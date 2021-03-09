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台北市的後花園 一年四季花雨各有風情

聯合新聞網 / 行遍天下
2、3月是花卉試驗中心賞櫻的季節。（圖片來源：陽明山花季粉專）
2、3月是花卉試驗中心賞櫻的季節。（圖片來源：陽明山花季粉專）

【圖／文：行遍天下】

陽明山區有個花卉試驗中心，是許多台北人也不知道的秘境，有「台北後花園」之稱，園區廣闊且免門票，一年四季都有不同花卉植物景觀可欣賞：2、3月有浪漫的櫻花雨，春天百花盛開，夏日豔陽在楊桐樹下灑落光點，晚秋奼紫嫣紅的楓葉，冬季還有廣大的茶花林，一年四季皆有茂密的林蔭道，是許多新人拍婚紗的絕佳秘境，讓人彷彿置身森林之中。

幸福花園欣賞落櫻繽紛

花卉試驗中心因為氣候適合培育花苗、樹木，園區種植了大片的茶花、杜鵑花等，也依不同季節，種植不同開花期的花卉，有吉野櫻、梅花、睡蓮、細葉蘭花參、香花、菊花、香草、酢漿草、楓樹、海棠、蕨類、針葉樹⋯⋯等，讓遊客四季皆有花可賞，也依各不同主題植物搭配可愛造景。

園區種植許多花卉，如:海棠、茶花等。
園區種植許多花卉，如:海棠、茶花等。

園區還有大片松柏區、白千層林蔭步道，樹影夾道交錯有如動畫龍貓中的秘密隧道，看似秘境其實花卉試驗中心交通便利、易達，坐公車也到得了，是陽明山花季時，相對清幽的角落，2、3月正是賞櫻的季節，若是不想人擠人，可以來這兒賞櫻，園區內種植的山櫻花樹林下還有座位。此外，除了賞花，園區還有水生植物區，遊客可以細細觀察水中植物和小生物的生態，寓教於樂，全區輕鬆好走，也是親子踏青的好去處。

欣賞當季花卉外，園區內幾處綠色隧道：楊桐隧道、茶花隧道、油杉區、楓樹區等，也都是絕佳拍攝美照的景點。
欣賞當季花卉外，園區內幾處綠色隧道：楊桐隧道、茶花隧道、油杉區、楓樹區等，也都是絕佳拍攝美照的景點。

園區依不同花卉植物搭配造景情境。
園區依不同花卉植物搭配造景情境。

台北後花園之稱的花卉試驗中心，一年四季都有不同風情。
台北後花園之稱的花卉試驗中心，一年四季都有不同風情。

　

景點推薦

花卉試驗中心

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-2861-6361

網址：公園新花漾

營時：週一至日8:00 ∼ 17:00

　

《牽著爸媽向前走　帶阿爸阿母不累小旅行》2+3月號2021第341期

　

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