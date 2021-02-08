快訊

前美國務卿逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿越時空重返日治時期 台南古蹟內用餐、穿浴衣刷抹茶

聯合新聞網 / 行遍天下
重返日治時期，位於台南東區的知事官邸。
重返日治時期，位於台南東區的知事官邸。

【圖／文：行遍天下】

中式樓閣建築、荷蘭時期城堡、日本風格老宅、美援時期軍官宿⋯⋯台南，除了美味小吃，也充滿著吸睛的時代建築。春暖花開的時節，帶著阿爸好好地放鬆，賞景、美食、採果、泡湯！在台南，可以欣賞到歷史多元文化在這裡融合、發亮發光，得以沉湎古風也可以享受文創魅力。

　

穿越時空重返日治時期的台南

座落在裡的知事官邸生活館，歷時一年的閉館整修，終於在去年底重新對外開放，花園裡，百年苦楝樹發出翠綠嫩芽，百花在美好的春光中盛放，細心保留了原貌的古蹟如今融入了現代時尚，除了有餐酒館進駐，還有知名居家、生活、服飾品牌如Crate & Barrel、Georg Jensen Living、@aroma、Stelton等進駐，在古蹟中也能獲得設計生活新美感。挽著阿爸的手一起漫步在這座百年古蹟，四面皆有拱廊，中間與兩側突出為八角形，是台灣稀有典型英國在南洋所建造的殖民樣式。過去除了做為縣知事官邸，另一個重要用途就是作為日本皇族外出時的「御泊所」，從1900年建成至1941年為止，有近20位的日本皇族曾到訪於此。

在知事官邸華麗的古蹟裡用餐。
在知事官邸華麗的古蹟裡用餐。

知事官邸內還有小酒吧。
知事官邸內還有小酒吧。

　

一秒到京都　在日式木造建築裡穿浴衣漫步、刷杯溫熱抹茶

這座原為台南州立農事試驗場宿舍群約在西元1923年落成，府東創意森林園區經典的日式木造建築群，讓人彷彿一秒到京都，還可以體驗浴衣變裝、茶道。

府東創意森林園區保留完整的日式宿舍群，想要體驗日本文化不用出國。
府東創意森林園區保留完整的日式宿舍群，想要體驗日本文化不用出國。

位於府東創意森林園區丙種B棟的和茶寮能體驗和服、浴衣，也能感受茶道文化。
位於府東創意森林園區丙種B棟的和茶寮能體驗和服、浴衣，也能感受茶道文化。

豔陽的午後，就坐在榻榻米為親愛的阿爸現刷一杯溫熱的日式抹茶，沈浸在濃濃的日本文化裡，靜靜享受慢活的時光。

穿上浴衣，在園區裡享受慢活時光。
穿上浴衣，在園區裡享受慢活時光。

穿著浴衣刷抹茶，是不是更有到日本的感覺呢。
穿著浴衣刷抹茶，是不是更有到日本的感覺呢。

現刷一碗抹茶請阿爸享用。
現刷一碗抹茶請阿爸享用。

　

景點推薦

知事官邸生活館

地址：台南市東區衛民街1號

電話：06-209-7000

網址：知事官邸生活館

營時：10:00 ∼ 22:00

門票：免費

　

府東創意森林園區

地址：台南市東區東門路二段158巷66號

電話：06-209-3336

網址：和茶寮

營時：09:30 ∼ 17:30

價位：茶道體驗380元、 浴衣體驗成人350元／兒童250元

　

《牽著爸媽向前走　帶阿爸阿母不累小旅行》2+3月號2021第341期

　

► 點我看《行遍天下》旅遊TV

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

春天是前橋市百花綻放的季節 櫻花開滿赤城南側

每年的4月，前橋公園內約有350株的櫻花盛開，赤城南側也有1,000株的櫻花綻放。從4月底到6月底，從赤城中部到山頂則是橙色杜鵑盛開的季節，而カネコ種苗群馬花卉公園的鬱金香花田則有花海爭妍。

苗栗山海龍騰斷橋高空鐵道單車小旅行

走入苗栗的客家風情山城裡，帶著可愛的媽媽來趟輕輕鬆鬆0難度的高空鐵道自行車之旅，不費力就可飽覽舊鐵道風情的山城路線最喜歡。

背對人群找清幽看看冬之海模樣 貢寮吹風去

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

穿越時空重返日治時期 台南古蹟內用餐、穿浴衣刷抹茶

中式樓閣建築、荷蘭時期城堡、日本風格老宅、美援時期軍官宿⋯⋯台南，除了美味小吃，也充滿著吸睛的時代建築。春暖花開的時節，帶著阿爸好好地放鬆，賞景、美食、採果、泡湯！在台南，可以欣賞到歷史多元文化在這裡融合、發亮發光，得以沉湎古風也可以享受文創魅力。

北海岸愛情能量小旅行 野柳愛心岩幫你感情加溫

西洋情人節的時間到，等待那麼一天藍天白雲好日子一起出遊，造訪好久不見的北海岸野柳地區，循著奇岩怪石的腳步找尋據說被祝福滿滿包圍的愛心岩，期盼感情升溫到久久。

苗栗這裡的媽祖像比馬祖的還高 年節來趟最高朝聖之旅

自山邊一路開往海岸，苗栗沿岸靠海的特色，宗教指標媽祖廟也就特別多，而苗栗個宮廟的信徒也興建起大尊媽祖神像來祈求風調雨順。春節假日就帶著媽媽一起朝聖，向媽祖娘娘祈願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。