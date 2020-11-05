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印花是一首首生活的詩 重複線條的延展讓人自在
【圖／文：行遍天下】
每種印花代表了那當下經歷的心情，隨處可見的蒲公英、台東海濱起伏的海浪⋯都是屬於這個島嶼日常卻不尋常的風景。
創作者范宇不疾不徐從80張花色各異的有你真好卡牌中，訴說從抽象概念化為瑰麗印花背後的靈感。
印花是一首首生活的詩
每一圖案都有首小詩定義著點線面、多變色彩。印花給人一種穩定自在的力量，重複延展的花樣應用到不同媒材中，除了日常用的大大口袋長洋裝、貼身布衛生棉，還有個性化的多形狀布版耳環，讓你的生活被滿滿印花活力填滿。
本月關鍵字．花
本島舍
地址：宜蘭縣頭城鎮新忠路15巷15弄7號
電話：0953-770-900
網址：@bendaoshe
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