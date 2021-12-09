貼近風土bean to bar味覺體驗 再品嚐一杯獨家氮氣巧克力

聯合新聞網 / 行遍天下
▲店內設計讓人有種走入可可豆產地雨林的原始感。
▲店內設計讓人有種走入可可豆產地雨林的原始感。

【圖／文：行遍天下】

「TERRA」源於拉丁文意指大地，而中文名稱「土然」則是結合土地與自然的意思，店名中透露出創辦人楊豐旭Danny心繫風土，想要帶領大家透過巧克力感受土地與自然的美好。

巧克力職人楊豐旭Danny

擁有農業背景，具有中南美洲工作經驗的Danny，同時也是知名果醬品牌的行政主廚，比起打造精緻華麗的巧克力，更專注追尋巧克力的本質。

▲土然巧克力主理人楊豐旭
▲土然巧克力主理人楊豐旭

土然是一間以bean to bar為主軸的巧克力吧，從可可豆的烘焙、研製、調溫到入模，堅定而專注地完成每一個細節，提供世界9個產區，像是祕魯、越南、馬達加斯加、坦尚尼亞、千里達、哥倫比亞、印度、多明尼加與台灣的黑巧克力、飲品及甜點，巧妙運用不同型態的巧克力與食材搭配，重新詮釋令人著迷的巧克力風味。熟悉可可豆與食材應用的Danny，先前也曾以烏魚子、川貝枇杷膏、牛蒡分別入巧克力，拿下ICA世界巧克力大賽亞太區三銀、世界賽一銀一銅的好成績。

▲烏魚子黑巧克力：越南可可豆研製的黑巧克力，搭配台南的野生烏魚子，一口品嚐苦、鹹、甜與鮮，層次感超豐富。
▲烏魚子黑巧克力：越南可可豆研製的黑巧克力，搭配台南的野生烏魚子，一口品嚐苦、鹹、甜與鮮，層次感超豐富。

從品嚐新鮮可可豆出發，到風味黑巧克力、烏魚子黑巧克力，再到全台首創「單一產區氮氣冰巧克力」，透過氮氣的幫忙，巧克力的口感輕盈柔順，所呈現的風味細膩，讓人能夠很明顯的感受到不同產區可可豆的變化與層次。接著來份以巧克力跟琴酒結合的巧克力慕斯「嗜酒師」口感甜香、濃郁，就像帶著巧克力控進行一場有趣的可可旅程。

▲氮氣冰巧克力透過氮氣的協助，冰巧克力所呈現的風味更為細膩。
▲氮氣冰巧克力透過氮氣的協助，冰巧克力所呈現的風味更為細膩。

▲每日提供2∼3款單一產區的氮氣冰巧克力。
▲每日提供2∼3款單一產區的氮氣冰巧克力。

▲嗜酒師冷藏巧克力慕斯甜點，是由黑巧克力、琴酒、榛果等組成的甜蜜大人味。
▲嗜酒師冷藏巧克力慕斯甜點，是由黑巧克力、琴酒、榛果等組成的甜蜜大人味。

　

店家資訊

TERRA土然巧克力

地址：台北市大安區溫州街7號

電話：02-2363- 6355

FB：TERRA土然巧克力專門店

時間：12:30-19:20，店休日請參考粉絲頁貼文

消費：烏魚子風味巧克力－黑金350元、氮氣冰巧克力飲200元、冷藏甜點嗜酒師200元

　

《單車漫遊私房秘境》12月號2021第350期

　

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