桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

【圖／文：行遍天下】

哼唱捉泥鰍這首歡快的主題曲，捲褲管踏進軟呼呼的水田中，在巧克力奶茶色的泥水中摸來摸去，發現水晶蝦、泥鰍、鱉、吳郭魚等好可愛的小生物，接著大夥玩興大起，拋開會弄得髒髒的忐忑心情，開始泥巴飛來飛去的無差別大戰，還有急速飛起的泥巴滑水道，炸出巨大泥水花超刺激！

農場還有設泥巴划水道，一起搾出超大泥水花吧。

農場主人曾大哥說，農場主要種植魚菜共生的無毒蔬菜，為推廣食農教育，於是開放這處自然原始的場域，設計遊程，讓更多大小朋友能夠透過農事體驗深度認識土地的美好。

自然場域的設計，讓小朋友在玩的同時也能認識這塊土地。





來場泥巴戰

双源魚菜蚯共生農場

地址：桃園縣蘆竹區山鼻路650號

電話：0910363163

網址：双源魚菜蚯共生農場