快訊

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020非洲表演面具節 體驗全方位非洲文化秒到赤道感受火熱

聯合新聞網 / 行遍天下
非洲音樂家用傳統樂器現場表演，歡迎大家入住六福莊。
非洲音樂家用傳統樂器現場表演，歡迎大家入住六福莊。

【整理：行遍天下】

冷冷的天，除了泡在熱水池內，還有什麼能夠暖和身體的方式嗎？在即將登場的「2020非洲表演面具節」，透過原汁原味的非洲天籟美聲，在節慶的歡樂氛圍中，欣賞非洲傳統文化和現代藝術家相互激盪帶來的創意作品，讓你彷彿一秒抵達非洲傳統部落。

滿足渴望出國探險的心，不用搭飛機也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。
滿足渴望出國探險的心，不用搭飛機也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。

無須出國　到新竹與非洲動物們當鄰居

關西六福莊位於新竹縣關西鎮，161間狩獵風格客房，房內就能看見各種非洲動物，讓您體會與可愛動物們共眠的特別住宿體驗。館內亦規畫多元的動物生態互動體驗活動與精彩的非洲歌舞表演，附設的異國風情主題餐廳、故事遊戲間、主題商店、會議室等設施，打造與眾不同的度假行程，提供豐富完整的旅遊服務！

到新竹來場全方位的非洲文化體驗。
到新竹來場全方位的非洲文化體驗。

全方位非洲文化藝術體驗　2020非洲表演面具節

想體驗最正統的「面具節」不用遠赴非洲！只要在12/1 ~ 01/03入住，就能親身體驗非洲百年節慶—非洲面具節的獨特魅力！飯店更化身非洲美術館，結合館內公共空間的TingaTinga壁畫，帶您體驗非洲道地藝術氛圍。活動期間，館內除了推出多項面具節限定活動，更首度展出非洲TingaTinga藝術家的畫作共襄盛舉，與非洲傳統樂器、服飾和編髮技藝等，規劃為期一個月的室內微型策展，讓您近距離感受一場面具與藝術的國際盛會！而另外絕對不容錯過的「非洲表演藝術展」，帶您一同深度體驗非洲表演藝術文化。除了來自東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga畫作，更有非洲空運來台，獨家面具戲服與特色樂器等特色文化展現！

活動期間入住，除了參加各類型免費非洲文化特色活動，讓你有置身非洲部落的沉浸式五感體驗外，像是「非洲表演迎賓秀」、「非洲表演藝術展」等藝術行程，還能體驗「非洲面具DIY」、「非洲變裝間」，能夠親身感受非洲表演文化。

夜間的重頭戲「非洲面具營火晚會」、「非洲故事屋」，以非洲歌舞秀開啟祈福儀式，大人、小孩最期待的非洲擊鼓表演、傳統特技以及團康活動！在歌舞聲中，隨著撼動人心的鼓聲搖擺，希望您用五感深入體驗來自這片神祕大草原的不同魅力，留下難忘且與眾不同的假期回憶。

面具節晚會帶來啡歐擊鼓表演、傳統特技，讓大家越夜越嗨。
面具節晚會帶來啡歐擊鼓表演、傳統特技，讓大家越夜越嗨。

全台唯一　烏干達藝術表演家親授非洲手鼓和編髮課程

喜歡表演藝術的親子快加入「小小非洲鼓手」體驗，由烏干達藝術表演家親授非洲擊鼓教學課程、擊鼓帶動唱，還有好玩有趣的微特技體驗課程；而熱愛流行的潮友，千萬不要錯過「非洲編髮音樂體驗」課程，透過非洲藝人貼身指導編髮與拇指琴課程，感受不同的時尚魅力，呈現多元文化的美麗，打造屬於自己的設計力。

除了看還能學，由烏干達藝術表演家親授非洲擊鼓教學課程，小朋友也能立刻上手。
除了看還能學，由烏干達藝術表演家親授非洲擊鼓教學課程，小朋友也能立刻上手。

學音樂的孩子不會學壞！快來參加非洲拇指琴音樂課，彈奏出南方節奏。
學音樂的孩子不會學壞！快來參加非洲拇指琴音樂課，彈奏出南方節奏。

圖文提供：六福莊．關西

　

景點介紹

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

電話：03-547-5365／02-6616-6521（訂房專線）

網址：www.leofooresort.com.tw

營時：Check in15:00、Check out11:00

價位：2020藝創玩非洲住房專案、2020小小非洲鼓手住房專案請參閱官網公告或電洽

　

《泡野湯　野溪＋野奢＋野性溫泉泡起來》12月號2020第339期

　

► 點我看《行遍天下》旅遊TV

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

陽明山秘境泡泡牛奶浴 全台少數合法野溪溫泉搭公車也能到

在台北市陽明山和新北金山區交界處的下七股溫泉，為台灣少數合法的野溪溫泉，位於大屯火山地帶的魚路古道鄰近處之金包里大路的大油坑溪。可從台北車站搭乘往金山方向的皇家客運1717號公車至大油坑站下車；或是自駕開車，定位於上磺溪停車場，在到達後即能直接停妥車。

下個冬季與前橋有約 體驗赤城山冰釣極凍樂趣

當大地覆蓋上一層雪白，日本群馬的草津、伊香保溫泉暖煙緩緩升起，群馬縣地泡湯季節於焉展開，除了溫泉滋養外，前橋市更是值得在隆冬季節前來體驗冬日限定活動的好去處，下一次的冬季，不如前往體驗一番。

