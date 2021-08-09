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海岸山脈與太平洋相伴的絕色公路 全台最美的海景公路是這一段

聯合新聞網 / 行遍天下
海天一色的東海岸，台11線這段被稱全台最美海景公路。
海天一色的東海岸，台11線這段被稱全台最美海景公路。

【圖／文：行遍天下】

台11線北起花蓮大橋南至太麻里全長177.5K，道路兩邊是海岸山脈與太平洋壯闊海景，號稱全台最美的海景公路。過了秀姑巒溪出海口沒多久，就來到北回歸線標碑，這個高聳的潔白巨塔不僅是北回歸線地標，也可說是花蓮與台東的界標。

在台灣本島有花蓮豐濱與瑞穗、嘉義水上等三座北回歸線地標，豐濱鄉這一座位於台11線70.5K公路邊，是往來花東團體旅遊必停景點，這裡設有大型停車場、原住民工藝品與農產展售區與公廁，十分適合休憩賞景。北回歸線標碑位在北緯23.5度，是亞熱帶與熱帶的分界，也是太陽直射的北界，為了方便遊客觀察，地碑東西向為中空縫隙，只有在每年夏至，縫隙中間才見得到陽光，而這天也是日照最長的一天。

東海岸的北回歸線位於花蓮縣最南端，白色巨塔矗立在台11線公路邊，標示這裡的緯度是北緯23.5度，也是太陽運行最北的位置。
東海岸的北回歸線位於花蓮縣最南端，白色巨塔矗立在台11線公路邊，標示這裡的緯度是北緯23.5度，也是太陽運行最北的位置。

海岸山脈與太平洋相伴絕色公路

豐濱鄉是花蓮海線最南區鄉鎮，秀姑巒溪穿越海岸山脈，在靜浦村出海，造就這裡多變的地形地貌與豐饒土地，北回歸線地標四周稻田圍繞，勾勒唯美畫面。這裡也設置單車專用道，迎著海風單車輕騎，令人暢快無比。自駕東海岸最棒的體驗就是隨走隨停，公路邊也有許多小徑，停下車走幾步路就直通海邊，這裡海景唯美遊客稀少，非常適合放空；轉個身往海岸山脈走，山裡的巴拉峨巒溪是鱗剝凹壁特殊地質也是台灣毛蟹的故鄉，是非常棒的親子生態教室。

公路約43.5K處有全台面積最大的海梯田，東管處在公路邊設置裝置藝術供遊客遊憩，因為景色唯美吸引過往遊客停車拍照打卡。
公路約43.5K處有全台面積最大的海梯田，東管處在公路邊設置裝置藝術供遊客遊憩，因為景色唯美吸引過往遊客停車拍照打卡。

在41.5K公路截彎取直後，將舊隧道規劃為徒步景點，並設置全台唯一的懸崖海景天空步道，走在玻璃棧道上十分刺激。
在41.5K公路截彎取直後，將舊隧道規劃為徒步景點，並設置全台唯一的懸崖海景天空步道，走在玻璃棧道上十分刺激。

台11線上59K的大灣遊憩區，這裡有許多大型石雕藝術品，從觀景台向北遠眺，筆直的海岸線波濤洶湧，極為壯觀。
台11線上59K的大灣遊憩區，這裡有許多大型石雕藝術品，從觀景台向北遠眺，筆直的海岸線波濤洶湧，極為壯觀。

公路65K處可抵達石梯坪，礁石被風化侵蝕狀如階梯而命名，高聳的巨石與海蝕平台構成壯麗的礁石海岸景觀，可從事露營、潛水等活動。
公路65K處可抵達石梯坪，礁石被風化侵蝕狀如階梯而命名，高聳的巨石與海蝕平台構成壯麗的礁石海岸景觀，可從事露營、潛水等活動。

秀姑巒溪出海口的小漁村，在地阿美族人多以捕魚為生，新舊兩座長虹橋橫跨河面，是熱門景點也是泛舟終點。
秀姑巒溪出海口的小漁村，在地阿美族人多以捕魚為生，新舊兩座長虹橋橫跨河面，是熱門景點也是泛舟終點。

　

《雲視野 公路小旅Road Trip》8月號2021第346期

　

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