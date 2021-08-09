降級後來場蓊鬱清新的百年歷史古道遊 山腳下的60年歷史古早味麵店更是不容錯過

【圖／文：行遍天下】

暖暖的荖寮坑古道，或許很多人不熟悉，但這條古道可是有著百多年歷史，齊集人文風情與自然景觀於一身，清新療癒且野趣十足，喜歡探密的人怎麼能錯過。

百年歷史古道蓊鬱清新

荖寮坑古道位於暖東產業道路的最裡處，這條全長約1.4公里的環狀木棧步道，前段的200公尺，是昔日淡蘭古道的一小段。古道的特色除了林相蓊鬱、生態豐富，沿途還可見到清淺的小溪澗，同時古道上還有著百多年前遺留的礦業、提煉樟腦等歷史遺跡，路段雖然起起伏伏、彎彎曲曲，但走來並不會太費力，1個多小時的旅程讓人呼吸滿滿的芬多精。

荖寮坑古道也可見到清淺的小溪澗。

路旁也有介紹環境的指標牌。

荖寮坑，昔日稱為「腦」寮坑，很難想像在這樣的深山林內，它的產業發展如此豐富。約1736年開始，這裡便是砍伐樟木、提煉樟腦的地方，之後也曾種過當染料的大菁、以及茶葉，後期的1870年至1920年還曾是煤礦場。古道上雖然可見到昔日的礦場辦公廳、鍋爐間、排煙道等遺址，讓人遙想昔日盛況。

荖寮坑古道的前段，是昔日淡蘭古道其中的一段。

60年歷史小店乾麵飄香

返家之前若想吃個東西暖暖胃，火車站附近、暖暖街上的暖暖麵店，絕對值得專程來吃一碗麵。這間超過60年歷史的小店，它的乾麵可自選白麵條、油麵、粿條、米粉等，麵裡簡單地加了油蔥、赤肉片、韭菜、豆芽等，拌開之後香氣四溢，讓人嘗到滿滿的古早味。此外，這裡的黑白切、豬心湯等，也處理的非常好，彈牙脆潤也值得一試。

暖暖麵店香氣四溢的乾麵，讓人嘗到滿滿的古早味。





景點推薦

荖寮坑古道

路線：106縣道於十分轉台2丙線，過基平隧道後續行約200公尺，於安東一號橋前左轉暖東產業道路，至公路最底(2.29公里處)可達步道口。

地圖： GOOGLE MAP可搜索荖寮坑，附近停車方便。





地址：基隆市暖暖區暖暖街81號

電話：0930-865-008

營時：08:30-17:00（週三休）

價位：乾麵30元/小碗

備註：防疫期間營業時間或有變動請以店家為準



