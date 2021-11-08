快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見海底溫泉就在台灣 享開闊海景視野伴浪濤聲泡湯

聯合新聞網 / 行遍天下
▲很藍的海，很綠的草原，屬於綠島的色票就是那麼鮮明動人。
▲很藍的海，很綠的草原，屬於綠島的色票就是那麼鮮明動人。

【圖／文：行遍天下】

在台灣不管那個季節，泡湯都是非常熱門的休閒活動，泡湯的好處多多，姑且不論療效，光是泡在溫暖的泉水中就讓人心情舒爽。台東綠島朝日溫泉是極為罕見的海底鹹水溫泉，據說全世界也沒幾處，旅行綠島的遊客都會安排時間體驗泡湯。目前室內SPA池與供水設施正在修繕，部分設施並未對外開放，但依舊能盡興的享受海底溫泉。不過營業時間改為下午三點至夜間十一點，短期間內還無法泡日出溫泉，但夜間滿天星斗同樣很迷人，等修繕完成，將會再度開放日出時段泡湯。

▲伴著海濤聲泡湯。
▲伴著海濤聲泡湯。

朝日溫泉位於綠島東南方，在東北季風期間也不至於風浪太大，秋冬季節還是可以享受泡湯樂趣。從停車場旁邊的階梯往上走，就是帆船鼻大草原，草原有居高臨下的視野，可以俯瞰整個朝日溫泉區，也是非常好的日出景點。

▲從帆船鼻草原俯瞰朝日溫泉全景。
▲從帆船鼻草原俯瞰朝日溫泉全景。

▲從更高的地方俯瞰，綠島的海美得很不真實。
▲從更高的地方俯瞰，綠島的海美得很不真實。

來到朝日溫泉，重頭戲當然是礁岩區的三座圓形泡湯池，不管是看日出或觀星都是最佳地點，泡湯遊客都會溫泉與海水輪流泡，當成最天然的海洋三溫暖。圓形泡湯池旁邊的海水池也很適合拍攝鏡面倒影，是網美打卡景點。除了三口溫泉，還有八角亭溫泉池、戶外戲水池等設施，就算天氣不好依舊能泡湯。此外，朝日溫泉也設置煮蛋區，可以讓遊客自備食材煮食，泡完湯肚子餓，會覺得自己煮的溫泉蛋跟玉米特別好吃喔。

▲靠近海邊的三座圓形浴池，不管看日出或海景視野都最好。
▲靠近海邊的三座圓形浴池，不管看日出或海景視野都最好。

▲朝日溫泉泡湯是綠島熱門行程，遊客們享受著與大海毫無距離的開闊感。
▲朝日溫泉泡湯是綠島熱門行程，遊客們享受著與大海毫無距離的開闊感。

溫泉TIPS

朝日溫泉是罕見的海底溫泉，溫泉pH 7.8水質透明近似海水無刺激性，可滋養肌膚，清晨看綠島朝日、夜間可賞滿天星斗。

　

景點資訊

朝日溫泉

地址：台東縣綠島鄉溫泉路167號

電話：08-967-1133

時間：15:00-23:00

門票：200元

　

《泉鄉愛泡湯》11月號2021第349期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

這間潮汕火鍋祕製18香手工炒製沙茶 還對肉的厚度斤斤計較

不走一般潮汕火鍋店的傳統裝潢，小福利以台式復古元素結合現代摩登俏皮設計，像是用台灣麻將打造的「清一色」用餐區；或是寫著「靠臉吃飯」、「此燈亮有肉」的趣味標語，讓吃鍋變得十分好玩。

道地粵式鮮美卜卜蜆 用蛤蜊高湯涮煮黑毛和牛爽度破表

「澳門贏到足」卜卜蜆道地粵式鍋物，是由熱愛美食旅遊的創辦人特別選派台灣主廚團隊赴澳門拜師學藝，將台港巨星尋香密訪藏身於巷弄中的順德鍋物料理，完美呈現於台北。

享森林芬多精五感療癒 舒泡全台唯一熱帶雨林療癒湯泉

清晨六點，大板根森林正在甦醒中，林間迴盪著蟲鳴鳥叫聲，葉上的露水被陽光照得閃閃發亮，遊客相繼走進全台唯一的低海拔原生亞熱帶雨林享受芬多精，在短暫散步後返回酒店享受清晨第一泡。

林業風華串聯文化新絲路 探索木都嘉義人文新風貌 台灣設計展檜意森活村

享有「木都」美名的嘉義市，見證阿里山的昔日風華和林業興衰，留下許多林業帶動的產業痕跡，為迎接2021台灣設計展「家意–以城為家City as Home」，嘉義市政府文化局將設計美學導入城市，藉由「文化新絲路」的概念串連嘉義舊監獄、嘉義製材所和嘉義文創園區三大展區，讓人更貼近嘉義城市的人文底蘊。

老眷村文創活化新風貌 在80年歷史舊旅社喝手沖咖啡

屏東的墾丁、小琉球名聲太響亮，讓屏東市彷彿被旅人遺忘了一般，其實屏東市韻味十足，光是走訪以昔日軍人將領眷舍所規劃的勝利星村，便讓人值回票價。老房子、老樹、裝置藝術、彩繪，加上各式風情小店、咖啡館，讓這裡和風蕩漾、風情十足。而屏東車站前以80年老旅舍改建的老房子咖啡館，也讓人有種一腳踏進日本昭和年代的感覺，新舊併融中感受屏東悠閒時光。

罕見海底溫泉就在台灣 享開闊海景視野伴浪濤聲泡湯

在台灣不管那個季節，泡湯都是非常熱門的休閒活動，泡湯的好處多多，姑且不論療效，光是泡在溫暖的泉水中就讓人心情舒爽。台東綠島朝日溫泉是極為罕見的海底鹹水溫泉，據說全世界也沒幾處，旅行綠島的遊客都會安排時間體驗泡湯。目前室內SPA池與供水設施正在修繕，部分設施並未對外開放，但依舊能盡興的享受海底溫泉。不過營業時間改為下午三點至夜間十一點，短期間內還無法泡日出溫泉，但夜間滿天星斗同樣很迷人，等修繕完成，將會再度開放日出時段泡湯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。