全國森林遊樂區負離子最多的地方 來場烏來信賢內洞森林浴舒心旅

聯合新聞網 / 行遍天下
位於南勢溪中游的烏紗溪瀑布，隱身在茂密山林間，水勢娟秀清新，在此遠眺瀑布美景，詳閱解說牌內容後，即可真正開展內洞觀瀑步道散步之旅。
位於南勢溪中游的烏紗溪瀑布，隱身在茂密山林間，水勢娟秀清新，在此遠眺瀑布美景，詳閱解說牌內容後，即可真正開展內洞觀瀑步道散步之旅。

【圖／文：行遍天下】

九月來到內洞國家森林遊樂區，飛瀑濺起沁涼水花，青楓與楓香迎風搖曳，樹梢上搶先竄出的一抹楓紅，宣告著秋天的腳步近了。

森林達人帶路　烏來內洞5大亮點帶你玩

擁有十多年導覽經驗的林務局新竹林區志工謝家康說，內洞所在的烏來信賢區，泰雅族語稱「拉號」，意為樹林濃密之地，昔日，山羊為躲避獵人逃入天然洞穴，由山羊洞再往裡走，洞內所在處就是「內洞」。上千公頃的園區，海拔高度在230至800公尺，由於南勢溪與中上游支流內洞溪，長年切割、沖刷群山，形成了陡坡、斷崖、河谷、瀑布等遺世美景。

森林解說志工謝嘉康老師推薦以瀑布溪流和多元林相文明的內洞國家森林遊樂區。
森林解說志工謝嘉康老師推薦以瀑布溪流和多元林相文明的內洞國家森林遊樂區。

園區的三條步道包括全長1公里、適合親子同遊的觀瀑步道；1.7公里左右、人工柳杉林與天然闊葉林環繞的森林浴步道；以及能俯瞰羅好水壩、長約1.45公里的賞景步道。沿著南勢溪東岸河階鋪陳的觀瀑步道，平坦寬闊，既能觀賞大型的台灣桫欏、嬌小可愛的團扇蕨；又有楚楚動人的水鴨腳秋海棠、牧丹藤、烏來杜鵑增添花意，豆娘、青鳳蝶和翡翠樹蛙展現生命力。

必訪亮點1：觀瀑步道，沿著南勢溪畔而建的景觀步道，寬敞平坦無障礙，沿途可以欣賞溪谷、水壩、烏紗溪、信賢瀑布(內洞瀑布)之美，同時觀察豐富的植物、昆蟲和溪流生態，老少咸宜，適合親子同遊。
必訪亮點1：觀瀑步道，沿著南勢溪畔而建的景觀步道，寬敞平坦無障礙，沿途可以欣賞溪谷、水壩、烏紗溪、信賢瀑布(內洞瀑布)之美，同時觀察豐富的植物、昆蟲和溪流生態，老少咸宜，適合親子同遊。

漫步其間，全程都有潺潺流水、水壩和瀑布美景相隨，輕鬆抵達步道終點樂水橋後，謝家康提醒大家深呼吸，他說：「信賢瀑布群釋放的陰離子含量，高居全國森林遊樂區之冠，如同空氣中的維他命，能活化人體細胞、促進新陳代謝、增加免疫力；森林的芬多精還可殺菌消毒、鎮定情緒、告別憂鬱。」內洞森林浴，讓人舒心又快意。

必訪亮點2：上層觀瀑台。內洞溪屬於南勢溪中上游的小支流，陡降河床形成的瀑布，上層有13公尺高，下層為19公尺，氣勢驚人，水流湍急，水花飛濺帶來濃濃陰離子。
必訪亮點2：上層觀瀑台。內洞溪屬於南勢溪中上游的小支流，陡降河床形成的瀑布，上層有13公尺高，下層為19公尺，氣勢驚人，水流湍急，水花飛濺帶來濃濃陰離子。

必訪亮點3：樂水橋。樂水橋能欣賞到原三段因颱風僅存的上下兩層瀑布，雙層瀑布飛瀑跳耀、水花四濺之美，感受山谷間的微風並遠眺南勢溪與內洞溪的匯流。
必訪亮點3：樂水橋。樂水橋能欣賞到原三段因颱風僅存的上下兩層瀑布，雙層瀑布飛瀑跳耀、水花四濺之美，感受山谷間的微風並遠眺南勢溪與內洞溪的匯流。

