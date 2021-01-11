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到宜蘭與巨人一起泡湯 礁溪溫泉燈花季每晚6時點燈

聯合新聞網 / 行遍天下
逗趣的泡澡巨人頭上還有毛巾裝飾，是遊客最喜歡合影的主燈。
逗趣的泡澡巨人頭上還有毛巾裝飾，是遊客最喜歡合影的主燈。

【圖／文：行遍天下】

冷冬泡湯最療癒，宜蘭礁溪溫泉享譽盛名，名湯美泉、旅宿佳景，最能撫慰人心，一趟優質的湯宿之旅，既可紓解壓力、喚回健康，又能尋幽訪勝，為身心注入新能量。礁溪的碳酸氫鈉泉，無色無味，是泡湯客最愛的美人湯，秋冬時節人潮絡繹不絕，在遊人如織冬日的溫泉鄉，為迎接「冬戀蘭陽溫泉季」，宜蘭縣政府推出「礁溪溫泉燈花季」。

有如漫天星斗映照的燈飾光廊讓冬夜增添了溫暖。
有如漫天星斗映照的燈飾光廊讓冬夜增添了溫暖。

冬戀蘭陽溫泉　礁溪溫泉燈花每晚6點亮燈

在礁溪溫泉廣場打造彩虹隧道、蝴蝶夢公園、星光廊道；湯圍溝溫泉公園還有多座大型藝術裝置，鋪陳繽紛的燈海廊道，即日起到03/01每晚6點準時亮燈，讓夜裡的溫泉鄉更有氣氛。另外，鄰近的湯圍溝溫泉公園有古色古香的「湯圍風呂」檜木浴場，提供平價裸湯體驗；礁溪溫泉公園也有免費足湯，玩累了隨時可以歇歇腳。

模擬筷子夾拉麵的光流，呈現溫泉拉麵有趣意象。
模擬筷子夾拉麵的光流，呈現溫泉拉麵有趣意象。

泡澡巨人有大人也有小孩，剛好貼和泡溫泉全家大小一起享受的精神。
泡澡巨人有大人也有小孩，剛好貼和泡溫泉全家大小一起享受的精神。

　

景點介紹

礁溪溫泉燈花季

時間 : 每天晚上18:00 ~ 24:00（至03/01止）

地點 : 宜蘭礁溪溫泉廣場、礁溪地景廣場

　

《圓一場人生的夢　在山邊海角開一間小店》1月號2021第340期

　

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