他的父愛不只對小孩 愛滋貓爸爸的幸福之家

【圖／文：行遍天下】

當了爸爸後，喵爸陳人祥希望孩子所處的世界越來越好，辭掉遊戲設計師工作，為流浪貓打造「拼圖喵之家」，7年來，幫助許多喵小孩找新家，「隨著送養的貓越來越多，總有心靈富足的感覺，這是最大收穫。」自從收養第一隻愛滋貓「白心」，愛滋貓房成員日漸增加，只要喵爸出現，貓房就開始騷動，他知道每隻貓的個性、健康狀況、誰和誰是好兄弟，「有些貓咪無法被認養，生命在此走到終點，看著牠們在朋友環繞下有尊嚴地當了小天使，我心靈的空缺也被填補了。」

愛滋貓在這邊能獲得有尊嚴的照顧。

也有推出周邊茶飲可以購買。





人物介紹

網址：拼圖喵之家









► 點我看 《行遍天下》旅遊TV

► 按讚追蹤更多旅遊新訊 《行遍天下旅遊網》