巧克力專賣店

地址：新北市林口區文化二路一段160號

電話：02-2608-5206

FB：Chuang Chocolate 莊式巧克力專賣店

時間：週一至週四12:00-21:00，週五至週六12:00-20:00，週日公休

消費：2020~21世界獲獎BONBON 8入禮盒600元、糖漬橙片巧克力單入120元、16隻貓舌巧克力禮盒320元



