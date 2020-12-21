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東台灣最美黃金稻浪孝親旅 2天1夜重拾闔家歡樂

聯合新聞網 / 行遍天下
牽起父母的手一同出遊去。
牽起父母的手一同出遊去。

【圖／文：行遍天下】

你有多久沒有與父母一起出遊？當原本牽著你的手已經轉眼佈滿皺紋，是時候換你牽著他們的手旅行去，重拾許久未見的闔家歡樂。

長途跋涉、翻山越嶺怕老人家受不了，建議先搭火車抵離台東最近的花蓮玉里火車站，到附近的租車取車，選擇機動性高的自駕旅，花東逍遙遊，說走就走！

建議玩法：格上租車花蓮玉里門市  池上伯朗大道（電動單車看稻浪）大坡池藝術品夜宿瑞穗

盡情在黃金稻浪中奔馳

每年的10月底至11月底，台九線最迷人的風光莫過於金黃稻浪。而池上伯朗大道更是吸引了大批追星、逐浪的粉絲到此一遊。

帶著媽媽與小朋友，最適合租台全家同行的電動腳踏車，毫不費力最舒心。
帶著媽媽與小朋友，最適合租台全家同行的電動腳踏車，毫不費力最舒心。

稻穗成熟時最適合騎車倘佯其中，一望無盡的稻海，遠方的天使光映照在山壑與平原的交界處，讓人真實感受到放鬆與寧靜。

伯朗大道地區的天堂路盡頭，是台灣藝術家撒部．噶照作品天堂鞦韆。
伯朗大道地區的天堂路盡頭，是台灣藝術家撒部．噶照作品天堂鞦韆。

緊接著驅車前往大坡池，在東側蓮花池畔因漂鳥藝術季而佇立的一尊巨型藝術裝置，這尊由藝術家Talaluki志明所創作的作品，描繪在大坡池生活的老人，坐在池邊垂釣，充滿視覺張力的創作，臉上皺紋、身上肌肉線條，其實是由漂流木蜿蜒纏繞而成。

大坡池東岸的藝術品《何時》，整尊以漂流木打造。
大坡池東岸的藝術品《何時》，整尊以漂流木打造。

品嚐以冠軍米製作的各式米食

擁有得天獨厚天然環境的池上，由於水質純淨、空氣清新、土壤肥沃，種出了聞名世界的冠軍米。座落於池上鄉台九線上大地飯店，是一間擁有自己米廠的飯店，身為當地稻農，擁有自己的米廠，致力推廣有機米培育，除了池上便當，還運用池上米研發出了米冰淇淋以及米蛋糕。

大地飯包更與乖乖合作推出大包裝米乖乖，很受小孩喜愛。
大地飯包更與乖乖合作推出大包裝米乖乖，很受小孩喜愛。

大地飯包最讓人驚豔滿出來排骨便當，裡頭的池上米煮得恰到好處，即使冷了也好吃。
大地飯包最讓人驚豔滿出來排骨便當，裡頭的池上米煮得恰到好處，即使冷了也好吃。

最後，散步到大街郵局對面的「田味家小食」，品嚐客家媽媽製作的牛汶水、杏仁茶、艾草粿等傳統小點心。將麻糬泡在黑糖水中的牛汶水，看起來像極了水牛泡在泥水裡打滾只露出頭與背部的樣子，因而命名為「牛汶水」。

要玩也要學，客家族群占據一半的池上，料理自然也很在地。這次就和小朋友一起認識客家傳統美食「牛汶水」長知識一下吧。
要玩也要學，客家族群占據一半的池上，料理自然也很在地。這次就和小朋友一起認識客家傳統美食「牛汶水」長知識一下吧。

最有人氣的溫泉親子度假飯店

帶著長輩與小孩的旅程最佳選擇是位在群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店。這座世外桃源，享有「台版迪士尼」、「歐風城堡飯店」、「花蓮霍格華茲」的美譽。

瑞穗天合國際觀光酒店城堡般氣勢磅礡的造型讓大人小孩都開心極了。
瑞穗天合國際觀光酒店城堡般氣勢磅礡的造型讓大人小孩都開心極了。

除了城堡、莊園兩棟飯店主建築，還有擁有溜滑梯與寵物房的親子別墅14棟，與擁有戶外泳池的格蘭別墅19棟。另外還有精彩的公共設施：金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與瑞穗市集。

