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重返帛琉 10人包下整座島的旅遊泡泡第2泡

聯合新聞網 / 行遍天下
彷彿知道我們的興奮，鯊魚越游越靠近水面！
彷彿知道我們的興奮，鯊魚越游越靠近水面！

【圖／文：行遍天下】

繼第一團帛琉旅遊泡泡4/1出團，「第2泡」的次發團在4/4兒童節出發，因作業不及與國內遊客反應不如預期理想，首發團的6間旅行社中，次發團只有KKday正常出發。記者幸運跟上帛琉次發團第2泡，沒有帛琉總統、沒有部長送機，體驗一次「真實的旅遊泡泡團」過程！而第2天行程，我們10人爽團就遇上了20隻鯊魚...

10人爽團包下牛奶湖水母湖鯊魚島

這第2泡旅行團中的確共只有10人小團，也如預期中的，在帛琉全國封閉的狀態下，全國的旅客就只有我們這10人，想當然爾，第2天開始的跳島暢遊旅行也是被我們全包下，不論是來帛琉必去的牛奶湖、水母湖、藍色珊瑚礁通通都沒人，蒂芬尼藍色的大海就只有我們一艘船，想怎麼拍絕世美照、根本不用避開人群就能爽拍。

遊客數量不過多，也讓帛琉的超級絕美外海更讓人印象深刻。
遊客數量不過多，也讓帛琉的超級絕美外海更讓人印象深刻。

只有我們一團遊客，到鯊魚島午餐後曬個日光浴，沒有其他人紛擾非常清幽。
只有我們一團遊客，到鯊魚島午餐後曬個日光浴，沒有其他人紛擾非常清幽。

鯊魚島一浮潛鯊魚就出現了

而其中最讓人驚奇的，是在第2日鯊魚島行程裡，遇見爆大量的鯊魚出沒，原本在近海完全看不見的鯊魚，但就在船開到約1分鐘外的海中央時，黑點珊瑚礁鯊就突然開始出現環繞在船隻旁邊。我們順著教練的指示慢慢下海並不要距離太遠，真的就跟黑點珊瑚礁鯊距離好近好近。

一開始下水根本不用尋找，鯊魚就出現了。
一開始下水根本不用尋找，鯊魚就出現了。

浮潛往下看，鯊魚就這麼靠近。
浮潛往下看，鯊魚就這麼靠近。

20隻鯊魚游在身邊不由得緊張起來

黑點珊瑚礁鯊一般是不會攻擊人類的鯊魚，早期有些潛水教練為了吸引鯊魚靠近會丟下一些飼料當誘餌，而現在帛琉政府已經明確規定禁止餵魚。而在一年都沒有遊客的自然環境下，雖然已經沒有導遊會來施放食物，但水質清澈透明且魚種豐富，成了黑點珊瑚礁鯊棲息出沒的地方，他們並不會攻擊人類，主要是吃魚類殘體等。

即使沒有下水，也能直接肉眼就看到鯊魚悠遊。
即使沒有下水，也能直接肉眼就看到鯊魚悠遊。

帛琉浮潛就可跟鯊魚共遊

這次我們在中午左右於鯊魚島上用完午餐後，開始著裝下水體驗「跟鯊魚共游」的浮潛活動。其實根本在還沒下水時，鯊魚就已經逐漸靠近船隻，在海面上就可肉眼看見鯊魚蹤影。等到下了水，根本不用特別尋找，黑點珊瑚礁鯊就這樣開始出現在腳下、前方、側邊。剛剛從海平面上看到的鯊魚瞬間在海底都放大了，此時電影裡一些大白鯊的可怕畫面還是忍不住會突然出現在腦海裡。

跟鯊魚距離就是這麼近，還會突然出現在身邊。
跟鯊魚距離就是這麼近，還會突然出現在身邊。

黑點珊瑚礁鯊忽左忽右的出現，記者嘗試吸口氣往下潛游跟鯊魚更靠近一點，冷不防一隻鯊魚就這麼出現在記者正下方，雖然能感覺到沒有攻擊性，但還是讓人不由得害怕得回到海平面。

跟鯊魚距離就是這麼近，還會突然出現在身邊。
跟鯊魚距離就是這麼近，還會突然出現在身邊。

回到船隻上後，鯊魚群數量越來越多了，伴隨著小魚群、熱帶魚數量也更多，細數下來，10個人的1艘包船，就能獨攬超過20隻以上的鯊魚一起共游，非常值得一遊！

船上的小朋友看見鯊魚非常興奮。
船上的小朋友看見鯊魚非常興奮。

鯊魚島外面約莫1分鐘船程的地方，就是鯊魚們出沒位置。
鯊魚島外面約莫1分鐘船程的地方，就是鯊魚們出沒位置。

　

《小隱居山宿 Living in the mountains》5月號2021第343期

　

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