基隆海產街必吃炸子雞 船長幫你端上桌的道地海味

【圖／文：行遍天下】

面著基隆正濱漁港與八尺門漁港藍藍的海，和平島35活海產門前一缸缸現撈的魚隻螃蟹活蹦亂跳，像極了另一個小小自家漁港。

開店26年的和平島35海鮮餐廳憑著現撈魚貨的新鮮食材，加上創意十足的料理方式及平實價格，在風景宜人的港邊打響知名度。

「最好的料理方式就是用新鮮優質的海鮮配上簡單的調味」老闆李毅祥靦腆的笑著說，總說著有一天收起餐廳後一定要再揚起小帆乘風破浪。

老闆李毅祥年輕時為了工作，16歲離開宜蘭來到基隆，從一個月600元的船隻維修學徒、到遠洋漁船上出海捕魚的漁夫生活，至此便愛上了大海的浩瀚，買了艘小漁船開了間小攤販，用自己補來的漁獲，伴著從小跟著媽媽外燴工作的好手藝，開啟了海鮮餐廳。

廚房中老闆熟練地巧手變化出各種誘人的海鮮料理。

自帶鹹味的蔭冬瓜讓清蒸白帶魚多了一分香氣，是另一道漁夫在船上的私房料理。

回憶起船上的捕魚時光，簡陋單薄的調味料、有點克難的烹飪用具，卻總能留下最印象深刻的美好，鎮店三寶之一的「小卷炒飯」，以醃製後的小卷過油清炸，逼出海鮮的鮮甜與香味，鋪在以櫻花蝦、雞蛋、蔬菜等大火翻炒後的炒飯上，小卷口感清脆彈牙而厚實，齒間還能咬得到「逼逼波波」滿滿的卵，配上櫻花蝦的香氣，怪不得是老闆以前在船上最愛的漁夫料理。

選用帶卵的母小卷與近乎兩個指節大的櫻花蝦，使整鍋炒飯帶著滿滿的海鮮香。





景點介紹

和平島35活海產餐廳

地址：基隆市中正區和平島和一路2巷1-35號

電話：02-2463-3426

網址：和平島35活海產餐廳

營時：週一至日10:00~22:00









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