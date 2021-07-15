跟姊妹滔來趟好山好水的南投小旅行
【圖／文：行遍天下】
避暑是許多人夏季出遊的首選條件，南投埔里、清境、合歡山這條旅遊線，讓人一下國道，便一路在好山好水、歐風造景為伴下，擁抱旅途中點點美好回憶。
花園古堡彰顯豪奢氣派
踏進妮娜巧克力夢想城堡的大門開始，旋即就被花團錦簇的歐風庭園所環抱，希臘女神雕像、羅馬石柱、拱廊錯落其中，美得令人屏息；而樓高3層的古堡內，水晶吊燈、旋轉樓梯、整面的書牆為飾，處處彰顯豪奢氣派。古堡的1∼3樓分別規劃有展售區、主題餐廳、義式冰淇淋專賣店、巧克力生產線等，裡頭還有各種巧克力造景、互動設施、光雕秀，不要說小朋友喜歡，看姊妹淘拍照拍得樂此不疲，就知道她們有多愛這裡了。
穿青蛙裝樂採無毒茭白筍
走出巧克力夢想城堡，換個心情下田採茭白筍去。標榜生產無毒茭白筍的「最佳主茭腳白筍農場」，是埔里少數可體驗產地到餐桌的地方。
一行人換穿上一身逗趣的青蛙裝、戴上斗笠，跟著農場主人走進軟滑難行的水田裡，用彎刀劃過根部採茭白筍再自己做出手捲料理，整趟體驗有成就感之外，也讓大伙玩得不亦樂乎。
大部分來南投都會選擇前往清境農場，不妨也順行前往寶湖宮天地堂地母廟，這座依著山勢層層而建的寺廟，走過一段段階梯登行至最上方的拜殿平台，放眼望去，整齊一致青綠色的寺院屋瓦，襯上遠山、遼闊的埔里盆地，台版青瓦台絕妙美景，令人印象深刻。
景點推薦
妮娜巧克力夢想城堡
地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號
電話：049-291-9528
營時：10:00∼17:30
價位：全票200元，學生優待票150元
地址：南投縣埔里鎮珠格里珠生路49號
電話：0935-671-458
營時：09:00∼17:00
網址：最佳主茭腳白筍農場
價位：魚筍共生茭遊趣體驗30人成行，需7∼10天前預約，每人550元，含斗笠青蛙裝、下田採茭白筍、DIY料理等，需時約2.5∼3小時；茭白筍1包150元
地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號
電話：049-298-2873
營時：6:00∼22:00
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