聽新聞
test
0:00 / 0:00

騁馳在台南鹽份地帶 七股潟湖、扇形鹽田這樣拍就對了

聯合新聞網 / 行遍天下
穿越台南西部濱海區域的台61線西濱快速道路，能欣賞到最親近南台灣濱海風光。
穿越台南西部濱海區域的台61線西濱快速道路，能欣賞到最親近南台灣濱海風光。

【圖／文：行遍天下】

號稱「窮人高速公路」的台61線西濱快速道路，北起新北市八里區、南至台南市七股區，其中末端的七股段，穿越台南西部濱海區域，這裡不但擁有被劃為生態保護區的濕地、還有浩瀚無際的潟湖，前者可欣賞水鳥在紅樹林間自由翱翔；後者則能感受當地特有的養蚵奇景，讓台61線西濱快速道路成為親近南台灣濱海風光的最速捷徑。

台61線西濱快速道路也能看見當地特有的養蚵奇景。
台61線西濱快速道路也能看見當地特有的養蚵奇景。

一覽七股西濱鹽份地帶瑰麗美景

這趟西濱七股自駕遊從台61線最南端出發，自南173甲縣道接台61線前，先從引道右側拐進海寮紅樹林，這裡除了有觀鳥亭可供賞鳥外，也是雲端空拍台61線綿延巨龍的絕佳取景點，不但能將七股溪大橋納入畫面，還可眺望遠方七股潟湖壯闊景致，不過要特別注意，濕地與潟湖均屬空拍禁飛區，空拍機不得越線，必須在禁飛臨界線以外，利用不同運鏡仰角捕捉畫面。

濕地與潟湖上方是空拍禁區，在起飛前要注意。
濕地與潟湖上方是空拍禁區，在起飛前要注意。

接著直上台61西濱快速道路，朝北一路奔馳，車窗外鹽田、漁塭、濕地、紅樹林快速流動，如電影膠卷一幕幕的暫存於記憶深處，尤其當夕陽西沈的那一刻，景色更是美的動人⋯⋯，沿途最值得一覽的奇景，莫過於青鯤鯓扇形鹽田了，其實一般人很難從平地上窺得其扇形輪廓，只能站在南25-1縣道旁的照片解說牌前遙想鹽田面貌，若有空拍機即能將扇形鹽田全貌，並將其納入旅途的記憶行囊。

西寮鹽灘地為一大面積廢棄鹽灘地，鹽灘內的鹵水會隨降雨多寡、日曬周期 而產生變化，不同時段產生不同景致，號稱台版天空之鏡。
西寮鹽灘地為一大面積廢棄鹽灘地，鹽灘內的鹵水會隨降雨多寡、日曬周期 而產生變化，不同時段產生不同景致，號稱台版天空之鏡。

自台61線292K處下快速道路，轉南18縣道即可抵達，原本純樸靜謐的馬沙滿小漁村，因天馬行空的3D彩繪而成為打卡熱點。
自台61線292K處下快速道路，轉南18縣道即可抵達，原本純樸靜謐的馬沙滿小漁村，因天馬行空的3D彩繪而成為打卡熱點。

位於七股溪出海口旁的茂密生態秘境是海寮紅樹林，設有觀鳥亭，此處以海茄苳為主，林中有許多水鳥棲息，是賞鳥的好去處。
位於七股溪出海口旁的茂密生態秘境是海寮紅樹林，設有觀鳥亭，此處以海茄苳為主，林中有許多水鳥棲息，是賞鳥的好去處。

台灣本島最西端的國聖燈塔，以鐵塔方式建造，高度約32.7公尺，燈塔立於滾滾黃沙的沙丘上，地形荒涼猶如沙漠。
台灣本島最西端的國聖燈塔，以鐵塔方式建造，高度約32.7公尺，燈塔立於滾滾黃沙的沙丘上，地形荒涼猶如沙漠。

　

《雲視野 公路小旅Road Trip》8月號2021第346期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

最美海岸線讓你一日台灣極東到極北 台2線濱海公路轉個彎隨處是風景

台2線濱海公路是北台灣最美海岸線，一日暢遊極東到極北，見識台灣地質景觀的壯麗多變，沿途經過許多小漁村、漁港，轉個彎處處是風景，停下車，悠閒漫步在山海景致、奇岩怪石間，享受北台灣熱情奔放的夏天。

騁馳在台南鹽份地帶 七股潟湖、扇形鹽田這樣拍就對了

台61線西濱快速道路從新北八里開始，最末端的七股至將軍路段，跨越台江國家公園，潟湖、鹽田、紅樹林等自然風光一覽無遺，偶然間，還不時有水鳥吱吱呱呱地在你頭頂盤旋，就算是一人獨行，也不會覺得孤單。

降級後走入新北山林小秘境走探清新 1個小時的腳程走完平溪小黃山

想出門踏踏青，又不想到人擠人的地方蹭熱度，新北一帶有不少藏身於山林的小秘境，比如平溪的小黃山，只要1個多小時腳程，便能走探清新且壯闊的美景，鄰近還有獨特的地質、瀑布、吊橋等，找個好天氣開車去探探吧。

海岸山脈與太平洋相伴的絕色公路 全台最美的海景公路是這一段

花東這有一段絕美海景公路，被稱全台最美，從豐濱鄉新社到靜浦沿途精彩景點不斷，世居阿美族與葛瑪蘭族原住民，新社海景梯田、石梯坪、秀姑巒溪出海口到花蓮最南端的北回歸線地標，不管是地質地景或藝術人文應有盡有，是海岸公路不可錯過的精采風景。

降級後來場蓊鬱清新的百年歷史古道遊 山腳下的60年歷史古早味麵店更是不容錯過

暖暖的荖寮坑古道，或許很多人不熟悉，但這條古道可是有著百多年歷史，齊集人文風情與自然景觀於一身，清新療癒且野趣十足，喜歡探密的人怎麼能錯過。

台灣最險公路的大山大海景致讓人心曠神怡 九彎十八拐後蘭陽平原、龜山島近在眼前

九彎十八拐屬台9線，被評為台灣最險公路，但沿路上從新北沿線的山景秀麗、台灣著名茶鄉的石碇坪林，沿途賞景品茗、品嚐美味茶料理，最後再以開闊的海景療癒身心，來場城市到田野的多重享受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。