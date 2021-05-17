打造日式建築 尋回慢活步調

【圖／文：行遍天下】

繞行日月潭環湖公路來到19k處，一幢可愛的小木屋吸引目光，陣陣咖啡香隨風飄送。這間小巧的咖啡屋「日月潭湖の怪物」正是明宿的主人劉俊豪所經營，也是客人抵達明宿的第一印象。劉俊豪人稱「阿豪」，原本離鄉背井前赴台中工作，老家的三合院僅餘父親獨居，他與弟弟商量之後，兄弟兩人毅然返鄉經營民宿，期盼能與父親相互照應。

日式復古的一排宿舍被遠方山景與翠綠草皮綠意包圍，就像回到鄉下的家。

彷彿來到日本鄉間擁抱悠閒

一開始設計民宿時還欠缺想法，當他望著背後的那一片山色時，靈機一動認為蓋日式建築可以融入自然地景之中。於是，畫起設計圖，運用台灣的杉木、肖楠及檜木等，打造出原汁原味的日式宿舍風格。

日式建築散發濃濃時代感，彷彿來到日本的山中度假。

瓦片採用低調穩重的琉璃瓦，室內則鋪上溫馨清香的榻榻米，再設計鏤空的拉門與茶室區隔，並創造出具有穿透性的視覺效果，自然質樸的氛圍吸引客人遠道而來。「我還特別保留了露台，讓客人可以在那裡喝茶、看風景。」此外，就連浴室也不馬虎，抿石子建材的浴池既與木頭完美搭配，還提供泡澡放空、賞景的絕佳場所。

以台灣木材搭配榻榻米設計客房，並以鏤空拉門與泡茶區區隔。

日式建築前也有了大片草地，青青草坪、綠色山巒，都為建築風景增色不少，而劉爸爸也拿起鍋鏟在老三合院，為客人烹調出可另外預約的無菜單佳餚。就連住客的早餐也十分豐盛，有秋刀魚、菜脯蛋、炒青菜、地瓜、豆腐乳及稀飯，樸實的家常味讓人吃得心滿意足。

老三合院是阿豪成長的地方，如今改造為阿爸食堂。

品味手沖咖啡度過山居歲月

阿豪的弟弟後來去了紐西蘭，民宿則迎來了太太楊珮萱加入打理，夫妻兩人同心協力共同經營，兩個女兒及飼養的法鬥犬、拉不拉多也在此快樂成長。

阿豪的阿伯在青龍山種了500多棵咖啡樹，對烘豆也頗有心得，原本阿伯用竹子搭建了一間小咖啡屋，後來阿豪將其以木材改建，成為現今看到的模樣。

可愛的小木屋咖啡館是阿豪參考了許多建築圖片之後，自己設計搭建的。

跟著阿伯學習咖啡知識的阿豪對於手沖、義式都很有一手，他也特別推薦青龍手沖咖啡，「咖啡豆是阿伯自己種的，我用山泉水沖煮，風味特殊，層次豐富。」而有著綿密奶泡的拿鐵滋味醇厚順口，搭配嚼勁十足的烤餅很對味。

拿鐵咖啡配上 烤餅，中西相遇激盪出美味的火花。

回首9年的民宿經營之路，阿豪感性分享：「小時候在這兒長大，老三合院承載了許多記憶及情感，每當客人跟我們說好像回到以前阿嬤家，或是這裡很像他父親曾經住過的日式宿舍等等，都讓我很感動。」而阿豪也特別推薦：「明宿緊鄰頭社盆地，如果清晨水氣夠，還可以看見低空雲海，5月是螢火蟲的季節，自然生態也很豐富。」賞山景、探生態、品咖啡，「類出國」的山中假期就在明宿！

阿豪每天親手煮出滿室咖啡香，陪伴客人度過山居歲月。





景點推薦

日月潭明宿

地址：南投縣南投市魚池鄉平和巷78號

電話：0935-077-490

粉專：日月潭明宿 阿爸食堂私宅料理

價位：雙人套房平日3,500元、假日4,500元，四人套房平日4,600元、假日5,800元（入退房時間15:00／11:00）



