苗栗這裡的媽祖像比馬祖的還高 年節來趟最高朝聖之旅

【圖／文：行遍天下】

自山邊一路開往海岸，苗栗沿岸靠海的特色，宗教指標媽祖廟也就特別多，而苗栗個宮廟的信徒也興建起大尊媽祖神像來祈求風調雨順。春節假日就帶著媽媽一起朝聖，向媽祖娘娘祈願。

全台最高站姿媽祖像在苗栗後龍，運氣好還能拍到媽祖與火車的合影。





誠心向媽祖祈願求平安

帶著媽媽前進巨大媽祖神像祈願去，靠海的後龍清海宮於2016年落成了一尊高達32公尺的媽祖神像，迎著海岸線眷顧著遠方的海洋與出航船隻。這尊媽祖石雕聖像使用了266塊花崗岩雕刻而成，堪稱全台最高站姿媽祖像，媽祖像身後更有山線鐵道路線，當穿梭火車經過時，總有種被媽祖庇佑著的安心感。

後龍好望角附近也是賞夕陽好去處。

而苗栗的巨大媽祖像不僅於此，前進到竹南更有另一尊巨大且威嚴的坐姿媽祖像，這座興建於民國1836年已有200多年歷史的「后厝龍鳳宮」有著一尊全台最高媽祖神像，主體以鋼筋水泥建造，再以玻璃纖維一片片覆蓋後加以彩繪而成，高41.2公尺的神像能夠爬上龍鳳宮3樓虔城祈願祭拜，就近欣賞與感受媽祖娘娘端莊巍峨的姿態。

苗栗還有另一個全台最高媽祖像，感覺就像守護台灣海岸平安。

陪著阿母一同前往為家人、世界祈福。





住一晚歐風藝術洗禮的好眠

前身為兆品酒店，在荷蘭酒店集團進駐後改名為馥藝金鬱金香酒店，不變的是飯店歐風輝煌氣勢與穿梭其間被藝術畫作感染的輕奢華氣氛。

入口大廳的「愛的花園」作品與水晶燈，真有種秒到歐洲感。

穿梭在巴洛克式建築外觀與花園間讓入住增添了幾分尊榮感。內部大廳挑高與一幅巨大的「愛的花園」畫作更像是一秒來到歐洲。1、2館間共有191間客房，屬於品牌特有的英文標示出現在客房牆壁上、電梯門上也總能讓人會心一笑。夜晚就到飯店專屬提供「F1」賽車送餐的粵式餐廳大快朵頤一番，與媽媽共度一段輕鬆悠哉的享樂時光吧！

馥藝金鬱金香酒店提供多種房型，讓媽媽也能安心一夜好眠。





景點推薦

後龍鎮清海宮

地址：苗栗縣後龍鎮南港里114-1號

電話：037-922-288

網址：後龍鎮清海宮

營時：08:00 ∼ 18:00





地址：苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍安街69號

電話：037-464-620

網址：竹南后厝龍鳳宮





地址：苗栗縣竹南鎮公園路106號

電話：037-615-500

網址：www.goldentulip-aesthetics.com.tw

營時：Check in 15:00、Check out 11:00









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