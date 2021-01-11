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吃貨部落客教你怎麼吃台灣牛火鍋 先喝湯吃肉再主菜跟粥才正確

聯合新聞網 / 行遍天下
在饗牛可以吃到許多稀有部位，如:牛頰肉、沙朗筋、肋眼蓋、三杯牛尾、香煎牛肝等，吃法多元。
在饗牛可以吃到許多稀有部位，如:牛頰肉、沙朗筋、肋眼蓋、三杯牛尾、香煎牛肝等，吃法多元。

【圖／文：行遍天下】

「原來台灣牛也可以這麼好吃！完全不輸日本。」愛吃愛寫自稱「吃貨」的美食人氣部落客「小虎食夢網」，大推台灣鮮牛肉專賣店「饗牛」。

老饕愛吃鍋　產地溫牛直送還能吃到稀有部位

店家和屏東、雲林牧場合作，產地溫體牛新鮮直送，平均兩天用掉一頭牛，火鍋加上熱炒等各式牛料理超過200道，讓人驚豔原來牛有這麼多吃法！在這兒還能吃到稀有的肋眼蓋、牛白肉，份量稀少，經常一到店就被秒殺。

饗牛店面寬敞，不過要吃還是要動作快。
饗牛店面寬敞，不過要吃還是要動作快。

先煮肉在煮菜才能吃出好湯的好味道

第一次來饗牛吃火鍋可能會不太習慣，老闆余秉豐和小虎都一直強調：「先吃肉！最後再煮菜，煮了菜湯頭味道就會不同。」為了呈現牛肉新鮮原味，饗牛湯頭單純，先用牛大骨熬一天，再用羅漢果、蔬果熬3小時，上桌時可選搭助條、筋肉、頰心或牛雜，另外還有特別用稀少的牛頰肉和蘿蔔熬製的湯頭，限量供應。

火鍋可以加點手沖鮮牛肉，自己沖，更好玩！用已煮肉、中場後的湯頭沖，牛肉會更鮮甜。
火鍋可以加點手沖鮮牛肉，自己沖，更好玩！用已煮肉、中場後的湯頭沖，牛肉會更鮮甜。

火鍋吃完還能煮碗牛肉粥

小虎強調，煮火鍋肉要趁嫩吃，不要煮太久，另外還有多種牛熱炒料理，像是一般店家少有的香煎牛肝，也是他每來必點!最後還要留肚子吃精華鮮熬粥，煮粥前先煮點青菜解膩，最後來碗牛肉粥，又飽又滿足！

部落客小虎自稱吃貨，超愛吃牛肉，大推「饗牛」，讓他不用跑到台南，在台北就能喝到新鮮的牛肉湯。
部落客小虎自稱吃貨，超愛吃牛肉，大推「饗牛」，讓他不用跑到台南，在台北就能喝到新鮮的牛肉湯。

除了火鍋，店內的熱炒類像是香煎牛肝軟中帶嫩，超級好吃。
除了火鍋，店內的熱炒類像是香煎牛肝軟中帶嫩，超級好吃。

　

店家介紹

饗牛

地址：新北市新莊區頭前路96號

電話：02-8991-1818

粉專：饗牛二館-火鍋·鮮牛肉專賣店

營時：午餐11:00∼14:00，晚餐17:00∼22:00，例假日及六日11:00~22:00

價位：蘿蔔精燉牛頰肉鍋500元、Q脆沙朗筋500元、稀有肋眼蓋600元、香煎牛肝180元、三杯牛尾450元、綜合時蔬盤250元、精華鮮熬粥180元，需一成服務費

　

《圓一場人生的夢　在山邊海角開一間小店》1月號2021第340期

　

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