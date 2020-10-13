快訊

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹在最年輕的古城散步 享受慢活微旅行

聯合新聞網 / 行遍天下
跟著市長走逛時，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。
跟著市長走逛時，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。

【圖／文：行遍天下】

跟新竹市長一起走逛新竹，是一件很幸福的事。從「或者工藝櫥窗」走到東門市場，短短2分鐘路程停了好多次，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。事實上，市長林智堅對中央路、東門市場的確是熟門熟路，「小時候每逢過年過節，媽媽都會帶我來中央路的乾貨店採購，逛舶來品店、買外國餅乾，我總是非常開心。」舊城區特有的魅力，對市長來說是溫暖的兒時回憶。

帶路人　林智堅／新竹市市長

新竹市香山區人，近年積極推動步行城市、騎樓順平計畫；為舊城區的古蹟建物進行身分認定、修繕復原、活化運用；讓微笑水岸串連新竹左岸、漁人碼頭17公里海岸線，為新竹市打造更豐富的藝術、設計、文化、自然、休閒環境。

身為市長，對城市更加了解，一起跟著新竹市市長來趟古城散步。
身為市長，對城市更加了解，一起跟著新竹市市長來趟古城散步。

跟隨市長腳步　從舊城區開始旅行

建議遊程：新竹火車站>>站前廣場>>護城河公園>>影博館>>東門市場>>或者工藝櫥窗

當了市長後，他仍喜歡逛舊城巷弄欣賞不同時代的建築。有次他路過修繕中的老房子，發現將被丟棄的美麗窗花，工班看他對舊鐵窗情有獨鍾，便送給了他，這兩片窗花透過設計師巧思後，成了另一幢街角老屋的天花板裝置藝術。這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在他眼中彷彿時光隧道中的寶石，雖悠久但亮點十足，擁有無法取代的魅力。

這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在市長眼中彷彿時光隧道中的寶石。
這些歷經時光淬鍊的舊城物件，在市長眼中彷彿時光隧道中的寶石。

新竹市擁有300多年歷史，在舊城區一平方公里範圍內，密集建築和古蹟建置了城市最初的發展，可惜過去常被忽略。這幾年，林智堅將這些古蹟建物進行身分認定，列為古蹟或市歷史建築；也向中央爭取經費進行修復正進一步活化它們，轉型成展覽館、美術館、公園廣場，讓人們能透過漫步微旅行來親近它。

新竹火車站站前廣場採階梯式設計，成為民眾休閒的好去處。
新竹火車站站前廣場採階梯式設計，成為民眾休閒的好去處。

例如，中央路上的「或者工藝櫥窗」，屬於私人投資規劃的空間，半退休的科技界老闆，看到政府的投入深受感動，自己也想做些什麼，就將這幢老屋整修活化，作為藝術展場、餐飲空間，也和市府活動串連，希望能吸引更多旅人進入舊城巷弄探索。

或者工藝櫥窗除了展售工藝之美、推動工藝生活化，也供應美味好茶和手工點心。
或者工藝櫥窗除了展售工藝之美、推動工藝生活化，也供應美味好茶和手工點心。

以散步與水光佐新竹城最對味

在新竹州廳附近的護城河，沿岸綠樹環繞、河水潺潺、還有兩處小型階梯劇場，不僅新竹市民喜歡來散步，美麗河岸風光更成為新竹市的城市新風景。河畔的新竹州圖建於1925年，承載著新竹人的美好回憶，塵封許久後也已完成修繕，並於10月登場的2020台灣設計展重新被打開。

護城河親水公園已是新竹市內知名景點之一，藉由草地流水交織的設計讓人親近自然。
護城河親水公園已是新竹市內知名景點之一，藉由草地流水交織的設計讓人親近自然。

建於1913年的新竹車站，是全台灣還在服役的車站中，歷史最悠久的，建築融合哥德式與巴洛克風格，有許多細緻裝飾值得品味；新竹市的地標東門城，歷史近兩百年，是新竹之心，同樣是不能錯過的風景。為了重現東門城的古蹟風華，林智堅去年啟動步行城市計畫，未來，可以更輕鬆、更愜意地從新竹火車站逛到東門城、護城河。

新竹火車站是台灣歷史最久、仍在營運的百年車站。
新竹火車站是台灣歷史最久、仍在營運的百年車站。

在年輕人陸續進駐後，東門市場變得更活絡且魅力十足，也是市長林智堅推薦的舊城散步亮點。
在年輕人陸續進駐後，東門市場變得更活絡且魅力十足，也是市長林智堅推薦的舊城散步亮點。

