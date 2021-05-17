百年茄苳樹為中心的英式莊園 浪漫台3線上以樹為尊的八角居所

【圖／文：行遍天下】

Michael（張晉城）曾經當過國大代表、立委，52歲急流勇退，和曾任營造公司副總的妻子Lisa相繼退休後，過著遊山玩水的生活。2013年底因緣際會入住八角居所，對園區眾多老樹一見鍾情，隔天立刻決定買下，成為新任莊園主人，從台北搬到苗栗獅潭隱居，一圓英式莊園夢。

遺世獨立偽出國感

八角居所交通方便，位於台3線旁，但山巒環抱占地3000坪的空間，僅開放房客進入，5間房、4棟Villa，與主人獨享大片森林與草皮，保有國外莊園渡假放鬆的私密感。園區四面環山，有多棵逾百歲的茄苳樹，以及老樟、貝殼杉、櫸木、五葉松、落羽松、鷄蛋花等生態豐富，清晨Michael在百年茄冬樹下做瑜伽、唱聲樂，怡然自得的模樣，羨煞旁人。

Villa區有自己的小庭院，即使只是靜靜賞景，都讓人感覺悠閒。

Michael總是打扮得宛如英國紳士，Lisa熱情洋溢，讓人一見到他們就很開心。愛慕老樹的Michael，堅持英式莊園風格，不對花草樹木做過多人工修剪，隨它們自然生長。Lisa也沉浸在莊園的美，天天看不膩，隨著天氣變化，一整天有不同的風景，「靜心享受，讓身心靈經過大自然的修補，獲得快樂。」

八角綠意造景設計巧思多，Villa外以玻璃和植物遮掩不美觀的冷氣。

不只自然美，莊園也充滿浪漫、優雅的人文氣息，Michael將收藏的上千本書籍與旅人分享。他也熱愛古典音樂，大廳會不時播放，甚至連房間都以此命名：茄苳協奏曲、滿樹圓舞曲、B小調松波法國號幻想曲等。來到這兒住宿，不只是享受山林環抱的清幽，更讓人難忘的是，男女主人分享的美好生活與品味。

園區有間小書房，讓旅人能靜心享受閱讀。

莊園中處處浪漫典雅，但空間可愛布偶裝飾是Lisa童心未泯的收藏。

自製美味健康料理

Michael夫婦接手八角居所後，他們一旁再規劃打造了八角隱士莊園，4棟Villa各有不同特色，但共同點是都有明亮採光的天窗和大片落地窗，讓屋外的老樹森林彷彿延伸進屋內，每棟Villa都有跟臥室一樣大的泡澡空間，讓人一進房就慵懶得不想離開，甚至VillaB的雙人大浴缸是鑲嵌在3公尺長的黃梨木中，對應窗外綠樹，彷彿在森林中沐浴。Michael還因為太喜歡VillaC，所以C棟幾乎都是他獨享。

B小調松波法國號幻想曲Villa浴缸 嵌入3公尺長的黃梨木中，猶如沐浴森林中。

A大調松濤鋼琴協奏曲Villa裡外都有樹，彷彿樹屋一般。

D大調松雲小提琴協奏曲Villa有私密小花園，在玻璃天井大浴缸泡澡，與森林合一。

莊園中品嚐的下午茶和早餐，也都是他們的日常餐點，Lisa笑說：「我們提供給客人的，也是自己喜歡吃的。」把他們在國外莊園旅行的氛圍，融入莊園中，園區不灑農藥，種植的楊梅、香草，也都會用於入菜。下午茶烤蘋果佐冰淇淋令人驚豔，早餐自製水果優格、蔬菜烘蛋、手工麵包和綜合堅果醬，「一頓早餐就能吃到15種營養！」Michael自製的堅果醬超濃郁，可以買回家當伴手，延續在這英式莊園體驗到的美好生活。

八角的下午茶、早餐都是Michael & Lisa手工製作的餐點，用心養生的他們，也希望分享健康美食。

景點推薦

八角居所Around the Tree

地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑2-1、2-2號

電話：0963-577-866

營時：入退房時間15:00／11:00

粉專：八角居所Around the tree

價位：八角居所雙人房平日7,700元／假日8,800元、四人房平日8,400元、假日9600元。；八角隱士莊園Villa雙人房平日11,200元／假日12,800元



