DIY手感黏土捏出華麗下午茶 仿真甜點微小又廣大的世界

【圖／文／影：行遍天下】

海綿蛋糕鬆軟濕潤、鬆餅淋醬變雪人融化......露比的點心茶會主理人Ruby帶領我們進入特別的午茶時光，探索純白黏土千變萬化可能，加入顏料混色用掌心溫度揉捏，搓圓壓扁挖洞後斜刻紋路，工具輕壓出麵體觸感，最後沾上巧克力色顏料晾乾，巧克力法蘭奇大功告成，專注過程讓人得到沉澱與滿足。

這些甜點只能看不能吃。

要不是知道這是黏土捏出來的，差點動手開動了。

Ruby說，仿真甜點創作的契機是為排解愛犬離世的難過心情，但隨著深入微小又廣大的黏土世界，她希望透過教學把手製溫暖的療癒感帶給更多人，將所有讚美、快樂、友誼獻給小天使露比。

開始做仿真甜點是因為喪失愛犬，但微小又廣大的黏土世界，讓主理人Ruby更想介紹給大家。





仿真華麗下午茶

Ruby's Tea Party-露比的點心茶會

地址：台北市大同區重慶北路三段41號2樓

網址：www.facebook.com/rubyteaparty