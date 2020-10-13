台南美感文化城恣意行 2天1夜輕鬆放空旅

【圖／文：行遍天下】

安平是台南的發源地，也是此次台南行的首站。

走進號稱台灣第一街的安平老街，狹窄曲折的巷弄裡，隱藏著許多好吃、好玩的玩意兒，五花八門，多到令人眼花撩亂、目不暇給，逛累了，老街旁的安平古堡將是你的最佳歇腳亭，這裡曾是荷蘭人統治台灣的中樞，館內保存許多珍貴文獻史料，登上瞭望台，古堡四周景致盡收眼底。

茉莉巷是安平老街最有情調的角落。

蕨類觸角形狀防波堤從漁光島伸向大海。

還有一處鮮為人知的漁光島值得走走，開車跨越漁光大橋即可扺達，穿出森林小徑後，映入眼簾的是漂亮的月牙海灣，此時，赤腳走在沙灘上，傾聽海浪聲，心境格外平和。

緩緩從白天變換成夕陽，月牙灣上金黃色美景轉成火紅彩霞，真的美絕。

喜歡文藝氣息的人也可以造訪台南市美術1、2館，一館原為台南市警察署，屬於折衷主義裝飾藝術風格建築，已列入古蹟;二館則是外觀雪白的全新建築，以象徵台南意象的鳳凰花為發想，塑成五角形的建築體，非常吸晴，儼然成為台南最新打卡熱點。最後，來今晚下塌的 台糖長榮酒店(台南)好好休息，迎接美好的明天。

台南市美術1館中參天老樹與古蹟相得益彰。

台南市美術2館的雪白五角型外觀非常醒目。

台南文化中心旁的台糖長榮酒店(台南)，位居府城交通便捷的地理位置。

隔日享受完飯店美食設施後，接著造訪曾獲得全球卓越設計獎、國家卓越建設獎等殊榮的巴克禮紀念公園，在綠蔭蔽日下，涼風徐徐，漫步其間心情格外愉悅。

綠意盎然的巴克禮紀念公園是台南都會難得的一塊綠地。





旅遊達人帶路

Day1：安平老街+安平古堡漁光島>>台南市美術1、2館>>入住台糖長榮酒店(台南) Day2：飯店內設施體驗>>巴克禮公園

此次的帶路人是時常上山下海的楊為仁，踏遍全台360鄉鎮，為資深旅遊記者兼自由攝影師。

地圖路線：bit.ly/3nvMrIE