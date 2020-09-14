來一場與漢餅的五感約會
傳承130年的老字號餅業設立的「舊振南漢餅文化館」，讓你從頭到腳感受漢餅的美好。
從館外三合院式的建築設計、館內佈滿整個牆面手工木製的各式餅模，到展區內象徵著三個不同時代間漢餅的意義與改變；烘培體驗區傳來陣陣香氣，揉著麵團感受餅皮在指尖帶點油潤柔軟的觸感，再將烏豆沙與鹹蛋黃包輕輕包裹，不多時便能端上熱騰騰的蛋黃酥；最後再坐進漢餅房的窗邊，一邊享受窗花倒映的光影一邊品嚐迷你漢餅的悠閒午茶吧！
翻轉傳統
舊振南漢餅文化館
地址：高雄市大寮區捷西路298號（大寮捷運站1號出口）
電話：07-701-8586#315
網址：www.jzn.com.tw/tw/architecture
營時：10:00 – 18:00
09月號2020第336期
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