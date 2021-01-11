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新竹山野迷霧森林來場童話野餐 還能吃剛出爐的窯烤披薩

聯合新聞網 / 行遍天下
選一處自己喜歡的杉樹林中平台，鋪好野餐墊享受放空的Picnic。
選一處自己喜歡的杉樹林中平台，鋪好野餐墊享受放空的Picnic。

【圖／文：行遍天下】

薄霧漫過山野，杉樹林間錯落一處處木平台，客人可押金借野餐巾、道具，選最喜歡的角落來場Picnic，享用剝皮辣椒培根Pizza、金線蓮特調等北埔客家風味餐點。

從店內用餐區的大面窗戶也可欣賞杉樹林綠色風景。
從店內用餐區的大面窗戶也可欣賞杉樹林綠色風景。

森林野餐吃窯烤Pizza　找個喜愛角落野餐趣

隱於五指山中杉樹林是三兄妹從小玩耍的樂園，曾從事餐飲業的大哥Peter 國外返台後有感於故鄉沒落，於是與有設計專長的妹妹Naomi 與kiki 將老家放木藝品的倉庫改造成童話氣息的餐廳，希望能跟更多人分享土地的美好。

現烤的披薩皮薄香脆，多為1到2人份，搭配各式特調飲品就是最享受的美味時光。
現烤的披薩皮薄香脆，多為1到2人份，搭配各式特調飲品就是最享受的美味時光。

三兄妹合開的小餐館是回憶中成長的山林幽靜之所。
三兄妹合開的小餐館是回憶中成長的山林幽靜之所。

妹妹們手工創作的羊毛氈作品也突顯店內的披薩主題。
妹妹們手工創作的羊毛氈作品也突顯店內的披薩主題。

　

景點介紹

森窯 have a Picnic

地址：新竹縣北埔鄉六股8鄰20之1號

電話：0958-806-022

網址：www.pizzahaveapicnic.com

營時：週三到五11:00-17:30、週六日11:00-18;30（週一二休）

　

《圓一場人生的夢　在山邊海角開一間小店》1月號2021第340期

　

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