東台灣最美黃金稻浪孝親旅 2天1夜重拾闔家歡樂

你有多久沒有與父母一起出遊？當原本牽著你的手已經轉眼佈滿皺紋，是時候換你牽著他們的手旅行去，重拾許久未見的闔家歡樂。長途跋涉、翻山越嶺怕老人家受不了，建議先搭火車抵離台東最近的花蓮玉里火車站，到附近的租車取車，選擇機動性高的自駕旅，花東逍遙遊，說走就走！

不用出國體驗日本溫泉鄉場景 宜蘭羅東夜市順遊偽出國

因為疫情不能出國，國人也紛紛找出各地像是國外景致的場所，尤其現在天氣漸冷，大家應該都很想念在日本泡湯以及穿著浴衣在日本街頭的時光吧？！沒錯！這回《行遍天下》帶大家到宜蘭羅東夜市附近體驗日本溫泉鄉的場景。

躺在野溪溫泉裡仰望星空 天然SPA水柱隨你沖

位在桃園復興區嘎拉賀部落，又名新興溫泉的嘎拉賀野溪溫泉，是少有與山泉合流的野溪瀑布溫泉。從岩壁上源流出、與山泉合流的野溪瀑布溫泉並不多見，從上源流出的溫泉水，與三光溪溪水一起從峭壁傾流而下，形成了SPA水柱般的瀑布。

2020非洲表演面具節 體驗全方位非洲文化秒到赤道感受火熱

冷冷的天，除了泡在熱水池內，還有什麼能夠暖和身體的方式嗎？在即將登場的「2020非洲表演面具節」，透過原汁原味的非洲天籟美聲，在節慶的歡樂氛圍中，欣賞非洲傳統文化和現代藝術家相互激盪帶來的創意作品，讓你彷彿一秒抵達非洲傳統部落。

印花是一首首生活的詩 重複線條的延展讓人自在

每種印花代表了那當下經歷的心情，隨處可見的蒲公英、台東海濱起伏的海浪⋯都是屬於這個島嶼日常卻不尋常的風景，創作者范宇不疾不徐從80張花色各異的有你真好卡牌中，訴說從抽象概念化為瑰麗印花背後的靈感。

封存永不凋謝療癒美時光 永生花讓花藝與生活更契合

永生花，指的是將鮮花通過特殊處理，保存時間更長，材質獨特、顏色豐富，是時下花藝獨特的分支。花藝師AMY為我們解釋的同時，那優美指尖沒有多餘動作，俐落地將粉玫瑰從含苞到逐瓣固定綻放，主花與配角花材在玻璃罩中自成一方世界，賦予乾燥花藝術感的第二生命。

踏入自然耕作六星級有機農村 在海風吹拂享用清爽蔬食

藏身在苗栗通霄馬家庄的迴鄉有機驛站，背倚翠綠山巒，可以深刻感受到回歸自然及土地的美好。跟著有「迴鄉阿伯」暱稱的林宏昌走訪農場，秋天的海風恣意地吹過臉龐，即使豔陽高照卻不覺得炙熱。雖然不是綠色稻浪翻騰的季節，然而來到栽種成愛心的稻田之中依舊讓人心生雀躍，踩在柔軟的土地上，感受珍惜大地、愛護自然的心意。

坐擁山林品嚐健康美味 森林農村廚房自己下廚煮一桌好料

白石森活休閒農場是農場主人黃明瑩和劉昭賢退休後的夢想園地，劉昭賢負責農場管理，老婆黃明瑩推廣食農教育。原本經商的兩人，30年多前買下這片土地，附近還有2000多坪的有機農園，以供應農場餐廳食材。來這兒最有趣的是，四季皆有不同風光，能隨著不同的季節品嚐當季食材與體驗料理活動，隨著野薑花、金針花進入季末，將接棒的是嬌艷欲滴的草莓，以友善環境種植，吃起來更安心！

100哩路的約定 台中好吃好玩豪華露營遊

時序進入秋冬，正是適合出遊的怡人氣候，與親愛的孩子一起手牽手，來趟愛的小旅行！不同的精彩體驗活動中，擁有好玩好拍的感動時光，同時實現友善環境與友愛生態的美好心意～

極地車站慢慢旅 前往宜蘭極東無人車站吹風樂活一日

「石城車站」為台灣最東邊的無人化島式平面月台站，位在人氣景點草嶺隧道南口以南1公里處，而成為北迴鐵路從新北市福隆進入宜蘭的第一個小站，並是宜蘭縣境內車站中位置最北者，同時也是台鐵列車行駛過草嶺隧道後，看見太平洋的第一站，因此被稱作是最佳聽濤望海的極東日出車站，尤其到了冬天，曙光恰巧會出現在遙遙相望的龜山島處，能觀賞到「龜山朝日」的舊蘭陽八景之一。

熱門新聞

陽明山秘境泡泡牛奶浴 全台少數合法野溪溫泉搭公車也能到

躺在野溪溫泉裡仰望星空 天然SPA水柱隨你沖

東台灣最美黃金稻浪孝親旅 2天1夜重拾闔家歡樂

不用出國體驗日本溫泉鄉場景 宜蘭羅東夜市順遊偽出國

下個冬季與前橋有約 體驗赤城山冰釣極凍樂趣

2020非洲表演面具節 體驗全方位非洲文化秒到赤道感受火熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。