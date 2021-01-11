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恆春秘境慢慢遊 爬100歲老樹再吃屏東食材獅子頭

聯合新聞網 / 行遍天下
恆春秘境慢慢遊！爬100歲老樹再吃屏東好食材獅子頭
恆春秘境慢慢遊！爬100歲老樹再吃屏東好食材獅子頭

【圖／文：行遍天下】

在恆春，有一群熱愛生活的人，希望這塊美麗的土地可以被看見，讓暫時放下緊湊生活的人們，跟著他們一起放鬆心情緩慢的旅行，聽聽山與海的脈動！

老城在在解謎旅　發現不一樣的恆春

探訪恆春秘境，不走冬日風吹沙的海邊行，跟著在地人的腳步展開一段「老城在在」導覽活動。出發前，導覽者先讓大家開始抽籤，每個人的抽到的籤題都不一樣，而謎題在導覽過程中將一一被解答。緊接著走進市場後發現了特殊景致，不同於其它縣市的檳榔攤，這裡的檳榔攤像菜攤一樣陳列著各種檳榔，當地人隨手抓一把檳榔、一疊荖葉、一包白灰就自己包來吃，老少吃檳榔、落山風、和恆春民謠並稱恆春三怪。

市場裡的新鮮事，自選自組的檳榔攤陳列法讓人覺得有趣。
市場裡的新鮮事，自選自組的檳榔攤陳列法讓人覺得有趣。

最後來到「湯匙放口袋」，歷史悠久的建築處處充滿歲月的痕跡，在這裡歇歇腳，一起吃個點心再出發。

湯匙放口袋是間老建築改建而成的咖啡小店。
湯匙放口袋是間老建築改建而成的咖啡小店。

好好吃飯品獅子頭　吸收綠色療癒能量

午餐時間，來到了「好好吃飯」，主打屏東好食材，充滿家常風味，以定食呈現。店裡許多黑膠唱片是老闆娘美花的珍藏，在這裡用餐每天都聽得到她所精選的不同類型音樂。紅燒獅子頭、花雕雞是美花拿手菜，獅子頭是美花家年菜必備，也是她最愛的一道家庭料理。

好好吃飯的經典必點，獅子頭套餐吃得到好滋味。
好好吃飯的經典必點，獅子頭套餐吃得到好滋味。

吃飽了，還可以到隔壁鄰居「小森林」逛逛，這裡有各式療癒人心的植栽與花器，喜歡的話，不妨將綠色的能量帶回家。

吃飽了就去隔壁小森林裡玩花弄草。
吃飽了就去隔壁小森林裡玩花弄草。

攀百歲老樹登制高點賞不同美景

傍晚前來到墾丁國家公園社頂自然公園學攀樹，化身蜘蛛人一起在百年老茄苳樹上穿梭。現場教練帶領大家先進行前置準備，戴頭盔、腰帶等保護裝備，緊接著學習如何藉助繩索上樹。由於每個人對高度敏感度不同，教練專業細心的指導，讓參與者克服了恐懼，透過攀樹拉近了人與樹的距離，也讓人從不同角度看世界，此刻的心靈也被深深撼動。

到墾丁社頂公園裡的秘境攀樹去，用不同高度來看海洋。
到墾丁社頂公園裡的秘境攀樹去，用不同高度來看海洋。

　

景點介紹

老城在在遊程

地址：恆春鎮城南里中山路39號

電話：08-888-1400

網址：恆春半島慢慢遊

營時：預約制

　

好好吃飯

地址：屏東縣恆春鎮東門路2巷19號

電話：0906-707-501

網址：好好吃飯

營時：12:00 ∼ 20:00（週二、三休）

價位：鮮味獅子頭280元 花雕雞麵280元

　

攀樹活動

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號

電話：08-886-2720

營時：10:00 ∼ 12:00社頂日間生態導覽、14:00 ∼ 16:00社頂攀樹活動

價位：墾丁森林遊樂區攀樹體驗＋森林遊樂區門票＋社頂日間生態導覽899元

　

《圓一場人生的夢　在山邊海角開一間小店》1月號2021第340期

　

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