全國森林遊樂區負離子最多的地方 來場烏來信賢內洞森林浴舒心旅

【圖／文：行遍天下】

九月來到內洞國家森林遊樂區，飛瀑濺起沁涼水花，青楓與楓香迎風搖曳，樹梢上搶先竄出的一抹楓紅，宣告著秋天的腳步近了。

森林達人帶路 烏來內洞5大亮點帶你玩

擁有十多年導覽經驗的林務局新竹林區志工謝家康說，內洞所在的烏來信賢區，泰雅族語稱「拉號」，意為樹林濃密之地，昔日，山羊為躲避獵人逃入天然洞穴，由山羊洞再往裡走，洞內所在處就是「內洞」。上千公頃的園區，海拔高度在230至800公尺，由於南勢溪與中上游支流內洞溪，長年切割、沖刷群山，形成了陡坡、斷崖、河谷、瀑布等遺世美景。

森林解說志工謝嘉康老師推薦以瀑布溪流和多元林相文明的內洞國家森林遊樂區。

園區的三條步道包括全長1公里、適合親子同遊的觀瀑步道；1.7公里左右、人工柳杉林與天然闊葉林環繞的森林浴步道；以及能俯瞰羅好水壩、長約1.45公里的賞景步道。沿著南勢溪東岸河階鋪陳的觀瀑步道，平坦寬闊，既能觀賞大型的台灣桫欏、嬌小可愛的團扇蕨；又有楚楚動人的水鴨腳秋海棠、牧丹藤、烏來杜鵑增添花意，豆娘、青鳳蝶和翡翠樹蛙展現生命力。

必訪亮點1：觀瀑步道，沿著南勢溪畔而建的景觀步道，寬敞平坦無障礙，沿途可以欣賞溪谷、水壩、烏紗溪、信賢瀑布(內洞瀑布)之美，同時觀察豐富的植物、昆蟲和溪流生態，老少咸宜，適合親子同遊。

漫步其間，全程都有潺潺流水、水壩和瀑布美景相隨，輕鬆抵達步道終點樂水橋後，謝家康提醒大家深呼吸，他說：「信賢瀑布群釋放的陰離子含量，高居全國森林遊樂區之冠，如同空氣中的維他命，能活化人體細胞、促進新陳代謝、增加免疫力；森林的芬多精還可殺菌消毒、鎮定情緒、告別憂鬱。」內洞森林浴，讓人舒心又快意。

必訪亮點2：上層觀瀑台。內洞溪屬於南勢溪中上游的小支流，陡降河床形成的瀑布，上層有13公尺高，下層為19公尺，氣勢驚人，水流湍急，水花飛濺帶來濃濃陰離子。

必訪亮點3：樂水橋。樂水橋能欣賞到原三段因颱風僅存的上下兩層瀑布，雙層瀑布飛瀑跳耀、水花四濺之美，感受山谷間的微風並遠眺南勢溪與內洞溪的匯流。

必訪亮點4：透過兩地高低落差80公尺來進 行水力發電，北台灣的小型水力發電廠台電羅好水壩，可在此觀賞水力發電設施，了解水力發電原理。

必訪亮點5：豐富動植物生態。森林、瀑布、溪流交織的內洞國家森林遊樂區，孕育多元物種，成為最佳的戶外自然教室。（圖為團扇蕨）

豐富動植物生態，可瞧見台灣特有種植物野牧丹藤、豆娘、台灣原生種烏來杜鵑以及別名青斑鳳蝶的青鳳蝶。

景點推薦

內洞國家森林遊樂區

地點：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號

電話：02-2661-7358

網址： recreation.forest.gov.tw/Forest/RA?typ_id=0200002

營時：平日08:00 - 17:00、假日07:00 - 17:00

價位：平日全票65元、假日全票80元、半票40元防疫

注意：入場請全程配戴口罩



