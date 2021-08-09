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海岸山脈與太平洋相伴的絕色公路 全台最美的海景公路是這一段
【圖／文：行遍天下】
台11線北起花蓮大橋南至太麻里全長177.5K，道路兩邊是海岸山脈與太平洋壯闊海景，號稱全台最美的海景公路。過了秀姑巒溪出海口沒多久，就來到北回歸線標碑，這個高聳的潔白巨塔不僅是北回歸線地標，也可說是花蓮與台東的界標。
在台灣本島有花蓮豐濱與瑞穗、嘉義水上等三座北回歸線地標，豐濱鄉這一座位於台11線70.5K公路邊，是往來花東團體旅遊必停景點，這裡設有大型停車場、原住民工藝品與農產展售區與公廁，十分適合休憩賞景。北回歸線標碑位在北緯23.5度，是亞熱帶與熱帶的分界，也是太陽直射的北界，為了方便遊客觀察，地碑東西向為中空縫隙，只有在每年夏至，縫隙中間才見得到陽光，而這天也是日照最長的一天。
海岸山脈與太平洋相伴絕色公路
豐濱鄉是花蓮海線最南區鄉鎮，秀姑巒溪穿越海岸山脈，在靜浦村出海，造就這裡多變的地形地貌與豐饒土地，北回歸線地標四周稻田圍繞，勾勒唯美畫面。這裡也設置單車專用道，迎著海風單車輕騎，令人暢快無比。自駕東海岸最棒的體驗就是隨走隨停，公路邊也有許多小徑，停下車走幾步路就直通海邊，這裡海景唯美遊客稀少，非常適合放空；轉個身往海岸山脈走，山裡的巴拉峨巒溪是鱗剝凹壁特殊地質也是台灣毛蟹的故鄉，是非常棒的親子生態教室。
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