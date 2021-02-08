穿越時空重返日治時期 台南古蹟內用餐、穿浴衣刷抹茶

【圖／文：行遍天下】

中式樓閣建築、荷蘭時期城堡、日本風格老宅、美援時期軍官宿⋯⋯台南，除了美味小吃，也充滿著吸睛的時代建築。春暖花開的時節，帶著阿爸好好地放鬆，賞景、美食、採果、泡湯！在台南，可以欣賞到歷史多元文化在這裡融合、發亮發光，得以沉湎古風也可以享受文創魅力。





穿越時空重返日治時期的台南

座落在裡的知事官邸生活館，歷時一年的閉館整修，終於在去年底重新對外開放，花園裡，百年苦楝樹發出翠綠嫩芽，百花在美好的春光中盛放，細心保留了原貌的古蹟如今融入了現代時尚，除了有餐酒館進駐，還有知名居家、生活、服飾品牌如Crate & Barrel、Georg Jensen Living、@aroma、Stelton等進駐，在古蹟中也能獲得設計生活新美感。挽著阿爸的手一起漫步在這座百年古蹟，四面皆有拱廊，中間與兩側突出為八角形，是台灣稀有典型英國在南洋所建造的殖民樣式。過去除了做為縣知事官邸，另一個重要用途就是作為日本皇族外出時的「御泊所」，從1900年建成至1941年為止，有近20位的日本皇族曾到訪於此。

在知事官邸華麗的古蹟裡用餐。

知事官邸內還有小酒吧。





一秒到京都 在日式木造建築裡穿浴衣漫步、刷杯溫熱抹茶

這座原為台南州立農事試驗場宿舍群約在西元1923年落成，府東創意森林園區經典的日式木造建築群，讓人彷彿一秒到京都，還可以體驗浴衣變裝、茶道。

府東創意森林園區保留完整的日式宿舍群，想要體驗日本文化不用出國。

位於府東創意森林園區丙種B棟的和茶寮能體驗和服、浴衣，也能感受茶道文化。

豔陽的午後，就坐在榻榻米為親愛的阿爸現刷一杯溫熱的日式抹茶，沈浸在濃濃的日本文化裡，靜靜享受慢活的時光。

穿上浴衣，在園區裡享受慢活時光。

穿著浴衣刷抹茶，是不是更有到日本的感覺呢。

現刷一碗抹茶請阿爸享用。





景點推薦

知事官邸生活館

地址：台南市東區衛民街1號

電話：06-209-7000

網址：知事官邸生活館

營時：10:00 ∼ 22:00

門票：免費





地址：台南市東區東門路二段158巷66號

電話：06-209-3336

網址：和茶寮

營時：09:30 ∼ 17:30

價位：茶道體驗380元、 浴衣體驗成人350元／兒童250元









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