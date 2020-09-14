來一場與漢餅的五感約會

沿著蜿蜒的竹林山徑，開過一彎又一彎越來越窄的山坡路，驚心行車之際突然一整片翠綠茶園躍然於前，我們也豁然開朗置身在海拔1,100公尺的深山林內農場祕境裡，此時大雨也恰巧停歇了，被洗淨的天空，泛起一絲絲日落雲彩，大自然在此成了最絕美的環繞音響，眼前雲霧繚繞的景致，360度一望無際綿延的山色，像是站在歐洲小鎮的山頭上。

2020-09-14 14:12