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旅遊作家溫士凱帶路 漫遊多元且深韻的風滿之城

聯合新聞網 / 行遍天下
辛志平校長故居就是溫士凱第一次回鄉舉行演講的地方，對他來說別具意義。
辛志平校長故居就是溫士凱第一次回鄉舉行演講的地方，對他來說別具意義。

【圖／文：行遍天下】

橫跨文學、廣播、電視全方位作家、旅遊玩家的溫士凱，是全球華人唯一榮獲日本關西與北海道、泰國官方頒贈觀光大使。為新竹竹東人，同時也致力發揚客家文化中。
橫跨文學、廣播、電視全方位作家、旅遊玩家的溫士凱，是全球華人唯一榮獲日本關西與北海道、泰國官方頒贈觀光大使。為新竹竹東人，同時也致力發揚客家文化中。

2013那年在外遊闖一圈有了一番成就，成為人人口中的「旅遊作家、達人」後，溫士凱受邀返鄉新竹舉行演講，那是場把場地擠到水洩不通甚至需要將門關起才能順利開始的活動；講席上他全家族幾乎到場聆聽，自此後對他來說，演講地點辛志平校長故居成了一個刻劃入心的名字；當時光荏苒每回再次踏入，都像打開一次甜蜜的記憶寶盒，新竹市之於溫士凱而言，就是這樣暖心懷舊的地方。

立足歷史放眼未來的城市

一起走進新竹，就像打開一扇與舊時光連結的窗，溫士凱出生於新竹縣竹東，小時候在客家文化環境長大，最期待的就是「進城」的時光，走入新竹市看見東門圓環城門的佇立，嘴巴裡可以吃到當時鄰居都羨慕的814冰棒就是那時最甜蜜的回憶。

而兒時記憶再轉化從美國居住12年踏回新竹時的另一種感動，飽覽過海外多樣文化後的他，張大了雙眼瞧見各個角落裡族群融合的鮮明色彩，混搭著舊時日治建築、客家風情、閩南、新住民等文化，轉角那座日治故居、街尾那抹水潤餅味、甚至市場邊一瓶鄉親們怕他熱著而遞上的南洋芒果汁，一切那麼恰到好處卻又處處瞧見旺盛人文味的情狀，都是新竹在地人回饋給他的溫暖點滴。

一隻14元的814冰棒，裝載了許多新竹人童年美好回憶。
一隻14元的814冰棒，裝載了許多新竹人童年美好回憶。

而在溫士凱眼中，新竹市帶著深厚底蘊的文化素養在緩緩前行中，透過修繕與規劃，讓舊歷史痕跡不被輕易抹去，卻在年輕人的努力之下綻放出新意的花朵，好比近百年的求藥籤習俗，就在鴻安堂接班人的持續努力中，讓中藥舖有了新轉機，活化老藥行的功能努力轉型，文青藥草包或努力經營新時代的IG等，透過年輕人回流一點一滴凝聚新目光，新竹正閃耀文化美學的腳步閃閃發著光。

上藥舖抓藥買胡椒，是溫士凱記憶裡很具人情味的甜蜜回憶。
上藥舖抓藥買胡椒，是溫士凱記憶裡很具人情味的甜蜜回憶。

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