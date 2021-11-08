這間潮汕火鍋祕製18香手工炒製沙茶 還對肉的厚度斤斤計較

【圖／文：行遍天下】

不走一般潮汕火鍋店的傳統裝潢，小福利以台式復古元素結合現代摩登俏皮設計，像是用台灣麻將打造的「清一色」用餐區；或是寫著「靠臉吃飯」、「此燈亮有肉」的趣味標語，讓吃鍋變得十分好玩。

▲以台灣復古元素結合現代摩登設計，處處都有驚喜。

湯底有特製麻辣和汕頭兩種，吃火鍋時大口吃肉是最滿足的moment，主廚對於厚度非常斤斤計較，現切0.2cm黑毛和牛吃起來鮮嫩、0.3cm美國無骨牛小排口感最完美，不會有肉太薄下鍋就化開的掃興感；再搭配嚴選18種材料堅持手工炒製的獨門醬料「十八香特製沙茶」，好吃到讓人忍不住一沾還想再沾。

▲特製麻辣和汕頭兩種湯底、獨門醬料和嚴選食材，並在配餐上推出各式復刻經典小食，完美了最佳吃鍋體驗。

▲「十八香沙茶」是主廚嚴選18種天然食材，堅持手工製作的特製醬料。

還有，高級藍蟹、天使紅蝦等，是一般吃到飽火鍋看不到的高級海鮮。別以為這樣就沒了，穿越時空的復刻小食如祕製炸雞、古早味涼圓，和以台灣24節氣在地食材無添加自製「24濃作冰淇淋」等，好吃到又啟動了客人的另一個胃！

▲祕製炸雞酥而不油，讓人忍不住一口接一口。

小福利火鍋會所為大家打造安心用餐環境，每桌桌距寬敞、消費者進場時需量體溫、酒精消毒外，桌與桌之前會提供隔板、食材自助餐台有服務生幫忙拿菜，以及消費者在拿取熟食時皆需戴手套取餐。

▲防疫不妥協，消費者取熟食餐點時需戴手套。

吃鍋重點

．秋冬限定藍蟹放入汕頭湯底煮，味道超鮮甜。

．黑毛和牛涮麻辣湯底約5分熟，肉質最軟嫩。

．留點肚子吃厲害的復刻小食，祕製炸雞與古早味涼圓。





景點資訊

小福利火鍋會所

地址：新北市中和區中山路三段122號4樓（中和環球購物中心4樓）

電話：02-2226-3686

網址：https://xiaofree.com.tw/zh-TW/store/Banqiao

FB：小福利火鍋會所

營業時間：午餐11:00-16:30，晚餐17:30-21:30（不分平假日，用餐時間限2小時）

消費：平日週一至週五午餐698元、晚餐798元；週末例假日午餐798元、晚餐898元（以上價格均另加收10％服務費）



