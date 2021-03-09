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以湖畔為伴 靜享清水建築內的閱讀時光
【圖／文：行遍天下】
校園裡有圖書館天經地義，但有一座美到令人流連忘返的圖書館就很幸福，在政大的指南校區裡，一棟層退式清水模建築優雅地佇立在湖邊。
以湖為伴靜享悅讀時光
號稱國內大學圖書館藏第二名的政大圖書館，因為原有空間已達飽和，故規劃新建新圖書館，捐贈者因感念恩師司徒達賢老師的教導，命名為「達賢圖書館」。
館內挑空展示區可以看到層層羅列的書牆，俯瞰視野開闊、仰望高挑通透，皆十分壯觀。離主建物不遠湖面上有一棟「湖濱悅讀小屋」則是保留純粹的閱讀空間，安靜悅讀區只能讀書自修，不能使用電子產品。「人本、生態、創意」是新校區的規劃理念，達賢圖書館正是其中的要角。
除了絕美外觀及圖書館藏外，被學生稱為「最神圖書館」的達賢圖書館，還提供虛擬實境VR、擴增實境AR體驗，今年度還有PS4的體驗，只要你有學生證或是借書證，就能預約享樂唷。
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政治大學達賢圖書館
地址：臺北市文山區萬壽路36號
電話：02-8237-7000
網址：政治大學達賢圖書館
營時：週一 ~ 六08:00 ~ 21:45（湖濱小屋12:00 ~ 21:45）
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