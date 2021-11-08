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享森林芬多精五感療癒 舒泡全台唯一熱帶雨林療癒湯泉

聯合新聞網 / 行遍天下
▲在飯店內就可盡情探索森林。
▲在飯店內就可盡情探索森林。

【圖／文：行遍天下】

清晨六點，大板根森林正在甦醒中，林間迴盪著蟲鳴鳥叫聲，葉上的露水被陽光照得閃閃發亮，遊客相繼走進全台唯一的低海拔原生亞熱帶雨林享受芬多精，在短暫散步後返回酒店享受清晨第一泡。

▲大板根森林的一環登山道行經兩座森林吊橋，綠林蓬勃、生態豐富。
▲大板根森林的一環登山道行經兩座森林吊橋，綠林蓬勃、生態豐富。

位於三峽的大板根森林溫泉酒店，請來日本專業技師歷時八個月，從地底1,530公尺處挖掘的泉脈，經過長年地質焠鍊、岩層過濾的溫泉，水質、水量、水溫皆為極品。依隨山勢而建的露天溫泉SPA，適合一日遊者，春夏綠意盎然，深秋紅葉簇擁，冬日緋寒櫻環繞，季節感濃郁，除了享受大眾溫泉池，還能體驗SPA水療按摩，五感神經充分獲得療癒。

▲露天溫泉SPA設計融入美景，深秋有紅葉簇擁，冬天緋寒櫻環繞，春夏綠意盎然。
▲露天溫泉SPA設計融入美景，深秋有紅葉簇擁，冬天緋寒櫻環繞，春夏綠意盎然。

▲SPA水療按摩紓緩疲累的身心。
▲SPA水療按摩紓緩疲累的身心。

會員專屬、房客加價使用的觀景室外風呂，以日式庭園造景營造氣氛，男、女裸湯皆有山景和花草環繞；室內風呂強調四種不同溫度的冷、熱、冰池，達到三溫暖的效果，讓泡湯享受提升至養生等級。獨立隱密的湯屋，也以日式庭園造景搭配山泉景色，氛圍悠閒。

▲會員專屬或房客加價使用的觀景室外風呂，洋溢日式風情，庭園造景獨具美感。
▲會員專屬或房客加價使用的觀景室外風呂，洋溢日式風情，庭園造景獨具美感。

▲室內風呂一樣環境舒適。（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）
▲室內風呂一樣環境舒適。（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）

▲觀景湯屋具有私密性適合家人情侶舒適泡湯。（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）
▲觀景湯屋具有私密性適合家人情侶舒適泡湯。（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）

▲觀景湯屋湯池（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）
▲觀景湯屋湯池（圖片提供：大板根森林溫泉酒店）

二日遊者，可以從容地享受大板根的森林浴、溫泉洗禮、客房設施和美食料理。麗宴中餐廳的放養玉米土雞、山泉飼養鱒魚，以簡單烹調保留食物營養和原味；隱身林間的觀景咖啡廳，最適合在泡湯後，以一杯頂級咖啡沉澱身心；板根烘焙坊各種麵包、蛋糕，傳遞溫暖的養生滋味。

溫泉TIPS

適合入浴、浸泡的弱鹼性碳酸氫鈉鹽泉，無色無味，PH值8.4，長期浸泡能紓緩神經痛、筋肉疼痛、關節痛、五十肩、慢性消化疾病等症狀。

　

景點資訊

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里插角79號

電話：02-2674-9228*1

網址：www.thegreatroots.com

時間：露天溫泉SPA每日08:00-23:00，大板根生態導覽09:30及14:30各一場。

費用：露天溫泉SPA成人450元、兒童250元；各式湯屋1,000元-2,000元不等；樂活一日遊精選專案，森林門票+露天溫泉SPA平日優惠價450元；秋收冬藏住房專案，一泊二食板根雙人房，每人3,200元~4,200元起（即日起至2022年1月30日）

防疫比照中央規定隨時調整。

　

《泉鄉愛泡湯》11月號2021第349期

　

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