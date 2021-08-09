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降級後走入新北山林小秘境走探清新 1個小時的腳程走完平溪小黃山

聯合新聞網 / 行遍天下
平溪小黃山中的普陀山，壯觀的巨岩峭壁，讓人望之興嘆。
平溪小黃山中的普陀山，壯觀的巨岩峭壁，讓人望之興嘆。

【圖／文：行遍天下】

想出門踏踏青，又不想到人擠人的地方蹭熱度，新北一帶有不少藏身於山林的小秘境，比如平溪的小黃山，只要1個多小時腳程，便能走探清新且壯闊的美景，鄰近還有獨特的地質、瀑布、吊橋等，找個好天氣開車去探探吧。

登山賞巨石裸壁氣勢獨具

來訪平溪，這回不到老街、不放天燈，而是直接前往平溪小黃山。平溪小黃山是孝子山、慈母峰、普陀山的合稱，3座小山標高都不到500公尺，卻可讓人體驗宛如置身安徽黃山的感覺，遊客得走過一段段開鑿於稜線上的步道，眺賞拔地而起的巨石絕壁，而且只要約1個小時，便能以環形的方式攻克這3座小山。

近90度垂直的天梯，許多人會在這留下美照。
近90度垂直的天梯，許多人會在這留下美照。

由登山口到孝子山山頂只要0.48公里，前300公尺的石階步道還算平緩，但精彩的在後面，孝子山是一座宛如石筍的小尖山，想登頂得走過看似驚悚、實則有驚無險的峭壁階梯，山頂上視野極其遼闊，慈母峰的稜線步道以及普陀峰，也都清晰在目。攻上孝子山之後，其它的2座山一點也不難行，就是一路的稜線、林蔭步道，途中還可回望氣勢獨具的孝子山。普陀山主要特色為一處巨石裸壁，遠眺像是一艘小船般，行走其上無比壯觀。

由慈母峰遠眺孝子山，宛如一根巨大的石筍般。
由慈母峰遠眺孝子山，宛如一根巨大的石筍般。

沿溪而行一探壺穴瀑布

在十分遊客中心旁、沿著月桃寮溪而建的十分瀑布公園，其實就是一條臨溪步道，可讓人一路走過四廣潭吊橋，欣賞碧綠溪水、壺穴地形，再慢慢地走到眼鏡洞瀑布。這座瀑布因為有著一左一右、2個河蝕的大窟窿，景觀無比特別而引人矚目，一旁還有景觀吊橋可讓人由高處眺賞，感受它的靈秀之美。

瀑水潺潺的眼鏡洞瀑布，因2個河蝕大窟窿而得名。
瀑水潺潺的眼鏡洞瀑布，因2個河蝕大窟窿而得名。

十分瀑布公園沿著月桃寮溪而建，景色無比秀麗。
十分瀑布公園沿著月桃寮溪而建，景色無比秀麗。

密密麻麻的壺穴，是月桃寮溪常見的特色地形。
密密麻麻的壺穴，是月桃寮溪常見的特色地形。

　

景點推薦

平溪小黃山

路線：國道5號下石碇交流道，走106乙轉106縣道，過平溪國中後續行約200公尺，右側有一岔路直上，可至登山口。

地圖：GOOGLEMAP可搜索平溪普陀靈寺。附近停車方便。

　

十分瀑布公園

路線：續行106縣道，過十分後轉十分觀光大橋可達。附近停車方便。

地圖：十分瀑布

　

《雲視野 公路小旅Road Trip》8月號2021第346期

　

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