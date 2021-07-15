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StayHome練習簿！回憶旅行那些事

聯合新聞網 / 行遍天下
宅在家也能度假！增添儀式感來場在家旅行練習簿。
宅在家也能度假！增添儀式感來場在家旅行練習簿。

【圖／文：行遍天下】

手機裡拍的旅遊景點照片是多久以前的了？突如其來的新冠肺炎三級警戒把人與人隔開了，少了接觸，卻多了一些宅在家的悠哉時光。國際間正流行的「Staycation」就是珍惜居家時光，現在開始把家好好妝點，帶點儀式感的氣氛來度過在家日，叫份米其林餐點假裝自己去了星級餐廳，或是透過網路來場與全世界旅人的線上體驗，宅度假日常也好快樂呢～

回憶旅行之一個人在家露營吃飽睡

疫情期間各大森林遊樂區與自然保護區暫停開放，卻澆滅不了人們對於山林自由不羈的嚮往，這時候快來試試在家露營，將登山、露營器材搬出，用野餐墊、戶外桌椅、汽化燈、爐具⋯⋯妝點成營地的樣子。也可以換上戶外服飾，通常這些機能性服飾在炎炎夏日裡的居家生活穿起來也很舒適。試著以戶外爐具烹煮一頓餐食，或沖杯咖啡，搭配輕量化戶外餐具。打開在森林裡烤火或有海洋環境音樂的網路影片，伴隨大自然的聲音讀完一本自己想看很久的書，或者想像面對著一片海洋發呆也很紓壓。

露營工具搬出來，穿上舒爽的露營服裝，在家也能露營。
露營工具搬出來，穿上舒爽的露營服裝，在家也能露營。

搭配上網路影片或音樂，讓在家露營變得更真實。
搭配上網路影片或音樂，讓在家露營變得更真實。

回憶旅行之培養以氣味穿越的超能力

點燃一根來自日本奈良唐招提寺的鑑真香，思緒也來到了某個奈良清麗的早晨，天微亮，路上小鹿們還沒被放出來，行人與車輛稀少，散步前往被列為世界遺產的唐招提寺的路上，盡是奈良西郊恬靜的田園風光，清幽的寺院裡處處都是建築寶藏，隨著縷縷輕煙，當時參拜時的心神凝靜感又回來了。看過的事情經過三個月就會忘掉一半，但聞過的氣味往往卻能在多年以後依然記得。試試看使用精油燈、擴香、蠟燭、香包、香皂、護手霜、身體乳等等⋯⋯，營造嗅覺的旅行，掙脫時間與空間的束縛，氣味可以帶在家中的我們穿越到任何想抵達的地方。

以前旅行帶回來的線香，在不能出國的警戒時期，剛好可以拿來用。
以前旅行帶回來的線香，在不能出國的警戒時期，剛好可以拿來用。

旅行時的香氣，在家再次回味當時旅行的記憶。
旅行時的香氣，在家再次回味當時旅行的記憶。

回憶旅行之茶的時間裡有安靜的靈魂

茶是通往寧靜的捷徑，用一杯茶就可以調劑生活中的酸甜苦辣。等待重拾自由移動那天的到來需要有點耐心，此時不妨給浮動的心情一段安靜的時光，給焦慮的腦袋留一些空白，將發現原來最簡單的療癒方法就是靜下來。試著放下執著，緩緩地讓能量跟著茶水一起盈滿空虛的心，溫溫疲憊的身體。感受杯、碗、壺⋯⋯等茶道具在手中的質地，接著煮水、溫杯、置茶、注水，看茶葉在熱水裡舒展，等待對的時機，再將茶水倒出。氤氳而起的蒸氣帶出茶香，瞬間撫平了躁動的心。品嚐茶水的雅緻清甜，每一種茶都有著各地風土的氣味。試著讓心靈駐足於寧靜之中，「非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠」，盼來日能以神采奕奕的狀態迎接世界重新運轉的時刻。

泡杯茶在家來段安靜時光。
泡杯茶在家來段安靜時光。

泡茶的每一步驟都是讓自己放鬆的寧靜方式。
泡茶的每一步驟都是讓自己放鬆的寧靜方式。

　

《宅渡假 居家練習簿Staycation》7月號2021第345期

　

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