聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地
【圖／文：行遍天下】
哼唱捉泥鰍這首歡快的主題曲，捲褲管踏進軟呼呼的水田中，在巧克力奶茶色的泥水中摸來摸去，發現水晶蝦、泥鰍、鱉、吳郭魚等好可愛的小生物，接著大夥玩興大起，拋開會弄得髒髒的忐忑心情，開始泥巴飛來飛去的無差別大戰，還有急速飛起的泥巴滑水道，炸出巨大泥水花超刺激！
農場主人曾大哥說，農場主要種植魚菜共生的無毒蔬菜，為推廣食農教育，於是開放這處自然原始的場域，設計遊程，讓更多大小朋友能夠透過農事體驗深度認識土地的美好。
來場泥巴戰
双源魚菜蚯共生農場
地址：桃園縣蘆竹區山鼻路650號
電話：0910363163
網址：双源魚菜蚯共生農場
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言