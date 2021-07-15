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在家也能環遊世界去 到巴黎與塞納河問聲好或是跟著義大利奶奶一起做義大利麵

聯合新聞網 / 行遍天下
想念那座讓人感動的浪漫花都，那就上線秒飛過去。（圖片提供：KLOOK）
想念那座讓人感動的浪漫花都，那就上線秒飛過去。（圖片提供：KLOOK）

【整理報導：行遍天下】

好久不見的巴黎，妳好嗎？

在經歷過2019年讓人心碎的聖母院火災、2020年至今的疫情後，現在的巴黎又是什麼模樣呢？想念那條洋溢著時尚與自由的香榭麗舍大道，還有那個自在下午可以隨心所欲行走在蜿蜒的石板路上，或者就恣意坐在街邊咖啡館來杯香濃咖啡，身心靈都好浪漫與自由奔放的日子嗎？現在透過線上的真人直播導覽，就可以一解相思之苦呢！

探訪花都巴黎跟塞納河問好

在還不能解禁的今日，想念花都的時候，就參加巴黎導遊舉行的真人導覽遊程吧！跟著導遊一起漫遊重新探索巴黎經典場景，並且也完全不用擔心語言的隔閡、也不用說英文，因為導遊以中文發音，帶著線上的遊客們，穿梭瑪黑區的中心地段、看皇宮貴族昔日宅邸與現今小店，走訪位於第四區、擁有數百年歷史的巴黎市政廳，或是在塞納河上觀賞往來的遊船、探訪2019年因大火毀損、目前正重建中的聖母院、遊走蒙馬特高地藝術與文化。

不管有沒有去過巴黎，第一眼就會認出巴黎鐵塔來！（圖片提供：KLOOK）
不管有沒有去過巴黎，第一眼就會認出巴黎鐵塔來！（圖片提供：KLOOK）

跟著導遊一起漫步在巴黎街頭時，可以盡興提出行程中的所有疑問、也可讓導遊轉動攝影視線讓所有在家的旅行者們都能看到更多的視線與畫面，對歷史對建築的問題也能立刻得到解答，讓人即使是在家裡也能彷彿身歷其境一樣的感受這座偉大城市的恢弘。也能夠透過當地人的角度與漫步遊，像是真的走回巴黎石板路上的愜意時光，即使飛不出去，身心也能得到花漾滿足。

瑪黑區街角的那些塗鴉也很讓人懷念。（圖片提供：KLOOK）
瑪黑區街角的那些塗鴉也很讓人懷念。（圖片提供：KLOOK）

跟著導遊一起線上走逛白鴿路。（圖片提供：KLOOK）
跟著導遊一起線上走逛白鴿路。（圖片提供：KLOOK）

　

旅遊推薦

探訪法國巴黎花都經典景點

網址：www.klook.com/zh-TW/activity/57559

價位：1人561元起

旅行時間：約1小時

　

跟義大利奶奶一起做道義大利麵

在家無聊且廚藝已經到達自己的極限了嗎？千萬不要自我放棄，透過線上的實體體驗，義大利奶奶親自現身指導，讓遠在台灣的你也能夠做得出一道道超獨特、美味的義大利麵喔！

老奶奶透過線上傳承經典意大利菜。（圖片提供：airbnb）
老奶奶透過線上傳承經典意大利菜。（圖片提供：airbnb）

如同義大利人說的:「義大利=義大利麵=老奶奶」的說法，把這兩樣經典組合在一起絕對就是超有趣體驗。跟著Chiara和她的奶奶Nonna在廚房裡展開愉快的料理時光，甚至由於體驗有趣，整個村莊共6位奶奶都能提供線上教學。從揉麵團、桿麵團開始，到製作道地義大利醬料，老奶奶端出自己看家本領，逐一解釋與開始動手教學，即使是料理初階者不熟悉的人，也能透過線上直接發問與詢問步驟，讓老奶奶指點你的料理情況。

製作過程極為簡單且家常，讓人容易上手。
製作過程極為簡單且家常，讓人容易上手。

更有趣的是，體驗不只有一種義大利麵，只要有興趣行程中提供多種義大利麵料理課程，參加者可選擇有興趣的麵條或口味參加，如基本細麵條義大利菠菜餃、麵疙瘩、千層麵、蕃茄寬麵⋯甚至還會偶爾在週六有加場的義大利經典甜點提拉米蘇的製作體驗。

幾乎每天推出新菜色麵條，可以選擇多場參加。
幾乎每天推出新菜色麵條，可以選擇多場參加。

準備好老奶奶說的麵粉與雞蛋，跟著她一步一步的教學，一面手動趕著麵團，一面聽老奶奶訴說著她經歷過二次大戰後，媽媽只靠麵粉與雞蛋這兩樣東西養起全家的溫馨故事，即使距離再遠也都會緩緩地拉近，最後，歡欣地享用自己手作出來的經典義大利麵吧！

超級活潑開朗的祖孫倆人，讓料理變得有趣。
超級活潑開朗的祖孫倆人，讓料理變得有趣。

最後跟著他們一起享用自己的義大利麵吧！
最後跟著他們一起享用自己的義大利麵吧！

　

旅遊推薦

與義大利奶奶一起做義大利麵

網址：www.airbnb.com.tw/experiences/1610894

價位：1人1,071元起、包場8,367元起(1場至多20人)。最終價格視該場參加人數而定。

旅行時間：約1.5小

　

《宅渡假 居家練習簿Staycation》7月號2021第345期

　

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