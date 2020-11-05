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100哩路的約定 台中好吃好玩豪華露營遊

聯合新聞網 / 行遍天下
兒童交通安全教育館引進國際汽車聯盟FIA道安教材的小小駕訓班。
兒童交通安全教育館引進國際汽車聯盟FIA道安教材的小小駕訓班。

【圖／文：行遍天下】

時序進入秋冬，正是適合出遊的怡人氣候，與親愛的孩子一起手牽手，來趟愛的小旅行！不同的精彩體驗活動中，擁有好玩好拍的感動時光，同時實現友善環境與友愛生態的美好心意～

先前往位在台中后里麗寶樂園渡假區裡的麗寶國際賽車場，於2020年9月開幕的兒童交通安全教育館。

寓教於樂的兒童交通安全教育館

由麗寶國際賽車場攜手中華車會CTAF共同打造的「兒童交通安全教育館」，擁有800坪室內遊樂空間。有免費的益智性積木可玩之外，還有每項設施體驗費用在50元至150元之間的兒童超跑、遙控飛車、小小怪手、碰碰甩尾車、雷射迷宮、AR虛擬實境賽車等等規劃，甚至有讓5至12歲學齡後的孩童，考取人生第一張駕照的「小小駕訓班」。

透過課程，讓小朋友獲得人生第一張駕照。
透過課程，讓小朋友獲得人生第一張駕照。

獨家引進國際汽車聯盟FIA道安教材，同時結合日本、新加坡與澳洲等國的道安活動，可邊遊戲邊學習交通規則，再讓小朋友實際在駕訓班內設有的紅綠燈號誌、交通標誌、平交道等忠實呈現的道路場景中駕駛，在專業親切講師引導下，幫助孩子通過每項路考關卡的情境教學，從中體會交通安全的重要。

在麗寶國際賽車場的兒童交通安全教育館還可以開挖土機玩沙。
在麗寶國際賽車場的兒童交通安全教育館還可以開挖土機玩沙。

兒童交通安全教育館有免費益智積木供小小孩玩樂。
兒童交通安全教育館有免費益智積木供小小孩玩樂。

從木育遊戲開始，在心中擁有一座森林

以義式建築風情，營造如同歐洲小鎮般的麗寶OutletMall二期，能血拼購物外，針對家庭親子客層，特別進駐「木育森林WooderfulLife」這座中部唯一大型室內木質育樂園。

木育森林裡有各式各樣木趣味競賽遊戲。
木育森林裡有各式各樣木趣味競賽遊戲。

空間內有百分之九十以上為木頭搭建而成，遊戲區內7大體驗區、超過50種木製的遊樂設施，更是深具啟發性、教育性和娛樂性，每一項都讓全家大小喜愛不已。放眼望去，貓頭鷹、樹懶、白兔、浣熊、狐狸等等栩栩如生的木雕小動物遍布在森林裡，就先直衝2樓搭乘驚險刺激的「空中飛人」體驗高空溜索，化身泰山在樹林間大聲呼嘯∼超刺激！

木育森林驚險刺激的空中飛人。
木育森林驚險刺激的空中飛人。

緊接著坐上急速滑梯，從2樓溜到1樓，再嘗試各式各樣益智遊戲，像是魯班鎖、圓球金字塔、漢諾塔，與可以一起盪鞦韆的木療癒、炮擊怪小人、陀螺PK賽、飛天砲彈、鬥牛競技場、釣魚遊戲、海盜保齡球、雲朵橋、搖搖木馬等等獨一無二有意義的歡笑玩樂。

急速滑梯瞬間從2樓滑到一樓。
急速滑梯瞬間從2樓滑到一樓。

入宿向海那漾豪奢露營

位於台中大安濱海樂園的「向海那漾」，擁有32座豪華帳篷與小木屋。迎著強大海風，於美麗沙灘上有一座座轉動生電的白色風車，隨著夕陽西下，紅彤彤的雲彩餘輝，傾瀉成一幅燦爛風情畫，令人如痴如醉。

向海那漾濱海森林裡的風車大道營區。（圖片提供：讀者拍攝）
向海那漾濱海森林裡的風車大道營區。（圖片提供：讀者拍攝）

還有一泊三食的全包式住宿服務，提供有早餐、下午茶、晚餐，而能在無敵海景餐廳，盡享午後的鬆餅甜點和茶飲，夜晚則有麻辣鴛鴦火鍋和BBQ的雙重饗宴，豐盛飽足後回到帳篷，即在海潮聲擁抱中幸福入夢。

向海那漾的豪華晚餐養生鍋物。
向海那漾的豪華晚餐養生鍋物。

一早，在柔美驕陽下甦醒，先去享用中西式美味朝食自助吧，再於碧海藍天引領下，到草地活動區射箭、打羽球、迴力網球、玩九宮格丟球；或是報名冬季限定版專案，參加DIY手作帳篷撲滿、彩繪風箏、生態導覽與放鬆身心靈的瑜伽。在這裡，遊客輕鬆就能貼近大自然，展開寫意的豪奢露營時光。

向海那漾帳篷內舒適的設備，還有沙發和冷氣機。（向海那漾提供）
向海那漾帳篷內舒適的設備，還有沙發和冷氣機。（向海那漾提供）

在碧海藍天的引領下，在草地上盡情玩樂。（向海那漾提供）
在碧海藍天的引領下，在草地上盡情玩樂。（向海那漾提供）

邊玩邊學探索濱海生態之美

向海那漾露營區裡有一群專業生態導覽團隊，帶領大家一同認識濱海動、植物，培養正確自然保育觀念。透過簡單的生態遊戲，完成充滿教育性及趣味性的生態體驗！

生態教育從小做起，夠過簡單的遊戲方式，讓小朋友了解這塊土地。（向海那漾提供）
生態教育從小做起，夠過簡單的遊戲方式，讓小朋友了解這塊土地。（向海那漾提供）

　

景點介紹

台中麗寶國際賽車場兒童交通安全教育館

地址：台中市后里區月眉東路185號 (台中麗寶國際賽車場L1)

電話：04-2558-6086

網址：麗寶國際賽車場Lihpao Racing

營時：平日11:00∼17:00、週六日及國定假日9:30∼17:30

價位：進階課程1(約65分鐘)350元、進階課程3(約100分鐘)500元

　

台中麗寶木育森林

地址：台中市后里區月眉里11鄰月眉東路2段181號D棟1F-1001

電話：04-2558-5652

營時：11:00∼21:00（最後入場時間19:00）

價位：大人小孩一樣收費450元、優惠票150元（65歲以上長者／身心障礙）、90cm以下免費，需穿襪子入場，現場襪子一雙50元

　

向海那漾

地址：台中市大安區北汕路86巷1號

電話：04-2686-8513

網址：www.nayangbeach.com.tw

營時：入園時間12:00後，離園時間14:00前；入帳時間15:00後，離帳時間11:00前

價位：豪華一大床帳定價10,000元

　

《極地車站　鐵道慢慢湯旅》11月號2020第338期

　

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