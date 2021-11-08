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道地粵式鮮美卜卜蜆 用蛤蜊高湯涮煮黑毛和牛爽度破表

聯合新聞網 / 行遍天下
▲遠赴澳門拜師學藝帶回的鍋物私房菜。
▲遠赴澳門拜師學藝帶回的鍋物私房菜。

【圖／文：行遍天下】

「澳門贏到足」卜卜蜆道地粵式鍋物，是由熱愛美食旅遊的創辦人特別選派台灣主廚團隊赴澳門拜師學藝，將台港巨星尋香密訪藏身於巷弄中的順德鍋物料理，完美呈現於台北。

廣東順德美食豐富多樣，更是聯合教科文組織認證的「美食之都」，其特別注重保有食材的原汁原味與豐富色香等特色。卜卜蜆鍋據說是順德人最愛的宵夜之一，加熱後鍋中蛤蜊開殼此起彼落的相繼發出可愛的卜卜聲響，故名為「卜卜蜆鍋」。

▲剛打開的文蛤趁熱享用，才能吃到最鮮肥的口感。
▲剛打開的文蛤趁熱享用，才能吃到最鮮肥的口感。

這一味好吃的靈魂就在於蛤蜊與蒜頭。主廚精挑來自彰化伸港的肥美文蛤，再加入大量雲林新鮮蒜頭，煮開後先嚐蛤肉，接著再用蛤蜊高湯涮煮黑毛和牛嫩肩肉片，不需沾醬直接品嚐濃郁鹹香的海陸滋味，真的很過癮！接著，再來一杯由香港金茶王茶師所沖出來的道地港式絲襪奶茶，滿足感完全破表。

▲煮開後先嚐蛤肉，感受超鮮甜美味。
▲煮開後先嚐蛤肉，感受超鮮甜美味。

▲澳洲A9+黑毛和牛嫩肩油花分布均勻。
▲澳洲A9+黑毛和牛嫩肩油花分布均勻。

餐廳空間以現代中國風的簡約風格，搭配簡潔水墨畫作，環境非常舒適雅緻，共有兩層樓90席包含中大包廂各一。用餐區座位用米白布簾與木百葉簾區隔成輕包廂，像是獨立空間一樣自在，每桌還配有能抑制病毒的高規格空氣清淨機，讓人吃鍋時安心又舒適。

▲低調雅緻的中國風用餐環境。
▲低調雅緻的中國風用餐環境。

吃鍋重點

．開火後約2～3分鐘，蛤蜊剛「卜」開時立即食用。

．濃郁精華高湯涮煮蔬菜、肉品，直接吃不要沾醬。

．吃鍋搭配私房菜WASABI手撕雞，香脆嗆鼻超對味。

▲私房菜WASABI手撕雞，雞肉清蒸後手工剝絲，拌上炸芋頭絲、海蜇絲以及山葵、醬油等醬汁涼拌，嗆味很過癮。
▲私房菜WASABI手撕雞，雞肉清蒸後手工剝絲，拌上炸芋頭絲、海蜇絲以及山葵、醬油等醬汁涼拌，嗆味很過癮。

　

景點資訊

澳門贏到足

地址：台北市大安區敦化南路二段11巷2號

電話：02-2707-7858

FB：澳門贏到足.鍋物私房x港澳飲品

時間：週一至週日12:00-22:30（最後點餐21:00）

消費：卜卜蜆鍋套餐980元起／單人（兩人起鍋）、WASABI手撕雞小份458元、港式絲襪奶茶100元，以上價格均另加收10％服務費

　

《泉鄉愛泡湯》11月號2021第349期

　

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