「聲」歷其境的雙人套餐 把米其林一星餐廳搬回家

【文：行遍天下／圖片提供：MUME】

於2014年末開幕的新北歐料理風格的MUME，不僅在台北連續蟬聯三年的米其林一星佳績，更有著入圍亞洲50最佳餐廳的殊榮，同時也是在台最國際化的團隊。

主廚林泉Richie曾待過全球最佳的餐廳丹麥NOMA、香港米其林餐廳NUR、澳洲知名的Quay，透過這些經驗的養分，MUME將台灣食材以不受拘束的型態發揮，並成立Studio規劃整理食材資料庫，提高了台灣餐飲在國際能見度。

外帶價格相當超值的MUME雙人套餐，搭配掃描就能聆聽菜色解說與歌單的服務，非常有趣。

米其林一星雙人限量套餐 還能聲歷其境聽菜

透過著重於台灣在地食材的運用，MUME團隊在疫情期間推出由主廚精心設計的雙人份限量套餐組合。延續於店內享用的型態，菜單內容包含沙拉、前菜、主菜、甜點等一應俱全；值得一提的是，套餐組合更搭配一掃即聽的菜色解說與精選歌單，在家也能宛如在MUME內用餐般「聲」歷其境，相當用心且有趣。

喜愛品嚐鴨肉的饕客，當然不能錯過此外帶套餐。手撕鴨腿來自燉煮玉露鴨腿肉，不僅保留鴨肉原味，也因搭配茴香、小黃瓜等醃漬蔬菜後達到風味平衡，同時也推薦與套餐內的煙燻和牛油蔥油餅一起搭配享用。另道玉露鴨胸則同樣以彰化育養的玉露新品種鴨隻，無放血加上熟成10天，以低溫慢烤再塗上可樂薰衣草糖蜜烹調而成，滋味豐富獨特。

簡潔低調的小酒館風格，讓人感受到輕鬆自在的用餐氛圍。

甜點則有奶酪、棉花糖共2款。奶酪入口有著顯著的麥芽風味，而尾韻則緩緩呈現出豆漿溫潤，佐以香甜的愛文芒果、清新薄荷享用，能感受到滑順濃郁又不失清爽風格，而棉花糖則以新鮮紅心芭樂果泥製成，酸甜清爽。

主廚林泉長期與在地小農、漁民合作，執著於發掘台灣在地食材。





美味推薦

MUME

價位：MUME雙人外帶套餐，每份2,880元（每份套餐均附一瓶飲品，提供自取或專人外送）

訂購：liff.line.me/1536637821-vbMPko6Z/mealDelivery

備註：外帶外送美食隨時會因疫情調整，實際以店家公佈為準



