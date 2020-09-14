百年老店內大小手一同敲出平安點心

【圖／文：行遍天下】

一早，迪化街百年老店「李亭香」2樓的餅藝學苑就不斷傳出歡笑聲，進行中的「幸福平安龜敲敲樂」漢餅DIY體驗，授課老師正在攪拌麥芽和花生粉，備妥平安龜的製作食材。

接著示範花生粉包裹芝麻餡、填入迷你版的模具加以塑型，最後用力一敲，一隻隻可愛又生動的平安龜就完成了。這種用來慶祝神明生日的傳統大型平安龜，縮小成Q軟不黏牙的漢餅點心後，便可一口茶、一口平安龜，細細品味傳承5代的老店待客之道，寓教於樂的敲敲樂、動手做，也為親子互動增添溫馨樂趣，百年老店不是一成不變，而是時時在變！

傳統漢餅DIY吸引許多親子客前往體驗。

迷你平安龜不只可愛好看，還很好吃。





翻轉傳統

李亭香餅藝學苑

地址：台北市大同區迪化街一段309號2樓

電話：02-7746-2200#103李小姐

網址：leetingxiangcakecollege.liteshop.tw

營時：週一至五10:00–17:00

體驗：請先電話洽詢









► 點我看 《行遍天下》旅遊TV