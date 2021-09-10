全國森林遊樂區負離子最多的地方 來場烏來信賢內洞森林浴舒心旅
【圖／文：行遍天下】
九月來到內洞國家森林遊樂區，飛瀑濺起沁涼水花，青楓與楓香迎風搖曳，樹梢上搶先竄出的一抹楓紅，宣告著秋天的腳步近了。
森林達人帶路 烏來內洞5大亮點帶你玩
擁有十多年導覽經驗的林務局新竹林區志工謝家康說，內洞所在的烏來信賢區，泰雅族語稱「拉號」，意為樹林濃密之地，昔日，山羊為躲避獵人逃入天然洞穴，由山羊洞再往裡走，洞內所在處就是「內洞」。上千公頃的園區，海拔高度在230至800公尺，由於南勢溪與中上游支流內洞溪，長年切割、沖刷群山，形成了陡坡、斷崖、河谷、瀑布等遺世美景。
園區的三條步道包括全長1公里、適合親子同遊的觀瀑步道；1.7公里左右、人工柳杉林與天然闊葉林環繞的森林浴步道；以及能俯瞰羅好水壩、長約1.45公里的賞景步道。沿著南勢溪東岸河階鋪陳的觀瀑步道，平坦寬闊，既能觀賞大型的台灣桫欏、嬌小可愛的團扇蕨；又有楚楚動人的水鴨腳秋海棠、牧丹藤、烏來杜鵑增添花意，豆娘、青鳳蝶和翡翠樹蛙展現生命力。
漫步其間，全程都有潺潺流水、水壩和瀑布美景相隨，輕鬆抵達步道終點樂水橋後，謝家康提醒大家深呼吸，他說：「信賢瀑布群釋放的陰離子含量，高居全國森林遊樂區之冠，如同空氣中的維他命，能活化人體細胞、促進新陳代謝、增加免疫力；森林的芬多精還可殺菌消毒、鎮定情緒、告別憂鬱。」內洞森林浴，讓人舒心又快意。
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內洞國家森林遊樂區
地點：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號
電話：02-2661-7358
網址： recreation.forest.gov.tw/Forest/RA?typ_id=0200002
營時：平日08:00 - 17:00、假日07:00 - 17:00
價位：平日全票65元、假日全票80元、半票40元防疫
注意：入場請全程配戴口罩
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