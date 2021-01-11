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新竹山野迷霧森林來場童話野餐 還能吃剛出爐的窯烤披薩
【圖／文：行遍天下】
薄霧漫過山野，杉樹林間錯落一處處木平台，客人可押金借野餐巾、道具，選最喜歡的角落來場Picnic，享用剝皮辣椒培根Pizza、金線蓮特調等北埔客家風味餐點。
森林野餐吃窯烤Pizza 找個喜愛角落野餐趣
隱於五指山中杉樹林是三兄妹從小玩耍的樂園，曾從事餐飲業的大哥Peter 國外返台後有感於故鄉沒落，於是與有設計專長的妹妹Naomi 與kiki 將老家放木藝品的倉庫改造成童話氣息的餐廳，希望能跟更多人分享土地的美好。
景點介紹
森窯 have a Picnic
地址：新竹縣北埔鄉六股8鄰20之1號
電話：0958-806-022
營時：週三到五11:00-17:30、週六日11:00-18;30（週一二休）
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