一座城市的市區漫遊路線，最重要的元素是什麼？林智堅毫不猶豫回答「打造友善優質的行人步道，將騎樓空間還給行人。」當步行環境完善，就能串連城區的店家，共同推動城市漫遊旅行，讓旅人進入舊城探索新竹文化底蘊。

相關新聞

新竹在最年輕的古城散步 享受慢活微旅行

跟新竹市長一起走逛新竹，是一件很幸福的事。從「或者工藝櫥窗」走到東門市場，短短2分鐘路程停了好多次，沿途店家的阿姨、叔叔，不斷攔下市長閒話家常，就像認識許久的老鄰居。

桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

哼唱捉泥鰍這首歡快的主題曲，捲褲管踏進軟呼呼的水田中，在巧克力奶茶色的泥水中摸來摸去，發現水晶蝦、泥鰍、鱉、吳郭魚等好可愛的小生物，接著大夥玩興大起，拋開會弄得髒髒的忐忑心情

DIY手感黏土捏出華麗下午茶 仿真甜點微小又廣大的世界

仿真甜點創作的契機是為排解愛犬離世的難過心情，但隨著深入微小又廣大的黏土世界，她希望透過教學把手製溫暖的療癒感帶給更多人，將所有讚美、快樂、友誼獻給小天使露比。

台南美感文化城恣意行 2天1夜輕鬆放空旅

這裡有數不清的名勝古蹟，多次造訪還是覺得手中的旅遊拼圖缺了一角，旅行就是要輕鬆放空，從安平老街轉往美術1、2館，由漁光島玩到巴克禮，晚上就入住 台糖長榮酒店(台南) EVERGREEN PLAZA HOTEL (TAINAN)， 這一趟下來絕對能舒心暢快。

旅遊作家溫士凱帶路 漫遊多元且深韻的風滿之城

2013那年在外遊闖一圈有了一番成就，成為人人口中的「旅遊作家、達人」後，溫士凱受邀返鄉新竹舉行演講，那是場把場地擠到水洩不通甚至需要將門關起才能順利開始的活動

自駕台灣極地熱血壯旅 台61線上峭壁與台灣最西點說走就走

跟哥兒們的車遊旅行，帶點不拘小節隨性「極點之旅」從台北格上租車門市出發，將道路轉至西濱公路一路與海陪伴。

來趟超日台南旅 挖寶漫步入住優雅町屋

日本今年已無法前往，但在台南，隱藏著幾處好似日本的地方，而遊走好日台南，該從嶄新開放、由日式宿舍群所組成的「水交社文化園區」走起。

一秒重返日本昭和時代 台南巷弄轉角的桑原商店

台南有間日式甜點舖，可以一秒讓人重返日本昭和時代！1926至1988橫跨63年的昭和時代，深受西方文化影響、民風逐漸開放，發展出了百變迷人的昭和風格。位在巷弄轉角的桑原商店，結構為木造建築。生鏽的浪板、日規汲水幫浦、斑駁的老招牌，讓人彷彿來到了爺爺會帶小丸子去買餅乾的雜貨店，唯美又復古。

南投2天一夜秒出國 走進北歐風情畫之中

因為疫情但又想要出國，別急別急！台灣各地也有異國感，還不用搭飛機就能抵達，不如就來趟2天1夜山林秘境小旅行，讓你秒出國又愜意。

秒到北歐 玻璃屋望星空銀河

沿著蜿蜒的竹林山徑，開過一彎又一彎越來越窄的山坡路，驚心行車之際突然一整片翠綠茶園躍然於前，我們也豁然開朗置身在海拔1,100公尺的深山林內農場祕境裡，此時大雨也恰巧停歇了，被洗淨的天空，泛起一絲絲日落雲彩，大自然在此成了最絕美的環繞音響，眼前雲霧繚繞的景致，360度一望無際綿延的山色，像是站在歐洲小鎮的山頭上。

來一場與漢餅的五感約會

從館外三合院式的建築設計、館內佈滿整個牆面手工木製的各式餅模，到展區內象徵著三個不同時代間漢餅的意義與改變

月子進補營養餅變身五彩口味

早期的台灣，一般人根本吃不起麻油雞，而膨餅具有幫助子宮收縮的麻油，因此成了婦女坐月子不可缺少的營養品。隨時代轉變，許多古早味逐漸式微，外型白白胖胖點了紅點的傳統膨餅，跟花俏的糕點比起來，實在不起眼。

熱門新聞

求神問卜三千年／做自己生命的巨星：紫微斗數裡的滿天星斗

求神問卜三千年／人算不如天算：一命二運三風水

台南美感文化城恣意行 2天1夜輕鬆放空旅

桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

DIY手感黏土捏出華麗下午茶 仿真甜點微小又廣大的世界

求神問卜三千年／宛如圓周率般的命運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。