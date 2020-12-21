下個冬季與前橋有約 體驗赤城山冰釣極凍樂趣
【整理：行遍天下】
當大地覆蓋上一層雪白，日本群馬的草津、伊香保溫泉暖煙緩緩升起，群馬縣地泡湯季節於焉展開，除了溫泉滋養外，前橋市更是值得在隆冬季節前來體驗冬日限定活動的好去處，下一次的冬季，不如前往體驗一番。
集豐沛自然景觀與人才輩出的日本群馬縣前橋市，是台灣日治最末任官派台南市長「羽鳥又男」的故鄉，在其任內相當注重赤崁樓等文化財的保護。而另外一位出身前橋市的名人則是日本近代詩之父「荻原朔太郎」。
日本雪季限定，如此自由自在
前橋市是群馬縣行政中心、距離東京僅約兩小時車程。位於赤城山上的「赤城大沼」在冬季呈現完全結凍的狀態，冰的厚度可達30至50公分。利用電鑽在湖上打洞，就可以悠閒垂釣公魚，還可現炸現吃，是關東地區唯一可體驗釣公魚的地方，在攝氏零下負20度的冰釣極凍樂趣，絕對永生難忘。
同時，遊客來到這可穿上稱為「雪鞋」的設備，無難度的輕鬆踏在蓬鬆粉雪上健行。除此之外，前橋市還有冬之「冰泡(IceBubble)」絕景，觀看氣泡凝結在冰中被凍結的奇景，有如被凝結在冰上的神秘藝術品令人驚嘆不已。
療癒之冬，感受暖胃在地美食
而前橋也是日本最好的豬隻飼養地區之一，每年舉行的「T-1大賽」都是使用縣內飼養的豬肉進行料理比賽，來到這別忘記享用美味的醬汁豬排蓋飯；另外，將蒸過的饅頭插在竹籤上，並在兩面塗上濃厚的味噌醬，烤過之後就成為前橋市民的靈魂美食「燒饅頭」也十分推薦。
前橋市全年都可欣賞聚許多代表群馬的時令花卉地，也有許多可一日來回的溫泉名勝。如此天寬地闊自然派美景繁盛的地區，無怪能夠孕育出日本當代大文豪。想念日本之際，在疫情緩解旅遊解禁後，就來一趟令人盡情放鬆身心、享受自然美景的前橋之旅吧！
圖文提供：前橋市觀光振興課
景點介紹
日本前橋
網址：前橋市役所観光振興課
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