而最受家族旅行歡迎的家庭溜滑梯房，每一間都設有溜滑梯；還有兒童專用浴盆、馬桶、洗手台、奶瓶蒸氣消毒設備等貼心設計，以及備有拼圖、積木等玩具；浴室裡還有小鴨溫度計、柚子娃娃陪伴小朋友一起開心洗澡。園區還有甩尾車、兒童超跑俱樂部，讓小朋友們都能快樂尬車。

瑞穗天合國際觀光酒店溜滑梯親子房讓家長也樂得輕鬆。
瑞穗天合國際觀光酒店溜滑梯親子房讓家長也樂得輕鬆。

兒童超跑俱樂部可讓小孩自行駕駛迷你超跑，更小的孩子還可由家長遙控前進，讓安全無虞。
兒童超跑俱樂部可讓小孩自行駕駛迷你超跑，更小的孩子還可由家長遙控前進，讓安全無虞。

而金色水樂園裡的超長滑水道、按摩水療區、兒童戲水區更是不可錯過。值得一提的是，飯店無論什麼房型都設有泡湯池，在房間裡就能暢快泡湯，今晚就以瑞穗特色泉「黃金湯」，來終結一天的疲憊。

寬敞的泳池裡有著漂漂河、滑水道等，更有戶外溫泉SPA池。
寬敞的泳池裡有著漂漂河、滑水道等，更有戶外溫泉SPA池。

夜晚就到飯店的PRIME ONE牛排館慰勞自己。
夜晚就到飯店的PRIME ONE牛排館慰勞自己。

感受部落藝術、人文之美

第二天早晨，驅車前往193縣道。公路的兩旁就是一望無際的花東縱谷，一年四季各有風情，春夏有阿勃勒和鳳凰花夾道綻放。秋天有稻海，冬天休耕時會種滿油菜花。宜人的景色，吸引了不少單車族、機車騎士在這裡馳騁。

開著車子在193線道最美路段來場小旅行，美麗程度完全更勝伯朗大道。
開著車子在193線道最美路段來場小旅行，美麗程度完全更勝伯朗大道。

位在193線上的馬太林教堂最近出現了新亮點！旅英藝術家優席夫和部落族人耗時3個月，合力完成了馬賽克拼貼藝術牆。繼美國紐約地鐵彩繪、國家地理頻道現場創作、台鐵普悠瑪號觀光列車彩繪、觀光局大地地景藝術、英國頂級房車勞斯萊斯2020全新款車體彩繪藝術創作，優席夫創作了一面藝術牆獻給家鄉。創作靈感結合了馬太林部落的傳統地名與阿美族傳統捕魚文化，透過這件作品讓大家看見部落之美。

11月剛完成的教堂彩繪牆，由藝術家優席夫設計，號招拼貼藝術家馬耀與部落青年阿道、關亥共同打造。
11月剛完成的教堂彩繪牆，由藝術家優席夫設計，號招拼貼藝術家馬耀與部落青年阿道、關亥共同打造。

教堂對面的「部落皇后咖啡」是優席夫與家人所開的藝廊咖啡館，收藏了許多優席夫的作品。這裡像極了阿美族部落裡的聚會所，除了旅客進進出出，也有部落族人們在這裡聚集、聊天、唱歌；最後別忘了品嚐看看部落青年依照古法所釀造的糯米酒「出力」，或來杯充滿部落風味的特調咖啡。

部落皇后咖啡館3樓的戶外陽台，放眼望去就是一整片金黃稻田。
部落皇后咖啡館3樓的戶外陽台，放眼望去就是一整片金黃稻田。

建議玩法：瑞穗天合國際觀光飯店193縣道最美路段馬太林彩繪教堂部落皇后咖啡溫暖的家

　

景點介紹

池上大地飯店

地址：台東縣池上鄉中山路193號

電話：089-864330

網址：www.c-tati.com.tw

價位： 池上飯包(招牌口味)80元、多力米蛋糕140元、冰淇淋50元

　

田味家小食

地址：台東縣池上鄉中山路242號

電話：0963-394474、089-865-566

營時：夏季時間11:00∼22:00、冬季時間15:00∼22:00（週四休）

價位：牛汶水35元 杏仁茶60元 杏仁甜湯60元

　

部落皇后咖啡

地址：花蓮縣玉里鎮馬太林2鄰29號

電話：0955-923-242

營時：10:00∼17:00 （週二、三休）

價位：微醺特調咖啡140

　

瑞穗天合國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話：03-887-6000（天成飯店集團 聯合訂房中心02-8978-6688）

網址：www.grandcosmos.com.tw

價位：莊園精緻家庭房(4人) 20,500元起

　

《泡野湯　野溪＋野奢＋野性溫泉泡起來》12月號2020第339期

　

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