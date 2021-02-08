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背對人群找清幽看看冬之海模樣 貢寮吹風去

聯合新聞網 / 行遍天下
從福隆的彩虹橋往下拍去，潔白沙灘與綠意海水明顯界線剛好成了很迷幻的一幅畫。
從福隆的彩虹橋往下拍去，潔白沙灘與綠意海水明顯界線剛好成了很迷幻的一幅畫。

【圖／文：行遍天下】

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

　

冬微寒那就走沙吧　福隆海域的奇妙分界

冬季微寒的溫度偶爾出現一抹陽光，全家一同前往福隆海濱找尋一抹在洋流與黃金沙灘分界的視角秘境。

雙溪在此匯流入海，形成了兩條水域特別的奇景。
雙溪在此匯流入海，形成了兩條水域特別的奇景。

因為雙溪溪水在此入海，形成了平緩內河與波濤外海的獨特景象，福隆海水浴場也因此得以在四季都能進行如風帆、獨木舟等水上活動。

內側溪流平緩無浪，許多風帆高手即使冬天也會前來小試身手。
內側溪流平緩無浪，許多風帆高手即使冬天也會前來小試身手。

而漫步走過彎月型彩虹橋連結的沙灘上時，還能夠從上往下俯瞰河水與沙灘交際之間微妙的界線，當陽光灑落在沙灘上，將人影斜射成拉長的倒影，用腳步在沙灘上寫出愛爸媽的字樣，即使冬日的冷風直吹，也能拉近彼此的距離。

全家人在清幽的福隆沙灘上留下彼此的身影吧。
全家人在清幽的福隆沙灘上留下彼此的身影吧。

當然來到福隆也別忘記買上一份懷舊的火車便當，在福隆車站正前方短短一條街中，就有近10間便當店可選擇，正宗福隆便當有著固定菜色：兩塊滷肉、香腸、青菜、豆乾、酸菜等固定配料，搭配上Q彈米飯就是最懷舊的好滋味。除了經典便當菜色外，各家也推出雞腿飯、排骨飯等其他選擇，許多人更是買了便當後驅車前往看得見海濱的地方停下來，就著海景大快朵頤一番，海浪與美食的搭配讓人愉快極了。

冬天的福隆海水浴場少了人群，卻剛好符合時下防疫距離趨勢。
冬天的福隆海水浴場少了人群，卻剛好符合時下防疫距離趨勢。

福隆海水浴場的彩虹橋，好天氣時站在制高點與後面海平線合影一張。
福隆海水浴場的彩虹橋，好天氣時站在制高點與後面海平線合影一張。

　

景點推薦

福隆海水浴場

地址：新北市貢寮區福隆街40號

電話：福隆遊客中心02-2499-1210

網址：福隆海水浴場

營時：10至4月底冬季8:00∼17:00、5至9月底夏季8:00∼18:00

價位：冬季入園費40元（冬季不開放海域戲水僅能參觀）、夏季100元。福容大飯店福隆房客憑房卡免費入園

　

《牽著爸媽向前走　帶阿爸阿母不累小旅行》2+3月號2021第341期

　

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