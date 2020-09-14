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南投2天一夜秒出國 走進北歐風情畫之中

聯合新聞網 / 行遍天下
忘憂森林水下水上同樣精采，是許多人熱愛的煙霧瀰漫的仙氣美地。
忘憂森林水下水上同樣精采，是許多人熱愛的煙霧瀰漫的仙氣美地。

【圖／文：行遍天下】

因為疫情但又想要出國，別急別急！台灣各地也有異國感，還不用搭飛機就能抵達，不如就來趟2天1夜山林秘境小旅行，讓你秒出國又愜意。

第1天：南投>>忘憂森林>>大崙山觀光茶園>>深山林內生態農場住宿

　

如夢似幻的人間仙境

南投竹山往溪頭森林遊樂園深處前行至豬彎附近，有一片因921大地震後形成的堰塞湖，整片枯死的杉木矗立在沼澤中，形成孤寂的遺世感，被稱為「忘憂森林」。從山下搭乘接駁車，到達約2,000公尺高的忘憂森林入口處後，往上行去，隨著步行環湖視野不同，能近距離感受到陰晴時分不同驚艷景象；在午後起霧時，煙霧濛濛迷幻如夢般的仙氣飄飄，更被稱說是進入到美劇《冰與火之歌》於冰島的拍攝場景，虛無飄渺的絕世之美，此生必需親臨見證。

　

茶山中隱藏版的天空步道

順著豬高灣茶園，在彎彎曲曲的車程間，來到山頭另一側，以夕陽和雲海著名的「大崙山觀光茶園」，於滿山滿谷的茶田與銀杏樹圍繞下，深呼吸著清新的空氣，爬上了觀霧臺；在天氣好時，可遠眺中部5縣市，只是說來就來的雲霧籠罩，淘氣地一抹一抹將這座茶山點綴成天空之城的仙境。

大崙山觀光茶園如詩如畫的迷漫煙嵐。
大崙山觀光茶園如詩如畫的迷漫煙嵐。

第2天：海盜村>>土虱咖啡或六千金咖啡

　

走進歐洲童話國度

過了一夜玻璃屋享受北歐星空感，隔日回到竹山鎮，童心好玩地到了近期人氣新景點「海盜村景觀彩繪園區」，這座由竹屋部落民宿整裝轉型的彩繪樂園，巧思地設計有多面3D彩繪區、4D異國景觀圖，能在童話小屋、異國地景、中世紀街景等實地借位互動中創造奇趣的視覺畫面，出現彷彿正在英國街道上逛街的意外效果。除此，也很熱門的拍照點，還有一座大型海盜船造景，讓每一個人都在此化身為《神鬼奇航》的傑客船長，或是《海賊王》往偉大的航道冒險去的經典姿勢，全都好玩好拍的樂趣無窮！

大型海盜船造景，壯觀震撼。
大型海盜船造景，壯觀震撼。

立體歐風木屋景觀，如同散步在英國街道上。
立體歐風木屋景觀，如同散步在英國街道上。

　

在地濃濃人情的美味

位於竹山市區果菜市場旁，很接地氣名字的「土虱」咖啡店，是一對返鄉青年的姐妹花經營。曾在台南讀書學設計的姐姐510，現在也常到花蓮學習樸門永續生活設計，因而在土虱可見以自然物品妝點空間，並提供有多樣化風味咖啡、茶飲及手工自製甜點；最為特別的是為串連竹山人情事，而設有「來連結吧！」平台，讓人皆可提出自己的需求和貢獻，來提昇在地人與人之間更多可能的連結性。

土虱咖啡除美食及咖啡之外，店主510，國小為桌球校隊，而於2樓設有桌球教室開班授課。
土虱咖啡除美食及咖啡之外，店主510，國小為桌球校隊，而於2樓設有桌球教室開班授課。

同樣才新開沒多久，即話題不斷，形成打卡熱點的「六千金SIXSISTERSCAFÉ」，座落在中興新村，以質感高雅的店裝設計，加以南投竹編元素，營造出的時髦氣息，全是由6位親姐妹幾近舉家搬遷從北部下來南投，共同完成開咖啡館的夢想；提供有早午餐的各式品項，皆品嚐得到六千金好姐妹們暖心手作的料理和甜點，而回味不已。

六千金以熱愛咖啡和甜點魂的心營造一室優雅風格。
六千金以熱愛咖啡和甜點魂的心營造一室優雅風格。

六千金自家製三明治和手沖咖啡，滿足味蕾享受。
六千金自家製三明治和手沖咖啡，滿足味蕾享受。

　

秒出國看這

忘憂森林

地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路3-25號

資訊：若需接駁車，可與山下各茶廠預約，或是直接至當地，沿路皆有招攬，單趟至入口處一人100元，來回200元。

　

大崙山觀光茶園

地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號

　

海盜村景觀彩繪園區

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67

電話：049-263-9161

園區營時：週一、四、五10:00∼20:00，週六、日9:00∼20:00(18:00最後入園)。

海盜食堂：11:00∼20:00(19:00最後點餐) (週二、三休)

網址：www.pirate.bamboohouse.tw

價位：全票平日一人150元、假日一人200元

　

土虱咖啡 thôo sat kapitian

地址：南投縣竹山鎮集山路三段1056號

電話：049-265-5528

營時：週二至四8:30∼18:00，週五、六10:30∼21:00，週日10:30∼18:00(週一休)

網址：竹山 土虱Kapithian

價位：檸檬塔80元、檸檬美式110元、甜橙香檸咖130元

　

六千金SIX SISTERS CAFÉ

地址：南投縣南投市仁德路130號

電話：049-220-5538

營時：週二至日9:00∼18:00(週一休)

網址：六千金six sisters café

價位：雞蛋沙拉三明治150元、美式咖啡(冰) 100元

　

《秒出國 密探台感絕景》
09月號2020第336期

　

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