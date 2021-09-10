奧萬大國家森林遊樂區一年4季都有不同風貌 尤以楓紅媲美楓葉國

【文：行遍天下／圖：奧萬大國家森林遊樂區】

「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，奧萬大一年四季都有不同風情！」在奧萬大工作八年的經理廖慶森，一一細數奧萬大山林不同時節的美貌，雀躍的語氣，彷彿永遠都看不膩。喜愛攝影的他，協助經營林務局「奧萬大情報站」臉書粉專，提供旅人山上楓紅、賞櫻的第一手情報，降低旅人撲空的機率。

森林達人廖慶森建議大家來奧萬大國家森林遊樂區不要只是為了賞楓，更要欣賞大地調色盤的色彩之美。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

一年四季都有不同風情 奧萬大的美不是只有有楓紅而已

雖然已是全台知名的賞楓勝地，但廖慶森特別提醒，旅人來到奧萬大賞楓，請「不要」懷著錯誤的期待，以為會看到像國外滿山遍野的楓紅，因為奧萬大的變葉色植物多是原始林，自然散生，並不集中，因此並不會出現大片楓紅的景象，而是從九月下旬一直到十二月，變色葉植物都會陸續換妝。

園區的變色葉植物種類繁多，有十幾種，包括：楓香、青楓、落羽松、水杉、九芎、櫸木等，色彩或黃、或橘、或紅，搭配常綠樹種，將山頭染上繽紛色彩，彷彿上帝的調色盤。而秋夜也是奧萬大欣賞星空的季節，躺在草皮上享受低光害的滿天星斗，十分愜意。奧萬大海拔介於1,100至2,600公尺間，每年秋天到隔年春天，常有大批的候鳥、高山留鳥到奧萬大過冬。奧萬大面積2,787公頃，屬於中海拔山區、暖溫帶闊葉林林相，以樟科、殼斗科植物為主，最具代表性的植物是楓香與台灣二葉松。廖慶森推薦來到奧萬大，最好能住一晚，才能慢慢遊覽森林之美。

位於綠野山莊前的三棵碩大落羽松入秋時會逐漸轉為燦爛火紅，周邊有大片寬廣草皮，如此美景讓奧萬大秋冬充滿北國風情。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

前往松林區唯一途徑的奧萬大吊橋，長180、高90公尺，置身其中可眺望萬大南北溪交匯、兩岸溪谷、岩壁景色，以及鳥瞰楓林區。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

奧萬大因地質構造產生飛瀑、雙瀑與連瀑等不同型態瀑布，全年有水，其中還有負離子含量為全台第二的飛瀑瀑布，氣勢相當磅礴。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

園區內動植物生態豐富，運氣好就會遇到歪頭看著你的領角鴞。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

佔地面積約0.5公頃的生態池與楓葉橋，是園區內豐富生態的家園。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

景點推薦

奧萬大國家森林遊樂區

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

電話：049-297-4511

網址：奧萬大情報站

營時：08:00 ~ 17:00

價位：假日全票200元，一般優待票150元，半票100元

備註：林務局和奧萬大經理都提醒，防疫規定會依中央依揮中心調整，同時在園人數等也許會有變動，建議旅客統一查閱「台灣山林悠遊網」比較準確。



