彩色外殼下蘊藏絕妙好滋味 獲獎夾心巧克力宛如精品
【圖／文：行遍天下】
熱愛藝術畫作，想做什麼都難不倒他的主廚莊凱宗Kevin在日本學習甜點製作時，發現巧克力是種十分有趣，但難以捉摸的食材。小小一顆可可豆承載著不同風土所賦予的豐富滋味，而透過職人的研製、創作，將它的風味推升至另一個層次，讓他深深著迷。
巧克力職人 莊凱宗Kevin
從小喜歡動手做，赴日學習甜點後一頭栽入巧克力的謎樣世界， 用心創造的每一顆巧克力，不但有寶石般的外表，更受到世界大獎肯定的味道。
宛如精品，低調簡約包裝下的莊式BONBON，每個身分可都是獲選世界巧克力大賽獎項加持，一點都不低調！透過日常觀察，將貼近生活的感動與風味包覆在0.1cm薄的巧克力外殼中，從內餡、色彩繽紛炫目的外表到包裝上的腰封，也都出自莊凱宗的精湛手藝。
每顆BONBON巧克力都擁有一個故事，像是獲得2020年世界巧克力大賽亞太區金獎的「二樓陽台」，是從老家陽台所發想出來的，結合灑落在陽台上的日光、媽媽最愛的九層塔盆栽、百香果等，與巧克力相結合，讓人一口咬下，腦海中立刻浮現出老宅、陽光的溫暖感動。
天馬行空的莊凱宗覺得吃巧克力應該是很有趣、很好玩的事情，不走傳統一整片巧克力bar的方式，特別打造薄薄的貓舌巧克力，有紅寶石巧克力、抹茶巧克力、白巧克力33%、馬達加斯加65%等口味，一盒就可嚐遍世界巧克力的滋味。
店家資訊
莊式巧克力專賣店
地址：新北市林口區文化二路一段160號
電話：02-2608-5206
時間：週一至週四12:00-21:00，週五至週六12:00-20:00，週日公休
消費：2020~21世界獲獎BONBON 8入禮盒600元、糖漬橙片巧克力單入120元、16隻貓舌巧克力禮盒320元
► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言