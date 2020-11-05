坐擁山林品嚐健康美味 森林農村廚房自己下廚煮一桌好料

【圖／文：行遍天下】

白石森活休閒農場是農場主人黃明瑩和劉昭賢退休後的夢想園地，劉昭賢負責農場管理，老婆黃明瑩推廣食農教育。原本經商的兩人，30年多前買下這片土地，附近還有2000多坪的有機農園，以供應農場餐廳食材。來這兒最有趣的是，四季皆有不同風光，能隨著不同的季節品嚐當季食材與體驗料理活動，隨著野薑花、金針花進入季末，將接棒的是嬌艷欲滴的草莓，以友善環境種植，吃起來更安心！

坐擁山林品嚐健康美味

白石森活休閒農場因鄰近台北市區，又常年推廣教育活動，經常會有許多親子客造訪，黃明瑩為方便小朋友認識食材作物，在農場主建築餐廳旁打造網室，當季的蔬菜與草莓就一盆盆種植在高架上，乾淨整潔，方便遊客體驗採收，也不用擔心下雨淋溼。

黃明瑩帶遊客採九層塔，為製作三杯雞備料。

園區隨手捻來皆食材

因農場不灑農藥與化肥，黃明瑩導覽園區採摘食材彷彿變魔術，走到哪、採到哪，以為山坡邊觀賞用的野薑花和金針花，要動手從蟲蟲嘴裡搶下鮮嫩的花瓣做生菜沙拉；從水池邊拉起野薑花的根，即是做三杯雞爆香用的薑；還有各式香草，可以看看九層塔和羅勒真的不同。

黃明瑩照顧作物猶如小孩，高架種植方便遊客採收。

全食物概念不浪費食材

2020年白石森活主打「農村廚房」，打造森林深處的老灶腳，從農場巡禮、採摘食材，到全食物概念料理烹調學習廚藝，隨著季節不同調整菜單，並揉合老祖先的農家醬缸文化，讓來訪的旅人回憶舊時灶腳裡飄出的陣陣燒菜鹹香，也品嚐到從產地到餐桌最友善自然的道地台灣味。什麼是全食物概念？黃明瑩解釋，除了吃食物原型，也講求「一物全食」惜食的環保理念，例如柚子從裡到外可做不同運用，柚皮有精油可做洗手乳，白囊做酵素，柚子果肉可鮮食，也能做醋，融入沙拉醬調味。

採摘新鮮的野薑花和金針花瓣入菜做沙拉。

採訪當天學做三道料理：當季食蔬佐柚香醋沙拉，百年醬缸三杯雞搭配古早味麵線，阿媽醬瓜魚、有機豆腐搭配有機三寶米飯，就算你不會做菜也不用擔心，跟著黃明瑩一步步做，就像去泰國學做菜一樣簡單有趣。特別的是，農村廚房的菜色都是使用自家精製的「百年醬缸」醬油烹煮，製醬過程繁複，精選上等黑豆原料手工釀造，不添加防腐劑，香氣甘醇。料理中搭配的高湯則是以農場無毒蔬果熬製，增添料理風味。

農村廚房學做料理，人人都能變成大廚。

草莓果醬DIY，滿滿的草莓只加糖、不另外加水，熬煮成果醬，香氣十足！

三杯雞用餐時才能加入九層塔、蔥和黑麻油，再將湯汁淋上麵線，香氣十足！

鱸魚搭配自家醃製的醬瓜，十分對味。





景點介紹

白石森活休閒農場

地址：台北市內湖區碧山路58號

電話：02-2794-3131

網址：www.whiterockfarm.com.tw

營時：星期三∼日 11:00~17:00(團體活動不在此限)，用餐、看場地、參觀需先致電預約

價位：入園費100元可抵園區內消費。農村廚房遊程每人2,000元，親子同遊每人1,200元(不分大人小孩)，12人成團，需預約









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