酸酸甜甜單親爸爸週記 工作與家庭的辛酸甜蜜
【圖／文：行遍天下】
像被施了魔法，趕在夜晚6點鐘聲響起前，鏡文學的插畫繪本家藍聖傑，立刻停下手上的創作，快速切換成奶爸模式：接兒子放學、幫他洗澡、煮飯、陪伴塗鴉，直到他進入夢鄉。日復一日的生活，藍聖傑既是嚴父，也要扮演慈母，徹底告別單身的自由，每當情緒和耐心像壓力鍋瀕臨炸開邊緣，就提醒自己「孩子需要引導、栽培、照顧，他不是敵人。」兩人世界有辛酸有甜蜜，有依賴有啟發，也有對未來滿懷憧憬的期待。
人物介紹
網址：BLUE藍聖傑
行遍天下08月號2020第335期
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