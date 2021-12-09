兜遊生態並存鋼筋單車道 遊歷靜謐山城慢時光

聯合新聞網 / 行遍天下
▲到三貂嶺小鎮後能在溪水與山巒間看火車穿梭。
▲到三貂嶺小鎮後能在溪水與山巒間看火車穿梭。

【圖／文：行遍天下】

從雙溪區好寧靜的牡丹車站前出發，即將在2022年初展開試營運的「三貂嶺隧道、三爪子隧道」是將舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30年荒廢的重新「打開」後，在嚴守著設計師修舊、仿古、不破壞生態的堅持之下，倚著已經自然長成的林相、流水與山林生態，建造出全台第一條「鋼筋自行車道」，騎乘穿梭在裡頭直到隧道盡頭在幽暗中，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印成讓人驚艷的鏡面反射倒影，幸運的話還能跟對岸火車相遇呢！

▲騎過三貂嶺隧道、三爪子隧道後出口是藉由巧妙設計出現的洞口鏡面倒影。
▲騎過三貂嶺隧道、三爪子隧道後出口是藉由巧妙設計出現的洞口鏡面倒影。

從牡丹出發前，還可先至牡丹車站旁鐵道，看全台最彎鐵軌火車歪著頭行駛過的有趣畫面，漫遊牡丹老街裡，聽很有想法的年輕人返鄉開設好吃麵包舖的初心故事。行至三貂嶺後更可在壺穴、溪流中呼吸純淨空氣與聆聽流水聲，到香港人開設的圖書館，賴在礦工澡堂裡讀一本香港選品書籍，把玩一個充滿不羈感的陶藝品，跟三貂嶺的喵喵在這裡度過一段時光。

最後更可到雙溪出海口的河海交界處，享受一段即使冬天也能下水的SUP音樂體驗，跟著教練的指導在經過完善設計之下，或站或坐、在平靜水域裡聆聽一場音樂饗宴，喝一杯暖冬紅酒，感受最獨特的冬日運動樂趣。

▲牡丹地區充滿寧靜與古意感。
▲牡丹地區充滿寧靜與古意感。

單車道TIP

難易度：初級

適合族群：親子、朋友

長度：從牡丹0K開始到三爪子鐵路隧道全長共2km

租車資訊： 牡丹站前租借Ubike（暫定，以市府最後公告為準）以Ubike費率計費

　

兩輪兜風探索

貫穿山間，從牡丹至三貂嶺的百年舊隧道終於被打開，這段在2022年剛好百年的山徑裡，騎著自行車，穿梭於紅磚、拱形的隧道間，感受全台第一條鋼筋自行車道騎乘的無窮樂趣。

　

STOP1：牡丹車站+牡丹老街

全台最彎曲的車站，目前因成稀少成了無人站。但鐵道迷總愛前往車站旁制高點，拍攝因為最彎鐵道、列車經過時會傾斜一邊而成了「歪頭」景象的畫面。另也可在牡丹老街裡悠遊探險，感受這座幽靜小鎮的古趣與牡丹溪潺潺流水的療癒水聲。

DATA

地址：牡丹車站 新北市雙溪區牡丹路159號

資訊：租車可至牡丹老街前租借Ubike，目前尚為施工階段，最終以新北市府公佈為準

　

STOP2：兔耳絲烘焙

歷經傳統批發烘焙業的工作後，年輕老闆詹明容選擇回到故鄉牡丹，開設能讓自己與家人吃得安心且健康的「創意熟成厚片吐司」。精選所有原物料並在麵糰發酵、揉麵糰過程中均耐心等待，全程手工製作不假他人之手。出爐一個個創意且好吃的肉鬆、蔥起士等厚片麵包，甚至會有客人不遠千里而來購買。

DATA

地址：新北市雙溪區牡丹路207號

電話：0975-202-030

FB：兔耳絲烘焙

消費：爆漿蔥花50元、皇冠肉鬆45元（可冷凍宅配、7-11與全家均有配合）

　

STOP3：三貂嶺隧道+三爪子隧道

牡丹車站前牡丹溪旁為0K起點，這座已被塵封30年的隧道終於即將修舊如舊地被打開於世人眼前。設計師吳忠勳保留原始林相的設計，把地面蜿蜒溪流保留，並以不破壞環境方式用鋼筋鋪設地面，讓原始低海拔闊葉林相裡的螢火蟲、蝴蝶、青蛙及蝙蝠都能繼續生活於此。隧道盡頭利用水調節方式而成的水道與鏡面水池，則成了騎完2K後最驚喜的山城鏡面倒影畫面。

DATA

地址：牡丹車站 新北市雙溪區牡丹路159號

資訊：以新北市府公告為準，預定2022年初開始試營運

　

STOP4：Wo Gwong禾炚

2019年因緣際會來到三貂嶺的香港人李景燊，租下擁有一座被荒煙蔓草掩沒礦工浴池的老屋。他將浴池保留下，在裡頭開起了深山裡的圖書館，只看不賣的書籍都是他費心搜查來的港書。更有看似隨性擺放的陶藝品，是阿燊來台後學會的捏陶藝品，希望旅人悠悠哉哉地看個書、買個陶就是最好的相遇。

DATA

地址：新北市瑞芳區魚寮路110號之5 預約開放

IG：wo.gwong

資訊：敬請預約，且預約後請如實前往

　

STOP5：雙溪SUP冬日音樂體驗

地址：牡丹溪、平溪交匯在雙溪，直到出海口的那片水域因有著內灣地形，讓這片水域終年平靜無波，連冬天都能進行水上運動。運動生活SportsLife團隊將SUP與音樂、美食結合，在專業教練帶領之下，能在平靜的水面上體驗SUP滑行樂趣，並享受小提琴師的水光音樂會與品嚐水上紅酒的樂趣。

DATA

地址：新北市貢寮區龍門漁港附近（集合點穗龍大橋復興街）

網址：lihi1.com/WkjSH

資訊：雙溪SUP冬日音樂體驗報名請洽運動生活，2人1板每人2,250元、1人1板2,650元，以網站公告為準。

備註：Sup活動因拍攝效果沒穿救生衣，實際活動時均需著救生衣裝備。

　

《單車漫遊私房秘境》12月號2021第350期

　

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