必訪亮點4：透過兩地高低落差80公尺來進 行水力發電，北台灣的小型水力發電廠台電羅好水壩，可在此觀賞水力發電設施，了解水力發電原理。
必訪亮點4：透過兩地高低落差80公尺來進 行水力發電，北台灣的小型水力發電廠台電羅好水壩，可在此觀賞水力發電設施，了解水力發電原理。

必訪亮點5：豐富動植物生態。森林、瀑布、溪流交織的內洞國家森林遊樂區，孕育多元物種，成為最佳的戶外自然教室。（圖為團扇蕨）
必訪亮點5：豐富動植物生態。森林、瀑布、溪流交織的內洞國家森林遊樂區，孕育多元物種，成為最佳的戶外自然教室。（圖為團扇蕨）

豐富動植物生態，可瞧見台灣特有種植物野牧丹藤、豆娘、台灣原生種烏來杜鵑以及別名青斑鳳蝶的青鳳蝶。
豐富動植物生態，可瞧見台灣特有種植物野牧丹藤、豆娘、台灣原生種烏來杜鵑以及別名青斑鳳蝶的青鳳蝶。

景點推薦

內洞國家森林遊樂區

地點：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號

電話：02-2661-7358

網址： recreation.forest.gov.tw/Forest/RA?typ_id=0200002

營時：平日08:00 - 17:00、假日07:00 - 17:00

價位：平日全票65元、假日全票80元、半票40元防疫

注意：入場請全程配戴口罩

　

《初秋森遊趣》9月號2021第347期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

秋高氣爽遊南國 來場自駕墾丁上山下海浪漫之旅

從國道三號下南州交流道，沿台1線、台26線一路南下，直奔國境之南！過了車城不久，見墾丁國家公園界址牌後靠右拐進，不同於車攘人熙的台26線，這條道路益顯清幽，車子有時穿梭在山林間、有時聽見陣陣海濤聲，度假氛圍油然而生。

奧萬大國家森林遊樂區一年4季都有不同風貌 尤以楓紅媲美楓葉國

「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，奧萬大一年四季都有不同風情！」在奧萬大工作八年的經理廖慶森，一一細數奧萬大山林不同時節的美貌，雀躍的語氣，彷彿永遠都看不膩。喜愛攝影的他，協助經營林務局「奧萬大情報站」臉書粉專，提供旅人山上楓紅、賞櫻的第一手情報，降低旅人撲空的機率。

全國森林遊樂區負離子最多的地方 來場烏來信賢內洞森林浴舒心旅

擁有十多年導覽經驗的林務局新竹林區志工謝家康說，內洞所在的烏來信賢區，泰雅族語稱「拉號」，意為樹林濃密之地，昔日，山羊為躲避獵人逃入天然洞穴，由山羊洞再往裡走，洞內所在處就是「內洞」。上千公頃的園區，海拔高度在230至800公尺，由於南勢溪與中上游支流內洞溪，長年切割、沖刷群山，形成了陡坡、斷崖、河谷、瀑布等遺世美景。

可以「玩」的國家森林遊樂區 東眼山鼓勵大家多多爬上藝術品

森林除了欣賞、吸收芬多精，還能「玩」！林務局從2019年開始跟淡江大學建築系師生合作，每年在東眼山園區製作兩樣大型木構，現已有6件，散落在不同步道周邊。特別的是，這不只是看的藝術品，更強調人與森林的互動性，到每一座時，解說志工廖運景就會鼓勵我爬上去體驗看看，「這些都是用台灣柳杉疏伐的木頭，減少碳足跡，也能認識森林資源的運用，永續經營！」

來這沒住下來太可惜 全球最美28條小路之一的見晴懷古步道就能花上一上午

「太平山三天兩夜玩不完！」太平山工作站的鄭曉中笑說，來到這一定要住下來，慢慢感受山林的美好。他細數太平山豐富多元的景點，有全台最大的高山湖泊翠峰湖、全台面積最大的山毛櫸原始林、台灣最容易親近的檜木原始林步道、鳩之澤溫泉、蹦蹦車，還有全球最美28條小路之一的見晴懷古步道，步道中可見大型檜木樹頭與許多林業遺跡，述說著太平山曾為台灣三大林場的百年歷史。

環繞海景的夢想莊園 墾丁心型海灣從這裡眺望最獨特

來到墾丁一定要選擇一間視野遼闊的海景悠閒住宿療癒身心，把握傍晚的時光眺望美麗的心型海灣夕陽，或是就近前往知名的白沙灣，這裡的海灣綿長、海水清澈、沙灘白皙，電影《少年PI的奇幻旅程》就在這裡取景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。